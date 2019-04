J'ai envie de vous parler d'une chose qui laissera probablement certains d'entre vous perplexes... mais ceux et celles qui passeront par-dessus leur jugement et se donneront la peine de l'essayer verront par eux-mêmes ce qu'il en est.

En 2014, je suis allée à Vancouver avec une amie. Un matin, alors que je parcourais le mur des actualités sur mon Facebook, j'ai vu défiler une prière de purification. Intriguée, j'ai décidé de la lire à haute voix. Après seulement quelques lignes, Marithé et moi avons senti de longs frissons nous parcourir le corps tout entier comme si cette prière influençait sur notre champ énergétique.

Nous avons alors pensé qu'il y avait quelque chose de spécial avec cette prière. J'ai donc copié la prière dans un fichier Word et j'ai demandé au lobby de me l'imprimer. J'ai gardé précieusement la feuille au fond de mon sac à main.

Quatre jours plus tard, de retour au Québec, une ancienne collègue de travail et amie m'a fait part d'une bien triste nouvelle via Messenger. Son fils, dans la trentaine, était aux soins intensifs et il ne passerait pas le week-end selon le médecin.

J'ai alors eu la forte et étrange intuition suivante: il va s'en sortir et sa vie ne sera plus jamais la même. À cet instant, allez donc savoir pourquoi, j'ai aussi eu le réflexe de lire la prière en son nom à plusieurs reprises. Je me rappelle à quel point je sentais que je devais la réciter très très rapidement, comme si le rythme allait aider à augmenter son énergie vitale qui, elle, était très très basse.

Les jours qui ont suivi, j'ai lu et relu la prière. Une semaine plus tard: Vincent était toujours en vie. Un mois plus tard: on parlait de l'envoyer en réadaptation, car il était totalement tiré d'affaire. Les médecins (trois médecins, en fait) n'y comprenaient rien. C'était... un miracle.

Cavan Images via Getty Images

Évidemment, cette expérience m'a convaincue que la prière était vraiment spéciale bien qu'il n'y ait aucun moyen de scientifiquement prouver quoi que ce soit. Ainsi, lorsqu'un ami me confia qu'il avait peur d'un certain individu qui s'était mis à appeler chez lui 20 fois par jour pour lui prodiguer des menaces de mort, j'ai proposé qu'il lise la prière. Curieusement, le lendemain, son harceleur rappelait — pas pour lui faire des menaces cette fois-ci —, mais pour s'excuser. Il n'a plus jamais donné signe de vie.

La plupart des gens à qui je fais écouter la prière ou qui la récitent ont tous le même discours. Elle les apaise, leur fait du bien. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi, mais la majorité en retire un très grand bénéfice.

J'ai donc envie de partager avec le plus de gens possible cette étrange prière qui semble avoir des pouvoirs «magiques». Je vous invite à l'écouter ou à la réciter encore et encore. De l'intégrer à votre routine quotidienne, hebdomadaire ou au besoin. Qui sait ce qu'elle saura faire pour vous.



En terminant, au moment d'écrire ces lignes, il y a près de 50 000 vues de ma vidéo de la lecture de la prière sur YouTube, en moins d'un mois, et plusieurs personnes prennent la peine de m'écrire à quel point celle-ci leur apporte du réconfort.

Pour la version écrite à télécharger, veuillez en faire la demande par courriel.

Écoutez la prière récitée dans la vidéo ci-bas:

