Ici, on vend des valeurs sous des formes d'accessoires pour qui, recherchant la vertu, est prêt à dépenser. Les coûts varient selon les acheteurs. Un guide existe à cet effet, quelques exemples suffisent.

Si vous êtes une femme blanche, vous achèterez à fort prix la gentillesse, peu importe sa forme. Que ce soit une robe aux couleurs pastel, d'une crème riche pour les mains ou une trousse de répliques gentilles, tout coûtera cher. Plus le prix est élevé, plus il vous indique votre nécessaire degré de rapprochement avec ladite valeur. Puisque vous êtes une femme, vous devez être gentille. Vous n'avez pas le choix de vous procurer un accessoire de la gentillesse. Vous en payez le fort prix.

Ce marché est d'ailleurs intéressant pour ça. Beaucoup recherchent des indications simples afin qu'on leur prescrive comment vivre. Il y a des kits pour tout le monde. Des détracteurs du Marché disent que le meilleur accessoire, c'est le jugement, mais on ne peut pas se fier au jugement d'un tiers. On a tout déjà pensé pour tout le monde. On assure ainsi un repère standardisé moral. Vaut mieux ne pas y déroger trop, parce qu'on a besoin de codes faciles pour vivre dans la paix.

On assure ainsi un repère standardisé moral. Vaut mieux ne pas y déroger trop, parce qu'on a besoin de codes faciles pour vivre dans la paix.

On continue.

Si vous êtes un homme blanc bien portant et préférablement hétérosexuel «standard», c'est-à-dire qui donne des fleurs à sa femme pour la Saint-Valentin et la fête des Mères, vous cherchez indéniablement à acheter la crédibilité ou l'honnêteté. En tant qu'homme blanc bien portant qu'on appelle aussi le HBBP, vous bénéficierez automatiquement d'un rabais. Tout vous revient presque gratuitement. Il va de soi que vous êtes honnêtes et crédibles. Vous avez toujours un choix des plus surprenants. Il y a beaucoup d'accessoires pour vous. Par exemple, l'honnêteté pour vous se vend sous la forme d'un t-shirt délavé à l'effigie d'une bouteille de Coca-Cola classique. C'est un tour de force, car, vous ne vous démodez pas.

Cette même valeur pour un homme venu d'Asie, un « Asiatique » comme il est défini dans le tableau/guide des règles de déontologie du Marché se vend sous la forme d'un tuxedo fabriqué avec du coton biologique indien récolté par des paysans qui se suicident. Ça vaut une fortune.

Maintenant, si vous êtes une femme noire, vous n'avez pas vraiment le droit d'entrer dans le Marché de la moralité. Il y a une clause grand-père à l'entrée du marché qui stipule que si vous n'êtes pas de «race blanche », les biens et les produits vendus au Marché de la moralité ne sont pas adéquats pour vous. Vous êtes suspectées de vouloir voler des valeurs que, de toute façon, vous n'incarnerez jamais. Tous les accessoires sont hors de prix, surtout la douceur. D'ailleurs si les portes vous sont fermées, c'est que le marché ne tolère pas de flânage. Il ne sert à rien de vous permettre de voir ce que vous ne pourrez pas vous procurer. Tout le monde sait que vous ne travaillez sûrement pas parce que personne ne vous embauche ou si oui, à rabais.

Tout le monde sait que vous ne travaillez sûrement pas parce que personne ne vous embauche ou si oui, à rabais.

L'impossibilité pour vous d'entrer dans le Marché ne réduit pas la nécessité de correspondre aux normes. Au contraire! Il pèse sur vous une obligation d'être « supra-morale ». Entre vous et ce que le Marché considère comme une sainte, il ne doit pas avoir de différence. Rappelons-nous que les règles ont été définies à une époque précoloniale par des HBBP. De nombreux mémoires ont été déposés quant à la vétusté des règles. Des rapports et des recommandations demeurent lettre morte dans les archives non accessibles du Marché de la moralité.

Tous les jours, des millions de personnes entrent dans le Marché de la moralité, célébrant dans des rites apparemment immémoriaux un présent qui résiste à la remise en question du statu quo. Sachez d'ailleurs qu'avec tous les accessoires vendus au Marché on donne en prime un porte-clés représentant la vanité; valeur s'il en est une qui entretient avec complaisance la certitude qu'on a raison de faire ce qu'on fait, de dire ce qu'on dit, de prétendre à la Vérité. L'usage discursif du HBBP est vidé de tout poids politique et figure telle une forme rhétorique qui abolit toute distance critique permettant de penser à ce qu'elle représente.

Malgré le tapage qu'a soulevé la fête nationale québécoise l'année dernière en 2017 avec ses quatre nègres déguisés en parchemin, soit ceux sur qui on écrit l'histoire, transportant une reine d'occasion, rien n'a changé. Dans les aéroports, les bars, les musées, vous les verrez partout ces nègres comme des agents de sécurité. Ils surveillent le système qui les exclut. À cette limite bien contraignante, ils sont les bienvenus.

J'habite une terre plusieurs fois millénaire. Les descendants des habitants qui ont habité cette terre l'ont aimée d'un amour plein de respect. Ces derniers sont aujourd'hui humiliés.

Les temps changent, mais pas les références. Si vous trouvez que cette allégorie est une lubie, consultez la Loi sur les Indiens. Vous verrez combien la réalité dépasse tristement, et de loin, la fiction.