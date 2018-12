Le temps des fêtes est peut-être le moment le plus magique de l'année, mais c'est aussi la période la plus stressante, si vous recevez.

Étant la fille de la «plus meilleure» des hôtesses, et étant certifiée en étiquette et protocole, mon meilleur conseil pour recevoir sans stress est d'utiliser un compte à rebours des 3, 2 et 1 semaines, jours et heures avant le party. Cette liste des tâches vous guide jusqu'à ce que le premier invité sonne à votre porte.

Utilisez le mantra «Bye-bye perfection, bonjour magie de Noël»

Recevoir sans stress implique une bonne préparation. Mais, une fois votre liste cochée, adoptez une attitude de laisser-aller pour que la magie l'emporte. Focalisez sur les sourires des convives et non pas sur le parfait cliché Instagrammé.

Imaginez une célébration fluide et harmonieuse. Écrivez les détails en impliquant tous les sens, incluant l'odorat. De quoi a l'air la fête? Choisissez un thème: rustique chic, contemporain, classique, ou...? Établissez une palette de couleurs. Imaginez le flot. Qui y sera? Faites une liste des invités idéaux. Revenez à la réalité et assignez un budget à la fête. Vous pouvez maintenant décider du menu et des boissons qui l'accompagnent.

Trois semaines avant

Invitez

Plus importante est la présence de certaines personnes, le plus de temps il faudra entre la date convoitée et les RSVP. L'invitation reflète le ton de la célébration. De virtuelle à papier, elle sert d'indice sur le niveau de formalité et annonce son thème.

Déterminez votre menu

Favorisez vos infaillibles. Ce n'est pas le temps d'expérimenter. Débutez votre liste d'items à acheter. Faites-en une autre avec les aliments que vous pouvez cuisiner et congeler. Misez sur 75% de la préparation.

Décidez du style de service: cocktail, buffet ou assis. Assurez-vous d'avoir une consommation de bienvenue et des grignotines pour l'arrivée. Ajoutez une variété d'eau: pétillante, plate et aromatisée, pour alterner avec les verres d'alcool.

Passez vos commandes et empruntez

Réservez vos tourtières et vos tartes, le traiteur et les activités. Commandez vos fleurs et décorations. Appelez la famille et les amis pour des chaises, de la vaisselle et des verres additionnels.

Deux semaines avant

Achetez des ingrédients non réfrigérés et l'alcool.

Planifiez votre liste de chansons. Pas le temps de synchroniser vos tounes? Utilisez la trame sonore d'un film.

Dessinez votre plan de table. N'oubliez pas que les places d'honneur sont celles situées à la droite des hôtes.

Attribuez un ordre du jour avec les boissons et aliments correspondants. Parsemez-le d'activités, telles le chant des cantiques, des charades ou Fais-moi un dessin. Une bonne marche santé pour admirer les lumières dans le voisinage énergisera avant ou après le repas. Même si vous ne le suivez pas, au minimum vous aurez des pistes si vous devez changer le rythme ou pour rediriger une situation.

Demandez l'aide d'adolescents ou d'autres personnes pour le service le jour de la fête.

Une semaine avant

Appelez les RSVPs non reçus et confirmez les contributions potluck.

Faites vos provisions.

Cuisinez et congelez tout ce que vous pouvez.

Créez des marques-places et cartes d'ingrédients. Recyclez le côté image des cartes de l'année dernière en écrivant du côté vide. Placez-les sur des cocottes.

Prenez une pause. Gâtez-vous. Vous le méritez et en aurez besoin. Rappelez-vous votre mantra «Bye-bye perfection, bonjour magie de Noël».

Trois jours avant

Informez vos voisins non invités. C'est le moment idéal pour leur offrir votre carte de Noël avec une boîte de gâteries faites maison ou un pot de votre célèbre sauce à la canneberge.

Ramassez, rangez, nettoyez et configurez l'espace. La salle de lavage peut être transformée en bar. Accrochez quelques petites boules disco au plafond. Placez quelques bougies sur le comptoir. Des seaux de neige sur la galerie qui serviront de glacières.

Lavez et rafraîchissez vos plats de service, plateaux et verres.

Dégagez l'entrée et l'escalier pour que tous puissent marcher et monter en toute sécurité. Placez des bougies dans des pots de vitre pour guider et égayer le chemin.

Préparez-vous à recevoir les manteaux et les bottes. Le journal ou de l'emballage-cadeau recyclé couvre la baignoire pour les bottes et la tringle, sans rideau de douche, recevra les manteaux.

Dégelez la dinde et tout ce que vous pouvez.

La veille

Préparez les stations breuvages et grignotines, sans y ajouter la nourriture ni l'alcool. Définissez ces zones avec des cabarets ou des napperons. Mettez beaucoup de serviettes. Ajoutez un rouleau de ruban adhésif et des marqueurs, pour identifier les boissons de chacun.

Décorez, sans oublier l'extérieur, l'entrée et les toilettes.

Repassez la nappe, et mettez la table. Si vous avez besoin d'un rappel sur la façon de mettre la table, téléchargez cette infographie. Étalez du papier de boucherie sur la table des enfants. Placez un assortiment de marqueurs et de crayons lavables au centre pour dessiner et jouer au tic-tac-toe.

Préparez les sauces et les vinaigrettes, marinez et coupez tout ce que vous pouvez. Réfrigérez. N'oubliez pas la galerie ou le garage non chauffé comme espace réfrigéré.

Le jour de la fête

Au moins trois heures avant

Cuisinez à l'envers des services; du dessert à l'apéritif.

Refroidissez le vin et les boissons.

Sortez les fromages.

Deux heures avant

Préparez la fête. Habillez-vous en harmonie avec votre thème tout en vous assurant d'être confortable et prêt à faire face aux urgences.

Placez votre trousse d'urgence, l'extincteur d'incendie et les produits de nettoyage dans un endroit facile d'accès.

Une heure avant

Coupez le pain et enveloppez les tranches dans un linge à vaisselle.

Fermez vos yeux. Faites demi-tour. Ouvrez vos yeux et balayez la scène comme un invité. Redressez, rangez et polissez.

Faites mijoter un pot-pourri.

Tamisez les lumières, allumez des bougies et sortez les bouchées.

Démarrez la musique.

Réjouissez-vous! Soyez fier. Vous avez réussi. Le party est prêt!

Dernier conseil: assurez-vous de passer du temps avec vos invités, acceptez ou même demandez de l'aide. Les gens sont toujours heureux de savoir que leur aide est appréciée.

3, 2, 1, inspirez, expirez. «Bye-bye perfection, bonjour magie de Noël». Redressez votre cravate ou mettez votre rouge à lèvres. Sourire! «Bienvenu! Nous sommes tellement heureux que vous soyez des nôtres. Merci de célébrer avec nous.»

Vous vivez une situation délicate? Ce blogue est à votre service: écrivez à Julie. Votre situation pourrait éclairer d'autres lecteurs.

