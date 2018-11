Depuis maintenant deux ans, l'Ordre des ingénieurs du Québec a été mis sous administration. Quelle que soit notre opinion à l'égard de cette décision, je peux vous affirmer que ces deux années d'actions intensives au sein de l'Ordre ont porté leurs fruits et qu'il est temps de procéder à la levée de cette tutelle.

L'organisation, en plus d'avoir renforcé ses mécanismes de protection du public et consolidé sa gouvernance, affiche désormais une excellente santé financière. Elle possède également un plan d'action clair mis en œuvre par une équipe de gestion renouvelée. De plus, son bilan des deux dernières années montre des résultats exemplaires:

réduction de 67% du temps moyen des enquêtes disciplinaires;

renouvellement au sein de la direction et du conseil d'administration;

adoption d'un plan d'action exhaustif et mesurable (Plan ING2020).

De plus, le public a retrouvé confiance en la profession. Selon un sondage Ipsos de décembre 2017, 73% de la population a confiance dans le travail des ingénieurs, comparativement à 49% en 2013.

Nous avons travaillé à ce que ce changement de culture soit profond et durable, qu'il reflète la persévérance dont l'Ordre a su faire preuve.

L'Ordre se démarque aussi par de nouvelles initiatives, notamment pour réduire de manière significative le délai d'obtention du permis d'ingénieur pour les professionnels formés à l'étranger. Une nouvelle règlementation est entrée en vigueur au printemps 2018 pour concrétiser cette nouvelle approche et nos actions ont été saluées par plusieurs chefs de file des milieux sociaux et économiques.

Reconnaître le travail accompli

Alors que l'Ordre est en mesure d'assurer pleinement son rôle, le maintien sous administration entretient un doute sur la qualité du travail des 65 000 professionnels du génie et sur la capacité de l'Ordre de réaliser sa mission.

Au terme de ces deux années de mise sous administration, il est temps de reconnaître les résultats obtenus par l'Ordre et la qualité du travail accompli quotidiennement par ses membres.

Pourtant, les ingénieurs poursuivent avec rigueur leurs activités professionnelles qui créent tant de valeur pour l'ensemble du Québec, du Canada et à l'international. De la même façon, le personnel de l'Ordre agit avec intégrité et diligence pour la protection du public.

Nous nous réjouissons que le nouveau gouvernement soit à l'écoute des ambitions de l'Ordre en nous offrant la possibilité de rencontrer ses représentants et de poursuivre les discussions. Au terme de ces deux années de mise sous administration, il est donc temps de reconnaître les résultats obtenus par l'Ordre des ingénieurs du Québec et la qualité du travail accompli quotidiennement par ses membres en procédant à une levée de cette tutelle.

Alors que l'ensemble des dossiers sont sous la révision des ministres qui apprivoisent leurs nouvelles responsabilités, nous invitons la ministre de la Justice à considérer en priorité ce dossier. Maintenant que les derniers jalons importants ont été franchis, redonnons à l'Ordre des ingénieurs du Québec ses lettres de noblesse et la fierté qu'ont les 65 000 ingénieurs de bâtir le Québec de demain.

Liste des cosignataires :

Nadia Baaziz, ing. Directrice du Département d'informatique et d'ingénierie Université du Québec en Outaouais

Alain Bernier, T.P., président sortant Laval Tremblay, T.P., président par intérim Ordre des technologues professionnels du Québec

Annette Bergeron, MBA, FEC, P.Eng Présidente Ingénieurs Canada

Pierre Boisvert, ing. Président Corporation des entrepreneurs généraux du Québec

Gabriel Bran-Lopez Président-fondateur Fusion Jeunesse

Steven Chamberland, B. Ing, M.Sc.A., MBA, Ph.D. Directeur – direction de l'administration et des ressources Professeur titulaire – département de génie informatique et génie logiciel Polytechnique Montréal

Jamal Chaouki, ing., M.Sc.A., Ph.D. Professeur titulaire – département de génie chimique Polytechnique Montréal

Roland Charneux, ing. M. Ing. Directeur PAGEAU MOREL

Mourad Debbabi, Ph.D. Doyen associé de la recherche et aux études supérieures Professeur titulaire Institut Concordia pour l'ingénierie des systèmes d'information – Université Concordia

Claude Décary, ing. Président-directeur général Bouthillette Parizeau

Nathalie Dion, arch. Présidente Ordre des architectes du Québec

Patrik Doucet, ing. Ph.D. Doyen de la Faculté de génie Professeur titulaire – département de génie mécanique Université de Sherbrooke

Pierre Dumouchel, B. Ing., M.Sc., Ph.D. Directeur général École de technologie supérieure

Serge Gendron, ing. Président Groupe AGF

Guy Lacroix Directeur général Bureau des soumissions déposées au Québec

Martin Landry Directeur – bureau de Montréal ARUP

Robert Landry, ing., MBA Vice-Président Principal Ingénierie des infrastructures – Est du Canada Infrastructures SNC-Lavallin

Ève Langelier, ing. Professeure et titulaire de la Chaire pour les femmes en sciences et en génie Université de Sherbrooke

Jacques Laparé, ing. à la retraite, MBA Président du Conseil Gestion FÉRIQUE

Nicolas Lemire, ing. M.Sc.A. Président et associé principal PAGEAU MOREL

Éric Martel, ing. Président-directeur général Hydro Québec

Gerard McDonald, MBA, P.Eng. Chef de la direction Ingénieurs Canada

Jim Nicell, Ph.D., P.Eng. Doyen et professeur - Faculté de génie Université McGill

Isabelle Péan, M.Sc Présidente-directrice générale Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal

Philippe Tanguy, ing. Directeur général Polytechnique Montréal

Michèle Thibodeau-DeGuire, ing. Présidente du Conseil d'administration Polytechnique Montréal

Denis Tremblay Président Association de l'industrie électrique du Québec

Wendy Vasquez Présidente Confédération pour le rayonnement étudiant en ingénierie au Québec

André Zaccarin, ing., Ph.D. Doyen, Faculté des sciences et de génie Université Laval

