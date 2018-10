Cela n'est sûrement pas la première fois que vous entendez parler de la notion du pardon. Plusieurs religions, particulièrement le christianisme, nous parlent de l'importance de pardonner.

Mais pour la plupart des gens ayant vécu une ou des injustices, le pardon est un concept qui ne répond aucunement à ce qu'ils ressentent. Pour ces derniers, la douleur subie par l'injustice demeure plus forte que le désir même de pardonner, ce qui fait en sorte qu'ils sont incapables de pardonner, puisqu'il y a toujours souffrance.

Le constat: toujours de la souffrance, car incapable de se libérer.

Pour comprendre comment pardonner, il faut comprendre comment nous en sommes arrivés là, pour vivre une telle injustice. Seule une compréhension de l'existence des lois universelles peut nous amener à saisir la mécanique qui s'y est jouée.

Allons-y!

Premièrement, vous êtes une conscience qui fait l'expérience de la réalité physique, donc, vous existez.

Deuxièmement, bien que nous ayons la sensation d'être séparés du tout, nous sommes en réalité le tout. Oui, nous sommes tous UN. Vous êtes le tout et le tout se retrouve en vous.

Troisièmement, vous avez été créé à l'image du créateur. Donc, vous avez — bien qu'oublié pour la plupart —le même pouvoir de création. Votre pensée crée ainsi votre réalité, que vous le vouliez ou pas. Vous êtes toujours en train de créer.

Ce qui veut explicitement dire que si nous sommes tous faits de la même énergie, l'autre n'est qu'un reflet de qui nous sommes, puisque nous sommes le tout.

La vie n'est qu'un miroir de nous-mêmes.

Dans ce contexte, ce que vous mettez de l'avant c'est ce que vous attirez en retour. Comme je me plais souvent à le dire: votre extérieur est toujours le reflet de votre intérieur.

Quatrièmement, tout est toujours en changement, mis à part les trois premières lois plus haut.

Maintenant, avec cette compréhension, allons voir pourquoi il est impératif de pardonner.

Le fait de pardonner

Il a été dit que nous sommes tous les créateurs de nos vies et que nous attirons à nous tout ce qui nous arrive.

Donc, l'injustice que nous avons subie, nous l'avons inévitablement attiré, bien que ladite injustice semble venir de l'extérieur, donc, d'une tierce personne, nous l'avons quand même attiré, et ce, par principe de cocréation, puisque nous ne sommes pas seul à l'avoir créé.

La personne vous ayant fait du mal est, par définition, une personne blessée, puisqu'elle cherche comme vous le bonheur, mais visiblement pas de la bonne façon.

Toutefois, si elle vous a blessé, c'est qu'elle a reflété une partie de vous, au même titre que vous lui en avez reflété une.

C'est à ce moment que le jeu devient intéressant.

Si vous êtes comme moi (et comme la plupart des gens), la blessure ainsi subie vous met en colère et vous cherchez réparation, ce qu'on nomme vengeance.

Avec la blessure, on continue de rager, de ruminer et on se brûle en énergie en continuant à ressasser l'évènement en question.

Toutefois, en étant en colère, nous ne sommes sûrement pas dans la joie. Ce qui veut dire que nous continuons à être malheureux, n'est-ce pas?

Le but de tout être humain c'est d'être heureux, d'atteindre le bonheur. Mais avec un sentiment d'injustice qui nous rend malheureux, nous ne le sommes pas. Comment fait-on alors pour se débarrasser de notre blessure qui nous rend malheureux?

Référons-nous à la troisième loi: Tout ce que nous mettons de l'avant, c'est ce que nous attirons en retour. Notre extérieur est le reflet de notre intérieur. Nos croyances profondes façonnent notre destinée.

Donc, si vous êtes en état d'injustice et de vengeance, vous pouvez deviner facilement ce que vous continuerez d'attirer. En effet, vous vous mettez sur la fréquence de l'injustice, vous attirez de nouveau l'injustice, et vous renforcez ainsi vos croyances d'injustice, puisque vous attirez davantage l'injustice.

Il s'agit du paradoxe du renforcement de votre croyance par l'expérience des évènements qui, eux, sont induits par cette croyance.

Ce qui se traduit par un malheureux pattern énergétique, qui se répète et se répétera.

Par contre, si vous optez pour la solution du pardon, voici ce qui arrivera. En choisissant le pardon, et pour que ce dernier soit efficace, vous devez admettre:

- Que vous avez cocréé le fâcheux évènement en question;

- Que la situation n'est qu'un pas de plus vers ce que vous êtes vraiment, soit un créateur puissant de votre réalité. Vous n'êtes pas une victime;

- Que celui qui vous a blessé est comme vous, sur le même chemin de prise de conscience et qu'il est une partie de vous-même, puisque nous sommes tous UN. Il est, lui aussi, à la recherche de qui il est;

- En réalité, il ne vous a en fait que reflété une partie en vous qui est blessée et qui doit être soignée, comme vous lui avez également reflété quelque chose;

- Que de refuser de lui pardonner est comme de refuser de se pardonner à soi-même, puisque, encore, nous ne sommes qu'Un!

D'ailleurs, si nous ne pardonnons pas, comment peut-on souhaiter qu'on nous pardonne à notre tour, sachant que nous ne sommes qu'UN et que tout ce qu'on fait nous revient ?

Si nous pardonnons, il est clair qu'on nous pardonnera aussi n'est-ce pas?

En somme, le pardon est un état d'être qui annule les effets négatifs d'un acte négatif.

Voilà pourquoi il est important de pardonner, car, ce faisant, nous changeons la fréquence de l'injustice en celle du pardon et cessons d'attirer l'injustice, en attirant le pardon vers nous-mêmes.

Nous émettons donc plus de joie en nous libérant des effets de l'acte négatif, et en recevons davantage par le fait même puisque nous émettons de la joie.

Rappelez-vous, ce que vous mettez de l'avant, c'est ce que vous recevez en retour. Encore une fois, la seule personne que vous pouvez changer est vous-même.

Si votre extérieur est le reflet de votre intérieur, votre transformation affectera les gens autour de vous et ils se transformeront à leur tour, ou bien ils partiront pour faire de la place à d'autres qui seront beaucoup plus en harmonie avec vous-même.