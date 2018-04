Que veut dire «innovation en santé»? Est-ce synonyme de technologie? L'humain est-il un moteur de cette innovation? Pour répondre à la première question, l'innovation en santé peut être définie comme toute nouvelle pratique, façon de faire ou technologie visant à améliorer la santé des citoyens, intégrée dans les pratiques de soins et services, et ce par les professionnels, les patients et leurs familles!

Ainsi définie et en réponse à la deuxième question, l'innovation inclut, entre autres, de nouvelles technologies, générées par la créativité et l'intelligence humaine, ayant révolutionné nos pratiques. Comme exemple, l'évolution de la médecine et des traitements de cancers a augmenté le taux de survie des enfants souffrant de cancers pédiatriques (NIH, 2017). L'impression 3D permet aux chirurgiens d'essayer un dispositif particulier dans un environnement sans risque avant d'opérer le patient, minimisant ainsi les risques d'erreurs (Springer & Izzo, 2016).

Mais l'innovation c'est surtout les changements et progrès au quotidien réalisés par les infirmières, les professionnels et techniciens, les médecins, les chercheurs, les équipes de soutien en partenariat avec les patients et leur famille. Par exemple, les volumes d'activités aux urgences sont passés de 50 000 à 80 000 visites au cours des dernières années. Les infirmières, inhalothérapeutes, cadres, les pédiatres urgentologues et les équipes dédiées à l'amélioration continue et à l'innovation ont fait progresser, et ce un changement à la fois, plusieurs de leurs pratiques existantes. Cette équipe a également introduit quelques nouvelles pratiques, telles qu'une zone rapide d'évaluation pour accélérer la prise en charge des P3, enfants avec des problèmes modérément critiques, et assurer une bonne qualité des soins. Cette équipe a créé et implanté ces nouvelles pratiques pour répondre plus rapidement et mieux aux besoins des enfants. Ce dernier exemple d'innovation fondamentalement humaine et collaborative répond à la troisième question !

La création de la clinique d'immunothérapie orale au CHU Sainte-Justine provient non seulement de l'avancement des connaissances émanant de la recherche, mais surtout de l'idée de parents et de l'allergologue pédiatre-chercheur.

L'innovation émane aussi des patients et familles. La création de la clinique d'immunothérapie orale au CHU Sainte-Justine provient non seulement de l'avancement des connaissances émanant de la recherche, mais surtout de l'idée de parents et de l'allergologue pédiatre-chercheur. En équipe, Christophe, un adolescent avec allergies sévères, Sophie et Marie-Josée, deux mères engagées, et chaque coéquipier de l'équipe interdisciplinaire ont codéveloppé et implanté une offre de soins novateurs de désensibilisation orale qui vise à mieux tolérer et même guérir les allergies alimentaires sévères chez nos jeunes. Un autre exemple est celui d'Élie, pédiatre, qui inclut les parents dans la révision et l'évaluation des meilleures pratiques d'annonce de diagnostic difficile pour humaniser les soins. Voici des exemples d'innovations inclusives et humaines, par, pour et avec les patients et leurs familles en partenariat avec tous les membres de l'équipe interdisciplinaire.

La transformation de notre système de santé passe par des innovations et des changements de pratiques réalisés par les équipes locales, avec les patients et familles, et ce, un changement à la fois (Bohmer, 2017). Il est également nécessaire de les supporter afin de simplifier et accélérer ces changements, de maintenir les pratiques existantes pertinentes et d'évaluer les bénéfices des nouvelles pratiques et technologies pour les patients et leur famille (Keown,2014, Williams 2011).