«On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain.» Ainsi a chanté Joe Dassin et, depuis quelque temps, cette balade est votre ver d'oreille? Vous vous crispez à l'idée d'entendre Salut les amoureux. Vous demandez-vous: rompre avant ou après les Fêtes, et est-ce que je lui offre un cadeau ou pas?

Cette période supposée joyeuse et parsemée de cadeaux est pleine de situations délicates. Elle s'aggrave si vous planifiez une rupture ou que votre cœur a récemment été brisé. Voici des solutions pour naviguer la saison des cadeaux.

Rompre avant ou après les Fêtes?

Avant est généralement mieux. Soyez authentique. Ne gardez pas ce secret jusqu'au 2 janvier, surtout si vous savez que la personne, qui sera bientôt votre ex, se retrouvera au sein de son cercle réconfortant de parents et amis. Au sein de ce confortable cocon, elle sera réconfortée parmi les siens, et qui sait? Peut-être même sera embrassée par un nouvel amour la veille du jour de l'An.

Rompez avec bienveillance et calme, puis quittez. Pas de longue explication ni de description de situation spécifique, juste des différences de valeurs. Ne vous attardez pas.

Si vous avez décidé d'attendre après les Fêtes, minimisez les attentes. Suggérez un petit budget pour votre échange de cadeaux et limitez le temps que vous passerez en famille. Ces limites diminueront vos chances de regretter certains gestes ou d'avoir à mentir. Mais soyez aux aguets. Il se pourrait que vous ayez à rapidement changer de sujet face aux questions de belle-maman!

South_agency via Getty Images

Comment puis-je rompre lors d'un rassemblement en famille?

Ça ne se fait pas. Rompre pendant une fête mettra l'accent sur vous et cet incident au lieu de la convivialité du rassemblement.

Si vous ne supportez plus l'idée d'être avec cette personne pour un autre party, vous avez deux choix:

1) déclinez l'invitation, ou,

2) faites semblant jusqu'au lendemain.

Je suis maintenant l'ex. Je garde les cadeaux que j'ai reçus?

C'est votre choix. Un cadeau est un cadeau, quelles que soient les circonstances. Un cadeau ne doit pas venir avec des ficelles ni d'élastique. Vous n'êtes pas obligé de rendre le cadeau.

Vous pouvez choisir de le remettre, si vous voulez retirer tout souvenir qui met l'accent sur votre peine. Si vous proposez de rendre le cadeau et qu'il est refusé, passez-le au suivant.

De l'autre côté de la médaille, ne demandez jamais que l'on vous retourne votre cadeau. C'est «cheap». Les exceptions sont des objets du patrimoine familial.

Si on vous remet votre cadeau, suivez votre cœur. Insistez pour que l'autre le conserve ou acceptez-le pour le retourner. En cette période de l'année, les magasins ont d'excellentes politiques de retour et la plupart des employés seront très empathiques à votre situation.

On m'a offert une bague de fiançailles et je ne veux pas l'épouser...

Oh la la... Vous devez poliment décliner.

Ne feignez pas la joie. Communiquez clairement en commençant par votre langage non verbal. Ne souriez pas. Ne l'embrassez pas. Évitez le contact visuel. Baissez les yeux. Soyez civil et courtois. Dites que vous ne croyez pas que vous êtes compatible pour le mariage.

S'il s'agit d'une demande de mariage en public, dites que vous êtes complètement sous le choc. Demandez un moment en privé, juste vous deux.

Si vous êtes emporté dans l'instant du moment et que pour éviter toute la gêne vous avez accepté, faites connaître vos véritables sentiments quand vous vous retrouverez les yeux dans les yeux. Soyez empathique et définitif, sans donner d'espoir.

Et, si vous avez la bague, devriez-vous la rendre? Oui, vous devez la rendre, même si vous l'adorez! Une bague de fiançailles est considérée comme un cadeau conditionnel «sur acceptation». Ainsi, la personne à qui vous rendrez cette bague pourra récupérer son argent, en la retournant avant qu'elle ne soit modifiée.

boonchai wedmakawand via Getty Images

Est-ce que je donne encore des cadeaux à la famille de mon ex, après la rupture?

Si les cadeaux sont achetés, dans la plupart des cas, la réponse est «Oui», surtout s'ils sont destinés aux enfants.

Si vous n'avez pas encore acheté les cadeaux, vous n'êtes pas obligé de contribuer, mais vous pouvez quand même vouloir partager la magie de Noël en donnant, libre à vous.

Mon ami a le coeur brisé. Qu'est-ce qu'un cadeau approprié?

La commodité que nous avons tous en commun avec le père Noël, les lutins, les dirigeants mondiaux et les joueurs de hockey est le temps. Faites don de votre temps.

Votre présence est le présent. Écoutez ou soyez à côté en silence. Apportez ses gâteries préférées. Faites ses activités préférées. Rappelez-leur à quel point ils sont formidables.

Fertnig via Getty Images A young man suffering from depression at home in his kitchen.

Est-ce qu'on reçoit quand même après notre séparation, si la fête était déjà planifiée?

Pourquoi pas? Mais seulement si votre séparation ou votre divorce est amiable. Assurez-vous d'informer vos invités de votre nouveau statut et donnez-leur la possibilité de se retirer. En fonction de leur niveau de confort et de leur convivialité sociale, certains invités peuvent souhaiter maintenant décliner. Permettez-leur de le faire.

Les partys qui célèbrent les divorces sont en vogue. Ils permettent aux proches du couple de continuer ou de clore officiellement leurs relations. En 2011, trois ans après leur mariage entouré de 200 invités, Bonnie et Charles Bronfman ont réuni 100 de leurs meilleurs amis les plus proches et ont proclamé que leur amitié était plus forte que leur union matrimoniale. Si vous souhaitez une telle célébration, soyez avisé, vos invités n'ont pas l'obligation de cadeau, pour ce passage de votre vie.

Que vous soyez la personne qui «casse» le couple ou celle qui a le coeur brisé, offrez-vous le cadeau de la compassion, pour être prêt à rayonner en 2019.

