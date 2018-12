Et si je prenais mon bonheur en main en 2019?

La dernière année a probablement été remplie de bonnes et de moins bonnes surprises pour la plupart d'entre nous. Il se peut même qu'il y ait eu répétition de certains scénarios pénibles que l'on traîne depuis des lunes et qui nous donnent l'impression d'être totalement impuissants par rapport à notre destin. Vous savez ce que je veux dire? Tout ce qui revient encore et encore ou tout ce qui n'aboutit jamais...

Bien entendu, nous pouvons rester dans notre fauteuil de spectateur en regardant passer le film de notre vie et en commentant négativement chacune des images. Ainsi, l'an prochain, nous aurons encore le même refrain à chanter.

L'autre option, si nous la choisissons, est d'envisager de faire différent cette année, c'est-à-dire de faire ce qu'il faut pour que les choses – du moins certaines choses – changent.

ANALYSER CE QUI NE VA PAS

Comme je le dis toujours, il faut d'abord savoir ce qui détonne dans notre vie si on veut pouvoir intervenir. Alors, posons-nous les questions: Qu'est-ce qui nous tire vers le bas dans notre existence actuellement? Quelle est la ou les situations qui prennent notre énergie?

CE QUI PEUT ÊTRE FAIT

Par la suite, dressons la liste de tout ce qui pourrait être fait pour améliorer – ne serait-ce qu'un tantinet – les conditions qui nous rendent malheureux, frustrés ou en colère.

Soyons tout à fait honnêtes avec nous-mêmes et ayons même le courage d'envisager ce qui nous semble insupportable. L'idée est d'amener notre esprit à entrevoir la possibilité que les choses s'arrangent. Il est possible que nous ne soyons pas prêts pour une rupture, par exemple, ou à déclarer faillite, mais ne faisons pas comme si cette option ne faisait pas partie des solutions. Disons-nous plutôt qu'elle est probablement notre dernier recours, mais rien ne sert de jouer à l'autruche, n'est-ce pas?

DE LA SOUPLESSE

D'être très rigides dans nos opinions et d'avoir l'esprit fermé ne nous aidera jamais à avancer dans la vie. Au contraire, ce type d'attitude nous empêche de faire tout ce qui est bon pour nous car nous obéissons à l'ego. L'ego qui est posté à la tour de contrôle et qui réfléchit et agit en notre défaveur. Celui-là même qui nous incite à la colère, à la vengeance et qui va jusqu'à nous faire subir l'humiliation. Tout pour avoir raison; voilà ce qu'est l'ego.

Nous avons donc le choix : Être heureux ou écouter cette voix en nous qui nous rend totalement inflexibles dans toutes nos décisions.

FAIRE DIFFÉRENT TOUT SIMPLEMENT

Varions-nous nos offensives de temps à autre ou faisons-nous toujours les mêmes choses en espérant obtenir un résultat différent?

Il y a mille et une façons d'aborder le même problème, tout comme il y a mille et une façons de le résoudre. Et si nous changions notre approche pour voir? Qu'avons-nous à perdre à reprendre la même situation en intervenant ou en réagissant différemment?

Je sais bien que nous ne possédons pas de boule de cristal pour savoir ce que sera 2019 pour nous, mais j'ai comme la conviction que ceux qui auront décidé de prendre leur vie en main risquent de vivre davantage d'améliorations que ceux qui se contentent de la subir.

Rappelons que nous sommes autant responsables de notre bonheur que de notre malheur.