Nous avons tous déjà attendu après quelque chose dans la vie. Que ce soit l'emploi idéal, trouver l'amour, avoir un enfant, nous sentir mieux dans notre corps ou dans notre tête...

Chacun de nous avons des besoins qui, parfois, tardent à être comblés; des rêves qui, souvent, ne semblent jamais vouloir se concrétiser.

Évidemment, nous ne comprenons pas pourquoi il en est ainsi, car si nous le comprenions, nous ferions le nécessaire pour faire avancer les choses ou, du moins, nous aurions le choix de le faire.

Ce qui nous empêche d'accéder à nos buts

Pour ma part, j'ai toujours pensé que si l'objet de mon désir se fait tant attendre, c'est probablement parce que je ne suis pas tout à fait prête à le recevoir. Alors, si ça arrivait, je ne saurais probablement pas quoi faire ou je bousillerais toutes mes chances de retirer le meilleur de la situation.

C'est la réponse qui me semble la plus plausible. Elle est décevante et frustrante, mais elle fait tout de même un certain sens.

L'autre raison est peut-être que ma peur de voir ladite chose se réaliser est plus forte que mon désir.

Rappelons-nous à quel point nous sommes, pour la plupart, inconfortables avec le changement, et ce, même si celui-ci transporte la promesse d'un avenir meilleur.

Le changement demande du temps, des efforts, de l'adaptation et, parfois même, de faire des concessions. À partir de l'instant où nous réalisons que cela risque d'avoir un impact sur notre façon de penser ou d'agir, nous avons souvent le réflexe de vouloir reculer.

Il s'avère que nous trouvons parfois davantage de sécurité dans les gestes répétitifs et routiniers, même si ces gestes sont la principale cause de notre désespoir.

Lorsque tous les ingrédients sont réunis

Toutefois, lorsque les éléments favorisant la manifestation de ce qui est souhaité se mettent en place, c'est là que nous pouvons assister à de la véritable magie. Tout devient facile et la route se trace d'elle-même devant nos yeux.

Nous sentons alors que nous sommes au bon endroit, dans la bonne situation, avec les bonnes personnes. Il n'y a rien de forcé, aucune réticence, aucun doute. Tout coule parfaitement et en toute harmonie.

Nous comprenons alors que la vie vient de nous octroyer le droit de vivre à fond notre désir, probablement parce que nous sommes prêts ou probablement parce que notre désir a surpassé notre peur et c'est là un sentiment tout à fait merveilleux.

Nous n'allons plus à contre-courant, surfons sur la vague!

