Qui dit printemps dit ménage. En ce moment, la vedette du ménage — plus précisément du désencombrement —, c'est Marie Kondo avec sa méthode KonMari.

Que ce soit votre maison, votre garage, votre chalet ou votre bureau, selon cette papesse de la purge, tous ces endroits peuvent être épurés, une étincelle de joie à la fois, même si vous êtes syllogomaniaque (accumulateur compulsif), ou souffrez de surconsommation.

Avant de vous attaquer à votre triage printanier pour créer le chez-vous de vos rêves, prenez quelques instants pour vous familiariser avec la Mary Poppins du ménage et sa méthode KonMari, si vous ne la connaissez pas déjà.

Qui est Marie Kondo?

Marie Kondo est une professionnelle du rangement. Elle est l'auteure de Le pouvoir du rangement et de Ranger inspire la joie: la méthode KonMari pas à pas,traduits dans plus de trente langues et vendus à plus de neuf millions d'exemplaires. Elle est aussi la vedette de la série Netflix L'ordre des choses. À la tête d'un empire média, en 2015, Madame Kondo a été listée comme une des femmes les plus influentes de la planète.

Quelles sont les origines de la méthode KonMari!

Étudiante en sociologie, Marie Kondo a fondé son entreprise d'organisation professionnelle à 19 ans. Pendant cinq ans, elle a été une «miko», c'est-à-dire l'assistante des prêtres et responsables de l'accueil dans un sanctuaire shintoïste.

Selon la légende, un jour, épuisée, obsédée par le désencombrement, elle s'est évanouie pendant deux heures. À son réveil, une voix lui a murmuré de bien analyser chaque objet. Tadaaa! Sa vocation est née: la méthode KonMari, selon laquelle il ne faut garder que les objets qui procurent des étincelles de joie.

Sa philosophie? Trier et ranger, pour apporter la joie et l'ordre dans son environnement, favorise l'apaisement et la relaxation de ses habitants.

Quelles sont les étapes?

1) Faites du rangement un événement

Assignez une journée ou un weekend pour tout faire d'un trait. Marie insiste. Avoir un délai précis est impératif. Sans cette date butoir, ce sera le bazar.

2) Visualisez et énoncez votre vision de votre environnement idéal

Définissez votre style de vie. Décrivez comment débutent et se terminent vos journées. Choisissez vos mots et vos images. Écrivez dans un cahier, dessinez sur un carton ou collez des photos. Toutes les façons sont bonnes. «Je veux vivre dans un environnement qui m'apporte de la joie et qui m'énergise.» «Je veux vivre dans un appartement douillet et lumineux, qui me réconforte.» «Je veux travailler dans un bureau de style branché et épuré qui m'inspirera dans ma créativité.»

3) Rendez grâce à votre chez vous

Le jour KonMari venu, commencez votre cérémonial de purification en remerciant votre environnement. Dans sa série Netflix, on voit Marie, prêtresse du désencombrement et ses nouveaux disciples agenouillés, avec les mains en prière. Avec révérence, ils remercient la maison pour sa protection.

4) Triez avant de ranger par catégorie et non par pièce

Cette règle est la clé du succès. Il faut commencer par tout trier avant même de ranger un seul objet. Faites le tour de votre royaume et rassemblez tous vos biens, une pile à la fois. Confronté à la réalité de ces montagnes d'objets divers, vous surmonterez rapidement la surconsommation et magasinez avec intention.

5) Suivez à la lettre le protocole KonMari:

Vêtements;

Livres;

Documents;

Komono (vos cossins);

Objets sentimentaux.

Cet ordre hiérarchique de la méthode KonMari vous permet de développer votre sensibilité aux étincelles de joie ou pas, en pratiquant premièrement sur les bas troués pour terminer avec la trouvaille d'une lettre d'amour cachée.

6) Demandez-vous s'il vous apporte de la joie

Tenez chacune de vos possessions contre votre corps. Ressentez... Y a-t-il une étincelle de joie ou pas?

Demandez-vous ensuite:

Est-ce qu'il fonctionne?

Est-il en bon état?

Est-ce que je l'achèterais maintenant?

Quand était-ce la dernière fois que je l'ai porté?

Est-ce que je suis bien quand je m'imagine le porter?

Dans votre espace de travail, considérez l'utilité de cet objet pour vous permettre de travailler dans la joie. Pas de vibration joyeuse? Remerciez l'objet de son service et dites-lui «bye-bye». Débarrassez-vous-en rapidement afin de ne pas avoir d'énergie négative, en l'assignant à une de cinq piles:

réparer,

vendre,

jeter,

dons à un organisme,

offrir à mes proches.

Avant de l'offrir, assurez-vous que l'article apportera de la joie à l'autre en lui donnant aussi la permission de s'en débarrasser.

7) Définissez les espaces de rangement

Un lieu, une place de prédilection pour chaque objet et placez dans sa place idéale. C'est la condition du rangement efficace selon la méthode KonMari.

Pliez vos vêtements et la literie comme de l'origami.

Rangez vos tiroirs à la verticale comme des boites bento.

Dégradez de gauche à droite; de pâle à foncé.

Suspendez chemisiers, jupes, pantalons, robes, tailleurs, de gauche à droite; long à court.

Vous aimeriez plus de détails ou vous souhaitez observer comment appliquer ces techniques? Visitez le site web KonMari.com.

1, 2, 3, Go! Énergisez vos cellules. Ouvrez vos récepteurs de joie. Triez, pliez, rangez et dites «Bye-bye passé encombré et bonjour futur éclairé». Et pourquoi ne pas célébrer votre chez-vous épuré avec un feu de «non» joie de vos indésirables.

