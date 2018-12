Les résidences sont propices aux germes. Les microbes proviennent de diverses sources comme les systèmes de ventilation, les plantes, l'environnement extérieur et notre propre nuage microbien. Habituellement, ils ne sont pas une menace pour notre santé et il n'y a pas lieu de s'en soucier.

Lorsque quelqu'un contracte un virus respiratoire, tel que l'influenza, vous pourriez souhaiter réévaluer la situation pour préserver les autres de la maladie.

Alors, comment évacuer ces germes de la grippe de votre foyer et de votre lieu de travail?

La meilleure façon est de suivre le processus connu sous le nom de prévention et contrôle des infections. On l'utilise depuis des décennies dans les centres de soins de santé pour la sécurité des patients, des visiteurs et du personnel.

Tout ce qu'il faut, c'est un changement de mentalité: vous devez considérer votre foyer comme un hôpital.

Alors, en suivant ces quelques simples étapes, vous pourrez réduire les possibilités de propager l'infection aux personnes qui vivent ou entrent chez vous.

Cesser de se toucher le visage

La première étape du processus est de déterminer comment l'agent pathogène en question se propage. Pour l'influenza, il y a deux voies bien connues. La première est la transmission directe d'une personne à l'autre par gouttelettes et possiblement dans l'air.

Par exemple, une étude a démontré que les étudiants en médecine touchent leur visage 23 fois par heure, et que 44% de ces touchers impliquent une membrane muqueuse.

Joscha Malburg / EyeEm via Getty Images

La deuxième est la transmission indirecte par laquelle les gens s'infectent eux-mêmes par inadvertance après avoir touché des surfaces contaminées, appelées parfois «vecteurs passifs».

Quelle voie est celle qui vraisemblablement contribuera le plus à la propagation de l'infection? La voie directe peut sembler un choix évident. Mais la recherche a démontré que la transmission indirecte peut contribuer de façon importante à une épidémie. C'est parce que les humains ont l'habitude de se toucher régulièrement le visage, augmentant ainsi les possibilités d'introduction du virus.

Utiliser la vapeur pour éliminer la grippe

À l'étape suivante, on détermine les méthodes pour prévenir et/ou contrôler les routes de l'infection.

La façon la plus simple est d'éliminer la propagation en tenant les personnes infectées à l'écart des endroits où celles qui ne le sont pas se rassemblent. Mais, contrairement aux hôpitaux, l'isolation n'est pas habituellement possible — ou éthique — au foyer.

La seule option alors est de réduire la probabilité d'auto-inoculation en tuant le virus sur les surfaces, une pratique connue sous le nom de désinfection.

La désinfection diffère du nettoyage général puisqu'elle vise à tuer certains types d'espèces microbiennes. Dans les soins de santé, les désinfectants sont règlementés et approuvés par les gouvernements et possèdent des allégations spécifiques contre les virus. On ne peut toutefois pas dire la même chose des produits de consommation, qui peuvent ne pas être suffisamment efficaces.

Heureusement, on peut combattre l'influenza en essuyant avec de simples détergents, de l'eau de Javel diluée ou du peroxyde d'hydrogène.

Si on veut éviter les produits chimiques, la grippe peut être combattue avec la vapeur, un fait reconnu depuis plus de 100 ans.

Désinfecter la télécommande

Après avoir choisi un désinfectant, l'étape finale consiste à déterminer les surfaces à nettoyer. Celles qui nous préoccupent le plus sont «les surfaces touchées fréquemment» — celles que plusieurs personnes utilisent régulièrement.

Dans les hôpitaux, elles comprennent les armatures de lit, les tables et les chariots. Au foyer, on trouve aussi des surfaces touchées fréquemment comme les poignées du réfrigérateur et du micro-ondes, les robinets, les interrupteurs, les poignées de porte, les toilettes et, sans surprise, la télécommande et autres appareils électroniques.

Unsplash/Alexander Dummer, CC BY-SA Les appareils électroniques, notamment les télécommandes, doivent être désinfectés régulièrement.

Tout cela est une source importante de contamination virale et doit être désinfecté régulièrement.

Évidemment, régulièrement est un terme arbitraire. Pour savoir à quelle fréquence désinfecter, vous devez comprendre l'habilité de l'agent pathogène à demeurer vivant dans l'environnement.

Les expériences sur l'influenza révèlent que le virus peut demeurer infectieux jusqu'à 24 heures sur les surfaces.

Ce qui signifie que vous devriez désinfecter aussi souvent que possible lorsqu'une personne manifeste des symptômes et, par sécurité, quelques jours après qu'ils se soient estompés.

Se laver les mains régulièrement

Comme on l'a appris avec la prévention et le contrôle des infections, il est difficile de maintenir une telle fréquence. C'est pourquoi il faut compléter la désinfection des surfaces avec une hygiène constante des mains.

Après un contact avec une surface suspecte, les gens devraient se laver les mains. S'il y a un évier, lavez-les avec de l'eau et du savon et assurez-vous de bien les savonner au moins 20 secondes et de les sécher complètement. Vous pouvez aussi utiliser un rince-main à base d'alcool, composé de 62 à 70% d'éthanol, pourvu que les mains restent mouillées au moins 15 secondes.

Lorsqu'on l'exécute adéquatement, la combinaison d'une hygiène des mains et de désinfection aidera à prévenir la propagation inutile de la grippe et permettra un retour plus rapide à la normale.

Ce processus peut aussi aider à stopper la propagation d'autres agents pathogènes, comme le rhume, les infections cutanées et le redoutable norovirus.

Même si toutes ces mesures nécessitent du temps et de l'énergie, s'assurer que nos proches sont à l'abri de ces infections en vaut certainement la peine.

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation.

