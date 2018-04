Nous avons célébré la semaine dernière les 25 ans des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), un réseau national de plus de 1 500 établissements qui a pour mission d'éduquer et d'agir pour un avenir viable.

Les EVB-CSQ, c'est 25 ans de promotion des valeurs d'écologie, de pacifisme, de solidarité et de démocratie. C'est un mouvement inspirant qui pousse les jeunes (et moins jeunes!) à l'action pour un monde meilleur. C'est un remède au cynisme ambiant et un bel exemple de ce que nous pouvons réaliser par l'action collective.

Porter l'espoir d'un monde meilleur

Les valeurs des EVB-CSQ sont plus actuelles que jamais. Pensons à l'entêtement du gouvernement fédéral à faire la promotion du pétrole issu des sables bitumineux malgré ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'écologisme est loin d'être dépassé.

Pensons au conflit qui s'étire en Syrie ou à toutes ces zones du monde où la guerre est le quotidien de la population plutôt qu'un sujet lointain de téléjournal. Le pacifisme a toute sa raison d'être.

Pensons au fait que beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens sont en situation de vulnérabilité et ne sont pas nécessairement en mesure de défendre leurs droits ou leurs intérêts. Avec des gouvernements qui nous préfèrent individualistes et isolés, la solidarité est plus nécessaire que jamais.

Pensons également à nos démocraties qui s'effritent, aux lieux de gouvernance qui disparaissent dans nos différents réseaux publics, à cette capacité de changer nos collectivités qui semble nous échapper. La démocratie est fragile et on doit l'entretenir, la nourrir par l'action collective et ça, les EVB-CSQ le font mieux que quiconque.

Un engagement durable

Depuis 25 ans, le mouvement EVB-CSQ se bat pour accompagner des milliers de jeunes dans leur parcours pour devenir des citoyennes et citoyens responsables.

Il y a de quoi être fiers de l'engagement indéfectible de milliers de membres de nos syndicats affiliés, de nos fédérations et de notre association de personnes retraitées dans cette mission noble de travailler à rendre le monde meilleur.

Agissons collectivement pour un monde meilleur

Le rôle des organisations syndicales, particulièrement à la CSQ, ne se limite pas à un simple rôle de négociation des conditions de travail. Le mouvement des EVB-CSQ est la preuve que notre action collective porte ses fruits. Les milliers de gens qui agissent au quotidien pour défendre des valeurs porteuses d'espoir sont la véritable force des mouvements citoyens et syndicaux. Le mouvement EVB-CSQ a un pied dans les deux et je suis fière de voir ce mouvement grandir et perdurer. Longue vie au mouvement EVB-CSQ!