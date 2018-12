Célébrons la nouvelle année qui se dessine à l'horizon, car chaque expérience vécue vous transformera et vous fera grandir. Voici ce que les astres vous réservent en 2019. Profitez-en aussi pour lire votre ascendant natal.

Bélier

Avec Jupiter en Sagittaire, voyager ou apprendre de nouvelles compétences tiendra une place importante en 2019.

Saturne et Pluton seront en Capricorne pour toute l'année, vous tendrez à vous faire davantage de soucis pour votre travail, vos affaires et l'image que vous projetez. Jupiter en Capricorne, le 2 décembre 2019: vous aurez l'occasion d'améliorer votre statut professionnel.

Taureau

Les biens partagés et les problèmes qui affectent votre intimité joueront un rôle plus déterminant. Quant à Saturne et Pluton, ils vous poussent à mettre de l'ordre dans vos convictions.

Ce ne sera pas la meilleure année pour voyager au loin, mais profitez-en pour vous enrichir sur des cultures différentes de la vôtre. Jupiter en Capricorne, décembre 2019: vous pourrez acquérir de nouvelles compétences et obtenir de nouvelles perspectives par le biais d'études, de voyages, d'activités culturelles ou suite à des conversations tenues avec des gens avisés.

Gémeaux

Les partenariats et relations intimes seront privilégiés. D'ailleurs, vous serez plus disposé à améliorer vos relations, tant professionnelles qu'émotionnelles.

Quant à Saturne et Pluton, des problèmes d'argent pourraient survenir, mais avec des efforts soutenus, vous en viendrez à bout de mettre de l'ordre dans vos finances. Entre-temps, faites un effort additionnel en ce qui a trait à votre vie intime: apprenez à faire des compromis. Jupiter en Capricorne, décembre 2019: vous aurez beaucoup plus de chances de dénicher de nouveaux moyens d'augmenter vos finances partagées.

Cancer

Vos besoins en matière de santé, de travail et pour ce qui relève de vos tâches quotidiennes tiendront tous une place plus importante.

Si vous avez tendance à gagner du poids facilement, attention d'ajouter des kilos en trop. Quant à Saturne et Pluton, ils vous conseillent vivement de mettre de l'ordre dans vos relations, même si elles tendront parfois à mettre à défi votre patience. Jupiter en Capricorne, décembre 2019, vous bénéficierez de relations plus coopératives avec les autres.

Lion

2019 présage une année passionnante pour vous. Si vous avez envie d'écrire un livre, peindre un chef-d'œuvre, passez à l'action. Vous pourriez même dénicher l'amour ou vivrez-vous une aventure existante. Quant à Saturne et Pluton, ils vous aideront à mettre de l'ordre dans votre façon de faire votre travail, de vous nourrir et de mieux prendre soin de votre santé.

Jupiter en Capricorne (décembre 2019): si vous êtes en recherche d'emploi, vous en trouverez un; soit que vous postulerez pour une position meilleure à l'endroit où vous exercez ou ailleurs dans le pire des cas. Votre santé tendra aussi à s'améliorer, surtout si vous avez investi les efforts nécessaires par le passé.

Vierge

En 2019 vous passerez plus de temps chez vous ou en famille. Vous pourriez décorer à nouveau votre foyer, décidez d'agrandir votre maison ou vous déménagerez dans un endroit plus grand. Sinon, une personne pourrait emménager avec vous ou la famille s'agrandira.

Quant à Saturne et Pluton, ils vous conseillent de mettre de l'ordre dans votre vie amoureuse ou créative. Toutes activités que vous considériez comme agréables par le passé vous paraîtront être une corvée à présent, sans compter que toute histoire d'amour amorcée sera plus porteuse de restrictions possibles.

Jupiter en Capricorne, décembre 2019: votre créativité sera en hausse. Profitez-en pour vous exprimer comme vous le souhaitez.

Balance

Jupiter tendra à élargir votre seuil de connaissances, votre pensée et votre style de communication.

Vous ne pourrez choisir meilleur moment pour apprendre toutes sortes de nouvelles choses et rencontrer de nouvelles personnes. Quant à Saturne et Pluton, il est possible qu'il puisse y avoir des problèmes à la maison ou en famille, mais dès que Jupiter prendra place en Capricorne décembre 2019, vous pourrez améliorer votre vie personnelle et vos arrangements domestiques.

Scorpion

L'année vous sera rentable si vous mettez à profit judicieusement vos actifs. Si vous faites tout en votre pouvoir, vous aurez même la chance de dénicher de nouvelles sources de revenus et un soutien émotionnel.

Ayez juste pour mission d'avoir autant d'argent à la fin de 2019 que vous en aviez en main au tout début de l'année. Quant à Saturne et Pluton, ils vous aideront à mettre de l'ordre dans vos pensées et dans votre style de communication. Jupiter en Capricorne dès décembre 2019, il vous sera donné l'occasion de rencontrer une variété de gens et d'apprendre des faits précieux qui serviront bien vos intérêts à la longue.

Sagittaire

Jupiter dans votre signe vous aidera à accroître votre sphère d'influence et sera porteuse de nouvelles opportunités de réussite. Quant à Saturne et Pluton, ils vous pousseront à mettre de l'ordre dans vos finances.

Vos revenus risquent de diminuer sinon vos possessions perdront en valeur. Attention de perdre quelque chose qui a de valeur ou qu'on vous vole à votre insu. Jupiter en Capricorne décembre 2019, vous aurez toute la chance de pouvoir augmenter vos avoirs et de dénicher de nouvelles sources de revenus.

Capricorne

2019 sera une année importante pour vous! Avec Jupiter en Sagittaire, vous tendrez à vous replier davantage sur vous-même et plus souvent qu'à l'habitude, ce qui pourra exercer un effet positif sur votre santé mentale et physique.

Quant à Saturne et Pluton en Capricorne, vous serez motivé à mettre de l'ordre dans votre apparence personnelle. Jupiter en Capricorne, décembre 2019, des temps fort intéressants commenceront à se faire vôtres. D'ici là, tenez bon!

Verseau

Un rêve, un désir ou un souhait se réalisera, mais ne vous attendez pas à un succès automatique alors que vous devrez travailler fort pour atteindre votre objectif.

Quant à Saturne et Pluton, ils vous encouragent à vous débarrasser de ce qui vous empêche de devenir le succès que vous aspirez être. Jupiter en Capricorne, décembre 2019, vous découvrirez peut-être des talents qui à ce jour vous étaient cachés.

Poissons

Votre statut et carrière tiendront une place importante! Les gens remarqueront votre dur labeur, ce qui pourra vous valoir une promotion, voire peut-être une reconnaissance pour tous les efforts investis ou tous services rendus dans votre communautaire.

Quant à Saturne et Pluton, ils vous motivent à vous concentrer sur des objectifs spécifiques que vous n'avez pas encore atteints et à solliciter l'aide de différentes personnes pour pouvoir les mener à bon port. Tout ce travail acharné commencera à porter ses fruits dès la fin de l'année.

Pour en savoir plus sur vos prédictions, visitez mon site, et cliquez sur l'onglet 2019.

La section des blogues propose des textes personnels qui reflètent l'opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle du HuffPost Québec.