Produire sa déclaration en ligne, avec l'un des différents logiciels disponibles sur le marché et avec le dépôt direct est la méthode la plus rapide. En effet, vous pouvez même recevoir votre remboursement en huit jours ouvrables. Plusieurs outils ont été développés ces dernières années afin de faciliter l'accessibilité de ces plateformes en plus de répondre aux inquiétudes des Québécois. Par exemple, certains logiciels vous permettent de faire votre déclaration sur votre téléphone mobile ou même d'avoir accès en tout temps à un expert fiscal qui pourra répondre à vos questions en temps réel.

Produire sa déclaration à temps pour éviter les frais de retard et obtenir votre remboursement le plus rapidement possible. Il est important de rappeler que pour les travailleurs autonomes, bien qu'ils aient plus de temps pour produire leur déclaration de revenus, les frais ou soldes doivent être payés avant le 30 avril afin d'éviter l'accumulation des intérêts. Même si vous ne devez rien, il est important de produire votre déclaration à temps pour bénéficier des avantages fiscaux tels que l'Allocation canadienne pour enfants, l'Allocation famille du Québec, le Crédit pour la taxe sur les produits et services et le Crédit d'impôt pour solidarité qui vont maximiser votre remboursement.