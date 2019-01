Bonne année, celle où vous rayonnerez dans votre communauté d'affaires!

Mais justement, savez-vous ce que les membres de votre communauté d'affaires disent de vous? Votre image de marque correspond à votre réputation.

C'est le «buzz» qui vous précède avant même que vous mettiez un pied dans la pièce. Ce sont les sensations ressenties quand vous serrez la main. Et c'est aussi ce qui se dit quand la porte se referme derrière vous.

Même si vous êtes le meilleur, ne pas respecter ce qui a été convenu, régulièrement repousser les échéanciers, s'approprier le crédit, monopoliser la gloire ou commérer, etc. tous ces comportements peuvent avoir un impact négatif sur votre réputation.

Rayonnez au boulot en 2019 en prenant le contrôle de votre image. Tout comme la chanson du groupe Jackson 5, c'est simple comme A, B, C, 1, 2, 3 avec ces 26 comportements inspirés de l'alphabet.

Manque de temps? Commencez avec les lettres de votre prénom.

A-ccusez réception des communications

Courriel, texto ou message téléphonique, dans les 24 heures qui le suivent, faites savoir à l'expéditeur que vous l'avez bien reçu.

Vous n'êtes pas obligé d'agir immédiatement. Un simple «merci» avec la date d'action attendue suffit. À l'ère de la fantomisation, vous serez reconnu comme courtois.

B-ossez comme si vous aviez déjà le prochain poste convoité

Pensez, parlez, agissez et habillez-vous comme ceux qui évoluent au niveau auquel vous aspirez. L'ouverture du poste venu, vous serez le choix naturel à être promu.

C-ommuniquez clairement dans le bon mode

Le courriel n'est pas toujours le meilleur mode de communication. Considérez votre message: sa sensibilité, son degré d'urgence et n'oubliez pas la préférence du destinataire ainsi que son aise avec la technologie.

Une communication efficace n'est réussie que lorsque votre destinataire a bien capté votre message. La perception, c'est la réalité. S'il n'a pas compris, un autre mode est probablement plus approprié.

D-ispensez vos tâches avec cette méthode

Décidez une seule fois en catégorisant dans une des quatre options suivantes. Cette méthode s'applique aussi à la gestion de vos courriels. 1) Si ça se fait en moins de 30 minutes, faites-le maintenant. 2) Si ce n'est pas votre priorité, planifiez-le dans votre emploi du temps. 3) Si quelqu'un est meilleur ou plus efficace, déléguez. 4) Si ce n'est pas pertinent, ne le faites pas; supprimez cette action de votre liste.

É-nergisez les personnes ainsi que les projets

Facilitez vos collaborations et partenariats en faisant en sorte que ce soit simple, fluide et facile de faire affaire avec vous. Croyez à l'atteinte des objectifs. Faire ressortir le meilleur de chacun. Soyez enthousiaste. Vous serez reconnu comme activateur par opposition à draineur et comme énergiseur au lieu d'énervant.

F-aites semblant d'être confiant

Peu d'entre nous sont confiants à 100%. La majorité d'entre nous sait à quoi ressemble et comment s'entend la confiance. Lorsque vous avez les connaissances, les compétences et les capacités, feignez. Bientôt, vous serez confiant, puis la confiance conduit à la crédibilité. Confiant et crédible, vous serez en contrôle.

G-ooglez vous

Validez régulièrement votre réputation en ligne. Au besoin, faites le ménage des photos, contacts et affiliations. Rafraichissez votre poste et vos réalisations.

H-onorez votre parole

Faites ce que vous avez dit que vous feriez quand vous avez dit que vous le feriez. La plupart des gens oublient, sont trop occupés, tardent ou... faites donc ce que vous avez promis. Vous serez reconnu comme ayant de l'intégrité.

I-nvestissez dans vos talents

Misez sur vos forces. Embrassez votre unicité. Développez ce que vous faites déjà de bien. Suivez des cours. Sollicitez le soutien d'un coach. Lisez des livres. Invitez des gens qui vous inspirent pour vous partager leurs parcours.

Joignez-vous à des groupes et participez

Acceptez les invitations. Levez la main. Soyez bénévole. Connectez-vous pour apprendre, développer et augmenter votre visibilité.

K-ickez le commérage

Les ragots ont des pouvoirs exponentiels. D'un secret à un sur un tel, puis vers un autre, peut en résulter une perte de confiance ou une perception d'intimidation. Le commérage contribue à la diminution du moral ainsi que de la productivité.

La personne ciblée perd du temps en songeant à ce que les autres disent dans son dos, s'absente par honte ou évite certaines personnes et éventuellement certains démissionnent. En fin de compte, le commérage affecte même la profitabilité.

L-aissez vos idées décanter

Tout comme le café, donnez à vos idées le temps de se faire. Permettez-leur de mijoter. Laissez-les se définir et se clarifier pendant que vous dormez. C'est étonnant la créativité et les connexions qui émergeront. Une fois vos idées définies, filtrez-les et partagez-les.

M-aitrisez les relations interpersonnelles

Que vous fassiez des affaires B2B (Business-to-business) ou B2C (Business-to-consumer), c'est toujours du H2H: humain à humain. C'est un être humain avec des valeurs qui est de l'autre côté de la transaction. Connectez-vous à son cœur.

N'hésitez pas à dire n-on au bon moment

Il est souvent difficile de dire ce simple mot de trois lettres, favoris par les petits de deux ans, particulièrement à son patron. Ne mentez pas, vous pourriez vous faire prendre. Soyez créatif et empathique quand vous présentez d'autres options. Ne tardez pas à apprendre comment. Cela devient plus facile avec le temps.

O-uvrez-vous aux possibilités

Sans perdre le cap de vos objectifs, sortez de votre zone de confort. Acceptez les nouveaux défis. Soyez aux aguets pour de nouvelles opportunités, même si vous avez récemment connu des échecs.

P-résentez-vous avec votre prénom, votre nom de famille et une poignée de main ferme

Avec un sourire sincère et un contact visuel direct, cela vous rend mémorable. Vous ne savez pas quels messages votre poignée de main envoie? Consultez ce billet et ajustez ou célébrez-vous.

Q-uestionnez ce que vous ne savez pas

Il n'y a pas de question idiote. Il est préférable d'admettre l'ignorance que d'être pris dans un mensonge ou de faire des suppositions.

R-espectez les gens, leurs valeurs et leurs choses

À l'ère de la diversité, cherchez à comprendre avant d'être compris. Soyez curieux avec une perspective empathique. Ne présumez ou ne prenez rien sans demander.

S-ouriez et s-aluez

Même si ce que vous faites est très sérieux et minutieux, sachez que ce que les gens souhaitent le plus est d'être reconnu. Souriez en entrant. Dites «au revoir» ou «bonsoir» en quittant la pièce.

N'oubliez pas non plus de reconnaître vos collègues quand vous les croisez dans les corridors. Hochez la tête. Faites un signe de la main. La reconnaissance est la base de l'harmonie au travail.

T-aclez vos projets à rebours

Détaillez vos actions en commençant par celles de la fin. Utilisez des objectifs S.M.A.R.T. (spécifique, mesurable, atteignable et dans l'action, réaliste et temporellement définis. Planifiez vos tâches en fonction de vos préférences de productivité et créativité.

U-nifiez

Rassemblez et dirigez avec des similitudes en lieu de diviser avec les différences. La recherche et la reconnaissance de points communs renforcent les organisations et les communautés.

V-alidez les attentes

Récapitulez, résumez et officialisez. La confirmation des actions minimise les incompréhensions, les erreurs et les pertes de temps.

«W-ow»ez en dépassant les attentes

Remettez votre travail plus tôt que prévu. Ajoutez une plus-value. Présentez une autre option. Faites un travail avant qu'on vous le demande. Donnez un petit extra.

«X»ez-vous

Trouvez votre «x» dans vos différentes sphères et relations. Visez l'équilibre et l'harmonie. Écoutez votre petite voix. Faites-vous confiance. Soyez prêt à reculer pour avancer mieux, être éclairé et surtout connecté à votre authenticité.

Y-oyottez pas

Parlez avec conviction et en connaissance de cause. Si vous n'avez rien à ajouter, il vaut mieux rester muet ou vous informer.

Z-estifiez votre vie

Ajoutez de l'énergie et de l'enthousiasme dans tout ce que vous faites.

