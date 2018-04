C'est pourquoi j'ai eu envie de faire quelques recherches pour vous aider à trouver des idées de sortie qui ne vont pas claquer votre paye en une seule journée, histoire d'étirer la sauce et de nous aider à patienter jusqu'au moment où le soleil viendra nous caresser la peau.

1. Passer une soirée au casino.

J'en vois déjà venir certains d'entre vous: «Heum cet article n'est pas supposé proposer des idées d'activités gratuites?» Oui justement, le Casino de Montréal offre certains spectacles gratuits, l'entrée gratuite et un stationnement aussi gratuit dans un cadre pittoresque avec des bars et des restaurants. Eh oui, moi non plus je ne le savais pas avant.

Formule à essayer tout de même. Je trouve que c'est une bonne manière de passer une soirée divertissante, de découvrir de nouveaux groupes de musiques ou même des humoristes de la relève.

http://casinos.lotoquebec.com/fr/montreal/sortir/spectacles

2. Visiter un des quatre grands marchés publics de Montréal.

Celui qui ravive mes souvenirs d'enfance est le Marché Jean-Talon. Situé à l'extrémité nord de la ville, on l'appelait autrefois: Marché du Nord. C'était bien avant les rénovations qui lui ont insufflé une cure de jouvence, avant même que la défunte émission Des kiwis et des hommes y établisse son quartier général et rende ses étalages de fruits colorés célèbres. Sans parler de la fameuse palourde royale...

Que vous alliez des courses à faire ou chercher simplement à vous distraire c'est un endroit sympathique où règne la joie de vivre. En plein coeur de la Petite-Italie, ici les touristes côtoient les résidents du secteur. J'aime particulièrement l'ambiance du week-end, souvent des musiciens, des groupes ou des chansonniers jouent à l'extérieur. Dans ces moments-là, je me choisis un petit banc, je m'assois et je laisse filer le temps.

https://www.marchespublics-mtl.com/

3. Gravir le sommet du Mont-Royal.

Les mots peuvent paraître un peu fort, mais si vous ne prenez pas l'autobus pour vous rendre jusqu'en haut ça peut être considéré comme un très bon exercice. Il est un peu tard pour faire du ski de fond ou de la raquette vu le peu de neige qui reste au sol, toutefois pour la marche, aucun problème.

Prenez le temps d'admirer la vue sur la ville une fois arrivé en haut et essayez de repérer la murale de Leonard Cohen que l'on peut voir très distinctement s'élever sur l'un des immeubles de la rue Crescent.

Une publication partagée par Jessica Beauplat (@lesyeuxdelaville) le 7 Nov. 2017 à 6 :12 PST

4. Visiter la Basilique Notre-Dame.

Hormis le fait que ce soit l'endroit où notre Céline nationale s'est mariée, cet édifice néo-gothique datant de 1829 est une oeuvre architecturale en elle-même. Pas étonnant que Moment Factory en ait fait un laboratoire d'expérience immersive avec le spectacle AURA présenté plusieurs soirs par semaine. Il faut se procurer des billets pour visiter le parcours lumineux agrémenté d'effets sonores saisissants. À mettre à son horaire si on a le budget pour le prix d'entrée, sinon la visite libre de l'église est gratuite durant la journée et lorsqu'il n'y a pas de spectacle.

5. Se promener parmi les oeuvres de la collection permanente du Musée des beaux-arts de Montréal.

Cette institution muséale est la plus vieille au Canada. C'est aussi un de mes endroits préférés à Montréal. J'en parle d'ailleurs plus en détail dans cette vidéo où je vous propose d'autres coups de coeur qui ne vous demanderont pas de vider la tirelire pour passer du bon temps. Deux de ces coups de coeur se trouvent sur la rue Beaubien, une artère commerciale qui ne cesse de nous étonner avec les années. Je vous invite à les découvrir dès maintenant.

Quels sont vos endroits préférés à Montréal? Avez-vous découvert un nouveau restaurant qu'il vaudrait la peine d'essayer? N'hésitez pas à me le partager en commentant sous la vidéo!