Le beau temps est enfin arrivé et c'est en plein le moment pour s'offrir une petite virée de 3-4 jours à New York ! En visite, il y a deux semaines dans la "Ville qui ne dort jamais", je vous livre ici mes récents coups de cœur de Brooklyn et de Manhattan, pour en profiter au maximum !

Brooklyn

Courtoisie

On ne peut plus aujourd'hui aller à New York sans passer quelques jours à Brooklyn. Juste pour le quartier Williamsburg, avec son petit côté bohème, ses buvettes hipsters, ses petits restos sympas, ses galeries d'art et sa vue sur la East River, cela vaut la peine. Mais aujourd'hui, d'autres quartiers de Brooklyn commencent à se tailler une place de choix dans le cœur des touristes. C'est le cas, entre autres, du quartier de Dumbo, dont l'acronyme signifie « Down Under the Manhattan Bridge Overpass », et qui a subi beaucoup de transformations ces dernières années.

Quartier Williamsburg

Courtoisie

Où loger ?

Courtoisie

J'ai fait la découverte cette année d'un tout nouvel hôtel absolument charmant (qui a vu le jour il y a à peine un an) en plein cœur de la « strip » de Williamsburg, rue Whyte. Il s'agit du Williamsburg Hotel. Un petit hôtel qui ne compte que 150 chambres et qui est situé dans un ancien secteur manufacturier aujourd'hui reconverti en spot pour hôtels tendance et discothèques branchées. Ce qui distingue cet établissement des autres, c'est qu'on s'y sent tout de suite bien accueilli. Les employés sont sympas, attentionnés, et le décor est chaleureux et moderne à la fois. Le design inspiré des lofts industriels consiste en un savant mélange de murs de brique, de grandes fenêtres qui font passer la lumière, et de colonnes de métal. Les chambres, elles, sont coquettes et les lits sont hyper moelleux. J'ai bien aimé la petite touche humoristique dans le décor, et la reprise de certains motifs rétro. Le petit plus : les chambres sont plus spacieuses que dans les mêmes hôtels du genre à Brooklyn ou Manhattan, et les pitous y sont admis. Bientôt, ils inaugureront leur piscine extérieure sur le toit et leur bar-terrasse... Une belle façon de profiter de la vue splendide qu'offre l'hôtel!

Où bruncher ?

Courtoisie

Si vous planifiez d'aller à Brooklyn, vous devez ABSOLUMENT réserver votre place pour le brunch au Sunday at Brooklyn ! Mais attention, faites-le d'avance, car c'est souvent complet, surtout pour les week-ends. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'ils offrent le brunch 7 sur 7, et on a plus de chances de pouvoir se trouver une place en semaine. Quand on franchit la porte qui nous mène à l'intérieur du resto, on comprend tout de suite pourquoi il est difficile d'y avoir une place. D'abord, ce n'est pas très grand et, ensuite, les habitués y siègent chaque week-end. Si je devais faire une critique du restaurant, je dirais que c'est exactement le genre de resto qui me plaît à tous les points de vue. Des assiettes généreuses et bien exécutées avec des éléments surprenants dans l'assiette. Par exemple, vous pouvez choisir un accompagnement comme une moitié d'avocat, plutôt que les traditionnelles pommes de terre au brunch. Si je devais comparer un peu ce resto, où le chef est relativement jeune et sa brigade aussi, je dirais que cela pourrait ressembler au restaurant le Pastaga de Martin Juneau. Coups de cœur aussi pour le pain, les viennoiseries et les biscuits au chocolat, faits maison par la pâtissière sur place. Ouvert aussi pour le souper.

Quoi faire ?

Si vous êtes de passage le week-end, je vous conseille d'aller faire un tour aux « flea markets » extérieurs du quartier. Une belle façon de trouver des objets rétro comme des vinyles de vos artistes préférés. Ouverts de 9 h 00 à 17 h 00. Pour infos : http://brooklynflea.com

Où se sucrer le bec ?

Courtoisie

Brooklyn regorge de petits cafés et de bonnes pâtisseries. Une de mes préférées c'est la charmante boutique Woops de Williamsburg. J'y vais pour l'ambiance – on s'y sent comme si on allait chez une amie prendre le thé –, mais surtout, parce qu'ils font les meilleurs macarons maison de tout New York ! Mille et une saveurs de ces petits desserts originaires de France vous sont offertes, et les macarons sont tous aussi fondants dans la bouche les uns que les autres. J'adore aussi leurs petites bombes, des petits gâteaux à la crème, qui sont totalement délicieux. Un jour de pluie, c'est une halte qui vous remonte le moral !

Où prendre un verre ?

Courtoisie

À l'heure de l'apéro, je vous conseille fortement de vous rendre au majestueux hôtel contemporain, William Vale et de monter tout en haut où se trouve le bar Westlight. Vous serez éblouis par la vue qu'on y a sur Manhattan et sur la East River. Que vous soyez à l'extérieur du bar, ou à l'intérieur, vous aurez toujours une splendide vision panoramique du tout Brooklyn, puisque l'endroit est vitré tout le tour, et qu'on voit très bien à l'extérieur. Profitez-en pour commander un de leurs délicieux cocktails et grignoter des petits plats à partager avant le souper. Leur humus de betteraves et labneh (genre de yogourt libanais) est tout simplement malade, ainsi que leur gravlax de saumon à la purée d'avocat servi avec petites tortillas. Excellente place pour prendre une photo avec, en fond arrière, la dynamique ville de Brooklyn !

Quartier Dumbo

Où souper ?

Courtoisie

Après les petites entrées du Westlight, on prend un taxi pour se diriger vers le quartier Dumbo où un nouveau restaurant italien, appelé Cecconis, vient de s'installer à l'intérieur même d'une ancienne usine à café datant des années 1800. Le restaurant est très grand et son décor est fastueux. On change littéralement d'époque quand on y entre, puisque l'ambiance rappelle plutôt les années 30. De majestueux bars couleur bronze trônent au milieu du restaurant. Les barmans, qui préparent les cocktails derrière, sont vêtus de costumes rétro. Tout ici rappelle la période de la prohibition américaine. Mais ce qui m'a séduite le plus, c'est la splendide terrasse extérieure donnant sur la East River et surtout la vue qu'on a lorsqu'on s'y attable pour manger. La terrasse offre en effet une vue imprenable sur les deux ponts, celui de Manhattan et celui de Brooklyn, ainsi que sur le trafic maritime de la East River. On y mange des spécialités authentiquement italiennes et le raffinement est à l'honneur. Gros coup de cœur pour leurs papardelle à la bolognaise (offerts seulement à 27,00$ US) et pour leur pizza aux fleurs de courgettes, fromage de chèvre et truffe noire. En prime, les prix sont très raisonnables pour une bouffe de grande qualité. Mamma mia !

Manhattan

Courtoisie

Où loger ?

Courtoisie

Pour ma dernière visite dans la Grande Pomme, j'ai voulu essayer le Hudson Hôtel surtout à cause de son emplacement stratégique, puisque l'hôtel se situe dans le quartier Midtown au carrefour de plusieurs centres d'intérêt comme le High Line et Central Park, par exemple. Ce qui est particulier, c'est qu'on y pénètre par une petite entrée qui ne laisse pas présager la grandeur de l'établissement. Ensuite, on prend les escaliers roulants pour arriver au deuxième étage où se trouve la réception de l'hôtel. Mais surprise, cette réception est baignée par la lumière extérieure et j'ai tout de suite été séduite par le jardin qui se trouve caché à l'arrière de la réception. Une vraie petite oasis de verdure qui se trouve entre les deux tours de l'hôtel, sur une terrasse extérieure donnant une vue sur le centre-ville. L'hôtel comporte plusieurs chambres, mais malgré sa taille, on ne s'y sent jamais à l'étroit. Lorsqu'on pénètre dans notre chambre, on se sent comme dans un petit cocon douillet bien à l'abri des bruits assourdissants de la ville grouillante à nos pieds. Le mobilier est chaleureux; on aime les lattes de bois marron sur les murs qui donnent un effet de chalet au décor. L'espace est bien pensé et les éléments, comme la belle télé plasma nouvelle génération, ajoute confort et style. Je ne peux aussi passer sous silence le lit, qui est hyper confortable et moelleux et qui m'a permis de passer des nuits très reposantes. Si les corridors de l'hôtel sont assez ordinaires, c'est plutôt le contraire pour le reste de cet hôtel qui possède un charme moderne très new-yorkais.

Quoi faire ?

Il est impossible de s'ennuyer à Manhattan, de jour ou de soir. Voici quelques-unes de mes activités préférées, que j'aime faire lorsque la température est clémente.

Se balader sur le High Line.

Courtoisie

Ce parc suspendu, situé sur l'ancienne voie ferrée reliant le quartier Meat Packing District à Midtown, est un incontournable de New York. On aime ses jardins bien entretenus, ses sculptures et ses peintures d'artistes locaux qui le jalonnent et la vue des rues de Manhattan du haut de la promenade. Chaque année, le parcours est allongé de quelques mètres et de nouvelles attractions sont à découvrir.

Visiter le One World Observatory

Si vous ne l'avez jamais fait encore, il faut absolument visiter cet observatoire qui a remplacé les tours du World Trade Center après le tragique événement de 2001. On y trouve un point de vue splendide sur la ville de Manhattan et des présentations multi-médias à couper le souffle. De plus, trois restaurants, dont un gastronomique, accueillent les visiteurs en quête d'un bon repas. Il est recommandé d'acheter ses billets à l'avance sur le site du One World Observatory pour éviter les files d'attente.

Faire un tour au Magnolia Bakery

Courtoisie

Juste pour le kick de mettre les pieds dans la fameuse pâtisserie rendue célèbre dans la série Sex in the City, il faut se rendre dans le quartier de Greenwich où se trouve la Magnolia Bakery. Vous vous souvenez peut-être de cette scène où Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, va dans une pâtisserie choisir son gâteau de mariage ? Eh bien, on parle bien de la même pâtisserie ! Totalement craquante, au style champêtre, cette pâtisserie fait courir les New-yorkais et les files d'attente peuvent être longues. C'est que leurs cupcakes sont les meilleurs de la ville ! Il faut vraiment en prendre un ou deux pour la route, question de les essayer. De plus, il y a toujours un cupcake nouveau du mois à essayer.

Pour magasiner des vêtements, des bijoux ou autres souvenirs, opter pour le Chelsea Market. Le week-end, il y a toujours un « pop-up shop » dans un des locaux nichés à l'intérieur de ce bâtiment historique abritant une ancienne banque des années 1800.

Une de mes activités préférées en visite à Manhattan, c'est de courir les boutiques situées entre les quartiers de Soho et de Greenwich. J'y fais toujours plein de découvertes, comme ces « patchs » miracles pour enrayer les cernes et qui viennent directement de Corée. Je les ai prises dans un petit magasin appelé le Mask Bar de Soho où ils ont tous plein de soins pour la peau vraiment intéressants et vraiment pas chers.

Où prendre un petit lunch vite fait ?

Courtoisie

Tant qu'à être dans le coin des boutiques, car, c'est bien connu, magasiner donne toujours une faim de loup, je vous propose un endroit charmant dans le coin où vous pouvez grignoter quelque chose. La petite taqueria Tacombi sur Bleecker Steet est l'endroit idéal. C'est un concept de petits restaurants inspirés de ceux que l'on retrouve dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Un air de vacances y règne. Celui de Bleecker est charmant car il est tout ouvert et on a vraiment l'impression d'y être en vacances. Leur bar à jus frais est vraiment intéressant et on peut choisir parmi plusieurs combinaisons de jus ou de smoothies des plus savoureux. On prend à la carte quelques tacos (moi je préfère les « al pastor » au porc délicatement épicé) et hop, on a mangé vite fait, bien fait. Et pour quelques dollars seulement, on est rassasié, prêts à reprendre la route.

Où souper ?

Ocean Prime : un steakhouse pas comme les autres

Courtoisie

Cet endroit se trouvait à proximité de mon hôtel, le Hudson, et j'avais envie de l'essayer, car les critiques étaient franchement bonnes sur Trip Advisor. Je fantasmais sur un bon steak et c'est en plein la spécialité de l'endroit ! Quand je suis arrivée, j'ai su qu' Ocean Prime faisait partie d'une chaîne avec d'autres restaurants du même nom. Mais comme aux États-Unis, on peut être vraiment agréablement surpris par ce type de resto, j'ai voulu tenter l'expérience. Et je ne l'ai pas regretté. Le steak était un des meilleurs (sérieusement) qu'il m'ait été donné de manger au Canada et aux États-Unis. Les prix sont ceux d'un steakhouse haut de gamme, donc comptez environ une cinquantaine de dollars pour un ribsteak de 8 oz, mais cela vaut vraiment le coup. De plus, leurs steaks sont tous vieillis d'au moins 28 jours, ce qui en augmente la saveur. Outre le steak, il y a aussi un bar à cru proposant huîtres, pétoncles et autres crustacés. L'endroit est aussi renommé pour sa tour de fruits de mer, garnie de queues de homard, de pattes de crabe des neiges, de crevettes géantes, etc. Pour ma part, j'ai demandé un crudo de pétoncles en entrée qui fut divin ! Une grande sélection de poissons et de fruits de mer feront aussi la joie des végétariens, et plusieurs plats sans gluten sont aussi offerts. Le service de ce resto était plus que parfait et le sommelier connaissait ses vins, une chance car la carte des vins est très fournie ! Ils ont aussi une impressionnante sélection de cocktails. Un « must try » que je recommanderais sans hésiter si vous êtes de passage dans la Grosse Pomme et que vous êtes en manque d'une bonne table classique avec un repas copieux et raffiné.

Où prendre un verre ?

Courtoisie

Je vous laisse sur un de mes plus gros coup de cœur en plein cœur de Manhattan : le bar-terrasse Gallow Green de l'hôtel McKittrick. Cet endroit est tout simplement génial ! On monte dans un ascenseur pour grimper sur la terrasse du toit de l'hôtel, où des jardins luxuriants nous attendent. À l'intérieur de cette végétation prédominante, sont disposées des tables et les gens y dégustent cocktails et petits plats à partager. Le soir, on peut y observer les plus beaux couchers de soleil de Manhattan et même une vue imprenable sur l'Empire State Building. Il est conseillé de réserver avant de venir, sur le site de l'endroit, car le lieu est très prisé par les locaux. Aussi, arrivez tôt pour profiter de la lumière et prendre des photos. Vous pourrez même souper sur place, et grignoter un « lobster-roll » par exemple, puisque la carte comporte quelques bonnes assiettes en plus d'exquis cocktails. Quand j'y suis allée, on inaugurait les « Sunset Sundays », des soirées musicales animées par un band qui joue pendant que vous sirotez votre verre. Les concerts proposent de la musique du monde, parfois du pop et même du jazz.

Voilà, j'espère que je vous ai donné un peu l'envie de vous balader dans la Grosse Pomme. À chaque détour, la grande agglomération de New York nous surprend et nous émerveille. Elle est intéressante en toutes saisons, mais pour moi elle se fait plus attrayante quand le temps est clément et qu'on peut y circuler à pied et sans manteau. Bon été !