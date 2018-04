Réponse au courriel que m'envoie Vincent Marissal & #QS

Vincent, elle est bonne. Tu m'envoies un courriel pour que je te suive à Québec dit solidaire. Deux jours plus tôt, j'aurais cru à un poisson d'avril. Moi qui suis une vraie indépendantiste et qui ai le coeur à gauche tout en n'étant membre d'aucun parti politique, je réponds: JAMAIS. Qui plus est, tu m'as convaincue de devenir membre du #PQ.

Faut surtout pas le prendre personnel Vincent. Tu dois savoir que j'ai toujours eu de l'estime et du respect pour toi jusqu'à ta décision loufoque de faire équipe avec le parti de la mouche du coche. Voilà qui m'amène à me poser des questions sur tes motivations profondes.

Ça n'est pas le moment ici d'énumérer toutes les raisons qui me rendent les qsistes si hostiles et si méprisants, d'autant que je les ai nommées plus d'une fois ces raisons, ces derniers temps, dans les médias sociaux.

Je ne t'en donnerai qu'une et c'est celle-ci.

Tu dois bien te souvenir du 7 avril 2014, cette date qui donna la victoire électorale aux libéraux. Ce soir-là, à l'annonce de la défaite de Pauline Marois dans son comté, presque tout le monde fit montre de dignité en gardant le silence. On se souvient que seuls les partisans de QS réunis ont applaudi chaudement, ont jubilé d'une joie cupide, ont célébré le revers de cette femme politique unique en hurlant comme des demeurés « Na Na Na Na, Na na na na Hey Hey Hey, Goodbye...»

Zéro respect, zéro élégance, zéro humanité, zéro gratitude, aucune capacité d'élévation de l'esprit.

Ce soir-là, pour la première fois, j'ai pensé des membres de QS: quelles petites personnes ! Zéro respect, zéro élégance, zéro humanité, zéro gratitude, aucune capacité d'élévation de l'esprit. Que de hargne partisane mesquine, que de grossièreté, que d'infériorité d'âme !

Pauline Marois a consacré sa vie à faire avancer le Québec. À elle seule, elle a fait plus pour le pays québécois que tout ce que QS réuni ne fera jamais en 100 ans. Alors, ne serait-ce qu'en raison de cette réaction d'une inacceptable obscénité à l'égard d'une femme politique unique, je ne peux pas comprendre qu'une Québécoise ou qu'un Québécois digne de ce nom, puisse aller vers ce parti. J'ai peine à croire que tu fasses désormais partie de ce troupeau de rustres.

Tu appelles à t'y suivre. Moi, j'appelle toutes les citoyennes et citoyens du Québec à se souvenir de cette turpitude anti-solidaire, anti-féministe, anti-social-démocrate, anti-indépendantiste de ta formation politique. Et à voter PQ. Et à voter Jean-François Lisée dans Rosemont.

P.s.: j'avais oublié de joindre la lettre-courriel de propagande. La voici.

