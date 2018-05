Futurs mariés et invités, si on s'inspirait du mariage de Meghan et Harry?

C'est samedi 19 mai à midi, heures de Londres et 7h00 heure d'ici, que la Spice Girl devenue designer Victoria Beckham, la styliste de la future mariée Jessica Mulroney et 598 autres invités, mais aucun chef d'État, seront témoins du mariage de l'actrice Meghan Markle au Prince Harry.

En 2011, lors du mariage royal de Will et Kate, leurs 1900 invités ont reçu, de la part de Sa Majesté Élizabeth II, un guide d'étiquette de 22 pages. Puisque cette brochure n'a pas encore été mentionnée pour les invités de Harry et Meaghan, si vous êtes futur(e) marié(e) ou invité(e), voici tout ce que vous devriez savoir sur l'étiquette du mariage, incluant les pratiques traditionnelles, contemporaines ainsi que celles choisies par le couple princier.

1) Les invitations

Même si Harry compte Barack Obama parmi ses amis, lui et son épouse Michelle ne figurent pas sur la liste officielle. Au fait, il n'y a pas de dirigeant politique qui a reçu cette très convoitée invitation, même pas la Première ministre britannique Teresa May et vous le devinerez, ni le Président actuel des États-Unis, Donald Trump.

Futurs mariés : Lorsque vous invitez, invitez par catégorie. N'invitez pas une cousine et pas l'autre sa sœur, avec qui les liens sont moins serrés. À moins, que vous assumiez les possibles répercussions de cette exclusion... Assurez-vous que chaque invitation indique clairement qui est invité, ou pas. Écrivez les noms de chacun, incluant ceux des enfants. Les surnoms ainsi que les mentions "et leurs enfants" et "avec invité(e)" sont acceptables.

Invités : Répondez à l'invitation dans le mode demandé, dès que possible au plus tard selon le délai du RSVP. Votre ponctualité permet au couple d'avancer dans leur planification sans avoir à faire de laborieux suivis. Si vous déclinez, votre invitation pourrait possiblement être passée au suivant. Attention : si le nom de vos enfants ou de votre nouvel amoureux ne figure pas sur l'invitation, ils ne sont pas bienvenus. En plus de frais additionnels, arriver avec votre marmaille et nouveau chum causera tout un casse-tête, pour la déjà compliquée assignation des places.

2) Les tenues vestimentaires

Comme la coutume le veut, le code vestimentaire du mariage des futurs époux Mountbatten-Windsor est indiqué dans le coin droit de l'invitation.

Pour les hommes, il indique le port d'un uniforme militaire, d'une veste tailleur ou d'un complet noir, marine ou gris foncé. À éviter sont les habits pastel ou à la P.K. Subban, ainsi que les chaussures et la ceinture brunes.

Les femmes quant à elles, ont le choix d'une robe de ville, une jupe longue accompagnée d'un veston ou d'un pantailleur sans décolleté et qui couvrira les épaules. L'ourlet de la jupe ou de la robe, ne doit pas être plus court que le doigt le plus long de la main, lorsqu'elle longe le corps. Pour la cérémonie, les dames portent un chapeau de paille (c'est la tradition anglaise après Pâques) à bord restreint, pour ne pas obstruer la vue des autres convives. Pas de couvre-chef à la Kentucky Derby, ni de jambes dénudées. Les bas de nylons couleur chair sont recommandés. Les chaussures doivent être fermées. Pas de chaussures compensées, ni de talons aiguilles- qui risquent d'être coincés dans les craques du pavé, à l'extérieur de l'historique Château de Windsor. Les sièges étant serrés les petits sacs, format soirée, sont recommandés.

Futurs mariés : Pour éviter des « Oh mon Dieu! » ou d'être déçus des tenues, écrivez le code vestimentaire que vous souhaitez sur l'invitation.

Invités: Respectez le code demandé. En son absence, le carton d'invitation, son ton, l'heure du jour, le lieu de la cérémonie ainsi que de la réception, sont tous des indices sur que vous devriez porter, ou pas. Une tenue appropriée pour un mariage à l'église, suivie d'une réception dans un hôtel cinq étoiles en soirée est différente de celle pour un mariage champêtre à midi, officialisée par un célébrant sur une ferme familiale. Même si pour le mariage de Will et Kate, Pippa portait le blanc et que Victoria portait le noir, dans la majorité des cultures, ces deux couleurs sont à proscrire. Comme disait ma grand-mère maternelle Florina « Dans le doute, on s'informe ». Avis aux matantes : gardez-vous une petite gêne. Si l'idée de vous mettre sur votre trente-six vous allume, ne vous habillez pas pour veiller tard... Rappelez-vous que c'est un mariage, puis vous n'êtes pas et ne devriez surtout pas en être la vedette.

3) Les cadeaux

Ce mariage est le deuxième de Meghan et le couple a probablement tout ce qu'ils ont besoin pour leur vie à deux. Comme l'avait fait grand-frère William et belle soeur Kate, Harry et sa future épouse demandent à ceux qui souhaitent offrir un cadeau de choisir parmi des oeuvres caritatives, ils en ont choisi sept. Cette information est publiée sur le site web de la Famille Royale et non dans l'invitation.

Futurs mariés : Il est de mauvais goût de faire mention de cadeau sur l'invitation. Même l'astucieuse phrase « Votre présence est notre présent » met l'emphase sur la réception d'un cadeau en lieu de la présence de vos invités. Informez de vos souhaits, incluant votre registre cadeau, sur votre page Facebook ou par le traditionnel bouche-à-oreille, avec l'appui des membres de votre cortège.­­ La règle est simple: inviter signfie payer. Ne demandez jamais à vos invités de payer. Comme énoncé dans ce billet précédent, vous risquez d'insulter et de créer des conflits. Si vous n'avez pas les moyens d'inviter Céline Dion à chanter à votre mariage, présentez l'un de ses concerts sur écran géant. Puis rappelez-vous que le choix du cadeau et son prix sont toujours les prérogatives de l'invité. Chaque cadeau reçu mérite une note de remerciements manuscrite à la main.

Invités : Toutes les invitations à une noce, même si vous n'y allez pas, a l'obligation d'un cadeau. Contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas de règle ou de formule magique pour le montant approprié à dépenser. Un cadeau de mariage ne doit pas être considéré comme un échange ou ne devra pas nécessairement correspondre au montant que le couple dépense par invité. Offrez avec votre cœur : selon votre relation avec le couple, vos sentiments pour eux ainsi que leurs désirs. Puis, respectez votre budget. Ainsi que votre meilleur ami se marie au Ritz ou à la cabane à sucre, ne devrait pas affecter votre cadeau. Envoyez le cadeau dès que vous acceptez l'invitation accompagnée d'une carte. L'allocation d'un an est un mythe. Il est aussi à noter que traditionnellement en Angleterre et au Canada, un deuxième mariage n'a pas d'obligation de cadeau.

4) Les choix alimentaires

Le menu des noces du sixième héritier au trône britannique à Madame Markle n'est pas encore connu. Chose certaine, pour éviter les possibilités d'empoisonnement, comme dans tous les repas officiels, aucun aliment cru, surtout les crustacés, ne sera servi.

Futurs mariés: Offrez une option végétarienne. Elle accomodera les invités qui ont des restrictions alimentaires philosophiques ainsi que plusieurs intolérances.

Invités: Ne faites pas « votre princesse ». Les futurs mariés prennent un soin fou à choisir le menu. Ce n'est qu'un seul repas. Vous pouvez toujours manger avant ou après. Si vous avez une allergie alimentaire, c'est votre responsabilité. Prenez vos précautions et informez au besoin.

5) Photos et médias sociaux

C'est en début d'année que Meghan a fermé tous ses comptes sur les médias sociaux. Ses fans peuvent maintenant la suivre et voir des photos officielles sur les comptes Facebook, Twitter, Instagram et YouTube de la Famille Royale. Pour assurer la sécurité de tous et la solennité de la cérémonie, il se pourrait que les téléphones cellulaires ne soient pas permis. Le mot clique #RoyalWedding sera certes au top du palmarès le 19 mai prochain.

Futurs mariés : Informez vos invités de vos attentes pour les photos et leurs publications sur les médias sociaux avec une annonce de votre célébrant, sur votre page Facebook et avec des affichettes dans les toilettes et non sur les tables. C'est plus discret, plus joli et ne fera pas ombrage à votre décor.

Invités : Dès que vous arrivez, mettez votre téléphone en mode "poli" soit silencieux, sans vibration. Si le couple a un #MotClique, utilisez-le, tout en étant conscient des clichés que vous émettez. Ne restreignez pas le travail des photographes et vidéographes professionnels. Si le couple vous indique que le mariage est « débranché », sans techno, débranchez. Demandez la permission avant de publier, dites « S'il vous plait » avant « Fromage ».

Comme la majorité des futurs mariés, ce couple d'amoureux tient à parsemer la célébration de leur union en respectant les traditions et en innovant selon leur histoire d'amour. Les rumeurs veulent que Meghan se joigne à toutes les épouses royales depuis la Reine Victoria en ajoutant quelques brins de myrte d'Osborne House. Loin de l'incontournable « fruit cake » de ses parents, Harry et sa future épouse ont choisi un gâteau de noces citron bio et fleur de sureau décoré avec des fleurs naturelles.

Que vous vous leviez à l'aube, comme moi, ou que vous attendiez la sortie des photos officielles, chose certaine ce mariage royal fera rêver et répandra contagieusement la joie et l'amour. Profitons-en.

Vive les mariés !

