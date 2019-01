Vous n'avez pas la berlue. De plus en plus de jeunes portent des lunettes pour corriger leur myopie. Dans le milieu de l'optique, on parle d'épidémie.

Le même profil de jeunes patients débarque dans nos bureaux.

Je l'appellerai Pauline, mais cela pourrait être Jérémie ou Léo. Elle a 10 ans. Enfant studieuse, elle réussit bien à l'école. Comme tous les jeunes de son âge, elle adore utiliser sa tablette électronique pour étudier ou pour s'amuser. Elle s'y consacre deux heures par jour, davantage les fins de semaine.

Cela pourrait changer, cependant. En effet, Pauline a récemment été diagnostiquée comme myope. Son optométriste a fortement recommandé à ses parents et à elle-même de limiter son usage des appareils électroniques et d'augmenter son temps à jouer dehors. Elle trouve cela bien injuste...

La question se pose en effet: quel est donc le lien entre l'usage des appareils électroniques et l'apparition ou l'évolution de la myopie?

Un enjeu de santé publique

La myopie affecte globalement 40% de la population en Amérique du Nord, un nombre qui a doublé entre 1972 et 2004 et qui continue de croître à un rythme qui fait qualifier le phénomène d'épidémie (NDLR: en Europe la prévalence de la myopie atteint 47,2% chez les adultes âgés de 25 à 29 ans, soit près du double de celle existant chez les adultes âgés de 55 à 59 ans).

Dès lors, il ne s'agit plus d'une banale erreur de la réfraction de l'œil qui se manifeste par une vision floue au loin, mais d'un enjeu réel de santé publique. On doit considérer, en effet, que la forte myopie augmente significativement le risque d'atteintes majeures de santé oculaire comme la déchirure de la rétine (x21), le glaucome (x40) ou les cataractes (x6).

La myopie n'est pas un banal défaut de vision. Il s'agit d'un facteur de risque important de pathologies oculaires graves.

En effet, un œil qui devient myope s'allonge. Cette élongation est proportionnelle à l'augmentation de la myopie avec les années. Or, plus l'œil s'étire et plus la rétine, qui en tapisse l'intérieur, s'amincit. Peuvent alors apparaître des craquelures, un développement anormal de vaisseaux sanguins sous-rétiniens, des hémorragies, etc.

À terme, le patient fort myope a plus de 50% de risque de terminer sa vie en aveugle légal ou de vivre avec une vision réduite de plus de 60%. Cela signifie que la longueur de son œil dépasse 28 mm (normale de 23 mm) ou que le niveau de myopie dépasse 6 dioptries. Il faut donc intervenir avant, pour ne pas atteindre ces niveaux.

(NDLR: en France, la cécité légale est définie par une acuité visuelle inférieure à 1/20 pour le meilleur œil après correction. Un aveugle légal voit donc, au mieux, 20 fois moins bien qu'une personne ayant une acuité normale).

Pourquoi une telle épidémie?

Les causes de l'apparition de la myopie sont multifactorielles. La génétique joue un rôle important, mais l'épigénétique, soit l'environnement dans lequel l'enfant évolue, est davantage à considérer.

Qu'y a-t-il donc de changé dans notre environnement pour expliquer l'épidémie récente de myopie? C'est ici que se pointe la technologie.

On constate la progression la plus rapide des problèmes visuels depuis l'arrivée du téléphone intelligent en 2007.

L'appareil en soi n'émet pas de radiations nocives, mais il oblige son utilisateur à lire à 20 cm au lieu de la distance normale de 45 à 50 cm. Cette distance rapprochée est associée à un risque 8 fois supérieur de développer une myopie, en particulier si les deux parents sont myopes.

L'éclairage ambiant joue également un rôle, puisque l'usage de fluorescents (comme dans les classes) favorise également la myopisation. Lorsque l'on utilise une tablette dans un tel environnement, l'effet se décuple.

Jessie Casson via Getty Images Contrairement aux livres papiers, les écrans des tablettes et ordinateurs sont associés optiquement à des aberrations dites chromatiques. Les longueurs d'onde les plus courtes (lumière bleue) sont perçues en avant des autres, par l'œil, ce qui génère un stimulus myopisant.

Contrairement aux livres papier, les écrans des tablettes et ordinateurs sont associés optiquement à des aberrations dites chromatiques. Les longueurs d'onde les plus courtes (lumière bleue) sont perçues en avant des autres, par l'œil, ce qui génère un stimulus myopisant. Il existe ici un effet de dose/réponse, ce qui suggère qu'un usage prolongé entraîne davantage d'effets négatifs.

L'exposition à la lumière du jour a un effet protecteur contre la myopie.

Les jeunes, grands utilisateurs d'électronique, jouent moins à l'extérieur que leurs prédécesseurs. Or, l'exposition à la lumière du jour a un effet protecteur contre la myopie. Cet effet bénéfique est moindre, mais non négligeable, durant les mois moins ensoleillés ou lorsque la myopie est déjà installée.

Des pistes de solution

Le but du traitement de la myopie est de réduire le taux de progression de la dioptrique, mais surtout de ralentir l'élongation de l'œil. Si, de toute évidence, on ne peut pas jouer avec la génétique, il est impératif d'influencer l'épigénétique, donc l'environnement où l'enfant évolue.

Ainsi, il faudrait éviter l'usage de tout média électronique avant l'âge de deux ans, même pour quelques minutes. Par la suite, jusqu'à cinq ans, une limite d'une heure par jour est recommandée, en privilégiant le recours à des sites ou des applications éducatifs, qui favorisent une interaction entre le parent et l'enfant.

Par la suite, selon la demande de l'école, il faut également voir à limiter l'usage des médias électroniques. Un maximum d'une heure, en dehors des travaux scolaires, doit être observé. Les impacts peuvent être moindres si on observe alors une pause de deux minutes aux 30 minutes d'utilisation et éviter toute exposition au moins une heure avant le sommeil.

L'exposition à la lumière du jour peut être optimisée en marchant pour se rendre à l'école ou en ayant des activités sportives régulières à l'extérieur. Un minimum de 45 minutes par jour doit être visé.

La seconde étape est de s'assurer que la coordination des deux yeux au loin, mais surtout de près, est bien établie. L'optométriste effectuera un bilan orthoptique et corrigera, par un exercice ou un moyen optique, toute anomalie qui aurait pu être décelée. (NDLR La profession d'optométriste n'est pas la même au Québec qu'en France. Au Québec, les optométristes suivent une formation spécifique et pratiquent des actes réservés en France aux seuls orthoptistes, tels que le bilan orthoptique.)

Finalement, la correction optique doit être choisie en fonction de plusieurs éléments et du taux de ralentissement de la progression souhaitée. Dans de rares cas, des lunettes avec lentilles anti-myopie peuvent être prescrites. Elles procurent un taux de ralentissement de 30% environ. Ce sont davantage des lentilles cornéennes spécialisées qui seront privilégiées. Ces dernières offrent un contrôle de 50% à 80%. Ce traitement par lentilles cornéennes est envisageable dès l'âge de sept ans, et il sera réévalué périodiquement selon les besoins changeants de l'enfant.

En résumé, la myopie n'est pas un banal défaut de vision. Il s'agit d'un facteur de risque important de pathologies oculaires graves. Il faut donc mettre tout en œuvre pour en ralentir sa progression et protéger la vision de nos enfants, ce qui implique également de revoir leur rapport aux appareils électroniques.

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.

La section des blogues propose des textes personnels qui reflètent l'opinion de leurs auteurs et pas nécessairement celle du HuffPost Québec.