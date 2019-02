L'année chinoise s'amorce le 5 février 2019 pour prendre fin le 24 janvier 2020. Puisque 2019 est sous l'égide du Cochon de Terre, elle se révélera être une année de «bonne fortune» et de chance.

En astrologie chinoise, le signe du Cochon est le douzième et dernier signe dans la roue zodiacale. D'après l'astrologie lunaire, 2019 se trouve être une bonne année pour gagner et investir de l'argent.

2019 devrait être une année remplie de joie, mais également d'amour et d'amitié pour tous les signes du zodiaque. Bref, une année fort propice, car le Cochon de Terre attire le succès dans tous les domaines de la vie. Voici donc l'impact qu'il exercera sur votre signe et ascendant natal.

Rat ou Souris

Une année remplie de bonheur, de prospérité et il en ira de même pour ce qui est de vos amours. Professionnellement, tout devrait aller pour le mieux. Profitez-en pour tirer parti des occasions qui se présenteront à vous. Toutefois, surveiller vos nerfs qui seront plus à vifs.

Buffle, Boeuf ou Taureau

Tout devrait aller pour le mieux, et ce, en dépit de quelques petits soubresauts dans votre vie personnelle. N'empêche, ce sera une bonne année de façon générale sur le plan des amours et du travail sans compter de bonnes occasions de gagner plus d'argent. Vous auriez intérêt à tirer parti de toute opportunité. Fixez-vous des objectifs aussi ambitieux que possible.

Tigre

Préparez-vous à passer une année pleine de rebondissements. Fort et indépendant de nature, vous faites, en général, uniquement ce qui vous plaît. Toutefois, sous l'année du Cochon, vous devrez apprendre à davantage composer avec les autres. Une promotion professionnelle sera possible et éventuellement un salaire plus élevé. Cependant, attention aux excès alimentaires.

Lapin, Lièvre ou Chat

Une excellente année vous attend! L'atmosphère sera tout simplement bénéfique, tant sur les plans familial que personnel. Étant un peu moins méfiant, vous socialiserez plus facilement et ainsi vous ferez de nouveaux amis. Profitez des bonnes énergies ambiantes pour construire et consolider votre avenir.

Dragon ou Lézard

Bonheur, gaieté et prospérité seront au rendez-vous. L'impact du calme signe du Cochon de Terre vous poussera à reconsidérer bien des aspects de votre vie. Une année de projets ainsi que d'activités professionnelles intéressantes. Surveillez votre santé et adoptez des habitudes alimentaires raisonnables. Il serait bien avisé aussi de vous accorder des plages de repos.

Serpent

Année mitigée! Il vous faudra être combatif et persuasif. Porté par une belle ambition, cessez de chercher à vous réfugier dans des rôles de second plan. Assumez-vous. La joie et la bonne humeur ne seront pas forcément garanties. Qui veut aller loin devra ménager sa monture. À vous d'adopter des attitudes raisonnables. Attention aussi à l'épuisement qui vous guette!

Cheval

L'année 2019 du Cochon de Terre vous sera bien plus propice que ne fut l'année 2018 du Chien de terre. Ce ne sera tout de même pas l'année pour lancer de grands projets bien que vous jouirez d'une énergie débordante. Profitez-en plutôt pour consolider ce que vous avez initié par le passé, mais attention de ne pas surestimer vos forces. Soyez plus attentif à votre santé!

Chèvre, Bouc, Mouton ou Bélier

Année très favorable et fortement stimulante. 2019 sera placée sous le signe de la chance et des occasions heureuses, qui devraient satisfaire tous vos désirs et ambitions. Une promotion ou une augmentation de salaire est tout aussi possible. Assurément, ce ne sera pas l'énergie qui vous fera défaut n'empêche, attention de ne pas brûler la chandelle par les deux bouts.

Singe

Une année portée par la chance et d'heureux hasards. En octobre ou en novembre, vous pourriez atteindre un objectif qui vous tient à coeur ou plein de succès. Attention aux énergies mal canalisées qui pourraient devenir une source de stress ou d'insomnie. Pensez à pratiquer un sport au quotidien sinon faire des randonnées à pied, cela vous sera salutaire.

Coq ou Phoenix

Pour que tout vous réussisse, il faudra veiller à la qualité de vos relations avec les autres. Il vous sera également donné la possibilité de vivre un formidable retournement de situation. En matière de projets et d'activités professionnelles, ce sera une année fort intéressante.

Chien

Pas de bâtons dans les roues, mais pas de chance insolente non plus. Vous ne pourrez que compter sur vos propres efforts pour réussir. En revanche, vous aurez l'occasion de prendre part à d'importantes réunions et célébrations, et ce, pour votre plus grand bonheur.

Cochon

2019 est votre année! La chance, la fortune et les plaisirs seront à votre portée. Commencez donc par définir vos priorités et lancez-vous. Dès que vous agirez, vous devriez obtenir de bons résultats. Cependant, assurez-vous de faire preuve d'une maîtrise exemplaire, puisque si vous voulez aller loin, il faudra ménager votre monture!

