De nos jours, il est difficile de maintenir une bonne santé mentale. Selon Statistique Québec, de plus en plus de jeunes adolescents souffrent de stress sévère, de dépression et de troubles alimentaires.

De plus, on constate une augmentation de 27,3% chez les garçons du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On compte divers troubles de santé mentale tant chez nos jeunes que dans la population en général, par exemple chez nos travailleurs, nos aînés et, de plus en plus, dans nos familles.

Que se passe-t-il présentement dans notre société? Une alarme sonne. Notre santé mentale est menacée. Il est impératif de trouver des solutions à ce fléau grandissant de mal-être.

Nous sommes bombardés de tous bords, tous côtés d'informations, parfois erronées ou exagérées, à une vitesse grand V. Nous devenons dépendants des réseaux sociaux et nous retrouvons de plus en plus seuls devant notre écran.

En tant que société, il est urgent de sensibiliser la population aux dangers qui menacent notre équilibre psychique. Les gens doivent prendre soin de leur santé mentale et contribuer à la maintenir dès aujourd'hui par une bonne hygiène de vie.

Un esprit sain dans un corps sain? Oui, c'est possible... Quelques petits gestes simples peuvent y contribuer: bien manger, bien dormir, faire de l'exercice et, surtout, conserver un réseau social d'aide et d'entraide dans notre communauté, qui nous permettra de tisser des liens sociaux.

Maintenir des relations est nécessaire pour conserver nos valeurs humaines qui, elles, sont essentielles à notre survie.

En ce temps des Fêtes, nous vous souhaitons de belles réunions familiales! Prenez le temps d'échanger avec votre famille, votre conjoint et vos amis. Prenez le temps de rire, d'écouter les autres, amusez-vous! Prenez du temps pour un mieux-être collectif, car ensemble, nous sommes plus forts!

Bonne santé pour 2019!

