C'est la canicule et vous vous demandez quoi porter au travail? Plus le mercure grimpe, plus votre tenue est réduite et plus vous vous exposez.

Pas facile de choisir pour rester chic et «cool» et non coincé et collé.

C'est en cette période de l'année que mon téléphone sonne pour ma conférence interactive «S'habiller pour réussir».

Tiré de cette activité de formation, voici dix conseils pour être confortable et continuer de rayonner confiance et crédibilité en temps de canicule.

1) Respectez le code vestimentaire de votre employeur.

Dans le doute, informez-vous au service des ressources humaines ou à votre supérieur.

Si vous travaillez dans ce service, maintenant est le bon moment pour rediffuser votre politique ou faire circuler cette infographie colorée.

2)Habillez-vous pour votre client.

Que vous travailliez dans une agence branchée de publicité ou dans un cabinet classique de professionnels, même en temps chaud et collant vous devez être en contrôle de ce que vous pouvez et devez faire quand vous vaquez aux activités de votre quotidien professionnel.

Vous devez vous pencher ou vous étirez régulièrement? Que voient patron, collègue et client quand au fil de vos mouvements, une tenue trop ample s'éloigne de votre corps?

Évitez surtout d'avoir l'air en vacances, à moins de travailler dans un camp de vacances.

3) Mesdames, faites le test de la «main haute / main basse».

Validez vos décolletés, ainsi que les longueurs des ourlets des vos robes et jupes avec votre main: gauche ou droite, c'est votre choix.

Main haute pour décolleté: placez le pouce de votre main à la base de votre cou, dans le creux. Avec vos doigts rassemblés, l'endroit où tombe votre petit doigt est généralement un bon indicateur de la profondeur acceptable pour le décolleté au travail, mais évidemment, toutes les poitrines sont différentes.

Main basse pour longueur de jupe ou robe: placez maintenant votre main au-dessus de votre genou. Votre petit doigt en touche le haut. Toujours avec vos doigts collés, votre main est sur votre cuisse. Votre pouce limite la hauteur appropriée pour le bord de votre jupe, ou de votre robe. Ou, quand votre main longe votre corps, l'endroit où se pose votre majeur dicte la parfaite longueur pour vous.

N'oubliez pas aussi de tester devant un miroir, quand vous vous assoyez. Est-ce que votre jupe monte un peu, beaucoup, quand vous croisez les jambes? Ajustez-vous.

4) Choisissez des coupes de vêtements amples ainsi que des tissus légers et des couleurs estivales.

Pour bien respirer, évitez les vêtements trop serrés. Évitez aussi les tissus de nylon ou de polyester. Quand il fait chaud ils collent à la peau.

Choisissez plutôt des tissus naturels qui respirent comme le bambou, le coton ou le lin. Une palette de vêtements clairs bloquent les rayons infra-rouges du soleil et reflète la chaleur. Tandis que les tons foncés attirent les rayons et absorbent la chaleur.

5) Évitez les gougounnes (ce mot est maintenant accepté dans le Petit Larousse).

Voici trois raisons sensorielles qui devraient vous décourager de la tentation de les porter au travail.

- Vision: ce que les autres verront. Vous serez jugés sur la qualité de votre pédicure, ou son manque. Pensez-y. Aimeriez-vous voir gros orteil incarné de grand parton...

- Son: ce que les autres entendront. Clic-clac, clic-clac! Est dérangeant et interrompt le flot de la productivité.

- Odorat: ce que les autres...sniff, sniff, sentent. «Eau de petits pieds» n'est jamais un parfum apprécié. Il est difficile à camoufler et est gênant pour tous, incluant, vous.

Avant de faire le choix d'une sandale, regardez vos pieds et vos orteils. Que pourront interpréter les autres. Vernis écaillé ou ongle incarné pourrait voler la vedette lors d'une présentation ou un entretien important.

Selon votre emploi, le port de sandales peut aussi être dangereux, et/ou non hygiénique. Faites ce choix judicieusement.

6) Pas de vêtements de plage ni d'entrainement.

Même si le look sportif athlétique est très tendance, dans la majorité des postes, les shorts, les pantalons cargos, les vêtements de yoga, les cotons ouatés, ne sont pas des vêtements convenables, sauf si vous travaillez à la plage ou au gym.

7)Réservez les tissus de spandex, brillants ou transparents pour vos sorties.

À moins de travailler dans un bar, ils pourraient être apparentés aux vêtements pour veiller tard, comme dirait ma grand-mère maternelle Florina.

Évidemment, selon le modèle, ils peuvent être portés sous un veston ou un cardigan qui vous permettra de travailler confortablement sans être gêné de ce qui sera vu et qui risquerait de compétitionner avec ce que vous avez à dire.

8)Vos dessous doivent demeurer un secret.

Comme le nom de la célèbre marque, Victoria's Secret, votre culotte et votre soutien-gorge ne doivent pas être visibles en mode boulot.

9)Avant de quitter, validez avec le test du miroir.

Vous n'êtes pas certain de vos choix vestimentaires? Regardez votre réflexion dans le miroir. Posez-vous cette question «Si Madame Présidente ou Monsieur Client m'invite à luncher à l'improviste à midi moins dix, suis-je vêtu(e) de façon appropriée?» Si vous répondez non, faites demi-tour et retournez choisir dans votre placard.

10)Complétez votre look avec les musts de la canicule.

En temps de canicule, ne quittez pas votre chez vous sans ces essentiels: une gourde d'eau et un éventail. Assortis à votre tenue, ils sont les compléments pour être chic et cool au temps chaud.

Qu'il fasse + 35, ou – 35, degrés Celsius, ce que vous portez influence la perception de compétence, que votre client et même vos collègues ont de vous. La vaste majorité des environnements de travail bénéficie d'une bonne climatisation saisonnière. Habillez-vous en couches pour faire la transition de la maison au travail et l'après boulot.

Restez chic et cool!

Vous avez une question ou besoin de formation? Visitez le site web de Julie. Invitez-la pour dynamiser votre équipe afin que tous rayonnent, procurez-vous un de ses livres, ou écrivez-lui, julie@etiquettejulie.com.

