Je me suis rendu compte de cette confusion pendant mon cours de francisation. Voir le ciel tout foncé à 16h en novembre et apercevoir le ciel bleu et ensoleillé à 21h en juin sont arrivés comme un premier choc lors de ma première année ici, à Montréal. En septembre, la rotation de la Terre ressemblait à celle de l'Inde. Le soleil se levait et se couchait presque à la même heure que dans mon pays. Mais, pendant ma première semaine de francisation, j'ai appris les termes «20h du soir ». C'était un peu bizarre pour moi! Je me suis demandé pourquoi.

Avant d'apprendre cette expression, je n'avais jamais imaginé qu'une heure précise dans les vingt-quatre heures d'une journée soit associée avec l'après-midi ou le soir. Bien que, nous, les Indiens, nous soupions assez tard et nous couchions encore plus tard, l'heure du soir commence à 16h et la nuit commence à environs 19h30.

Les mois de septembre et octobre ont passés. Connaître des gens, se faire des amies, commencer à étudier, marcher dans les rues pour me familiariser mieux avec la ville et m'habituer à ma nouvelle vie, loin de mes parents et de mon pays. Bientôt approche novembre. Le premier week-end de novembre, mon cellulaire et mon ordinateur ont reculé d'une heure sans m'aviser. Mais ma montre affichait encore l'heure «normale». Bien sûr, j'avais mal interprété. Je m'étais trompée parce que je n'avais jamais vécu de changement d'heure selon le changement de la saison.

Avant c'était le changement de couleur du ciel qui m'influençait puis me poussait à terminer ce que j'avais planifié pour ce jour-là.

Il me fallut un moment pour comprendre ce qui s'était passé. Avant, en septembre et octobre, la nuit tombait à 18h. Par contre, en novembre, tout est noir dès 16h. La première fois, quand j'étudiais à la bibliothèque de mon université, au moment où j'ai regardé dehors, je suis tombée en bas de ma chaise (j'exagère à peine) à cause temps passé à étudier. Évidemment, il était seulement 16h! Je n'avais jamais vu la tombée de la nuit si tôt. D'abord, ça m'énervait un peu, parce que je me poussais à terminer mes travaux pour retourner à la maison à l'heure. Alors, quelle est l'heure exacte? Avant c'était le changement de couleur du ciel qui m'influençait puis me poussait à terminer ce que j'avais planifié pour ce jour-là. Terminer à toute vitesse à cause de la couleur du ciel, et souper encore plus tôt que d'habitude!

Peu à peu, je me suis habituée et j'ai continué ma routine quotidienne sans problème. Je me suis divertie dans l'hiver enneigé et grelottant. Je suis devenue consciente du changement de l'heure et j'ai été de plus en plus à l'aise avec cette nouvelle vie. Le premier week-end de mars, on a avancé le temps d'une heure. Il faisait noir plus tard qu'en novembre et décembre. Un jour, j'ai observé qu'il faisait noir plus tard que prévu. Il faisait toujours soleil jusqu'à 21h! Je me suis trompée et j'ai encore été dupée par la couleur du ciel, et cette fois j'ai tardé à terminer mes travaux et retourner à la maison. Cette fois, je me suis dit que jamais je n'avais vécu de 21h ensoleillé! J'étais en retard tout le temps. Par exemple, je soupais trop tard parce que j'oubliais mon horaire normal. Dans mon pays, le souper est associé avec le ciel noir. Mais ici, il faut souper quand il fait toujours soleil? Alors, il a encore fallu que je m'habitue au nouveau changement.

Si on suit le mouvement du soleil en hiver, est-ce que 21h est le soir ou la nuit?

Alors, est-ce qu'on dit 16h de l'après-midi ou du soir? Si on suit le mouvement du soleil en hiver, est-ce que 21h est le soir ou la nuit? Et que dit-on en été? Est-ce que je dois faire mes activités de l'après-midi ou celles du soir à 16h? Et celles du soir ou de la nuit à 21h? Comment utiliser les mots « après-midi », « soir », « nuit », dont la signification influence mes habitudes, avec les heures qui changent tout le temps?