Qu'aimerions-nous vivre ou expérimenter dans le moment? Changer d'emploi ou aller suivre une formation qui nous permettrait d'avoir de l'avancement dans notre job actuel? Faire la rencontre d'un partenaire avec qui nous pourrions partager des activités et passer de bons moments? Ou, tout simplement, nous sortir de la situation actuelle qui est en train d'éteindre notre belle lumière...

Nous avons tous des rêves, des désirs et des projets. Certains exercent sur nous une pression un peu plus forte que les autres, mais je ne connais pas une seule personne qui n'a pas envie de modifier ou d'ajouter quelque chose à sa vie.

Préciser ce que l'on souhaite

Entre les milliers de pensées qui nous traversent l'esprit constamment, il faut arriver à faire ressortir ce qui nous ferait véritablement du bien, ce qui apporterait une amélioration signifiante à notre quotidien.

Il vaut mieux avoir moins de « projets » et mettre l'emphase sur ceux-ci que de nous éparpiller dans tous les sens.

Prioriser selon l'importance

L'autre point, c'est d'arriver à mettre dans un ordre quelconque les éléments de notre liste. Selon nous, qu'est-ce qui devrait arriver en premier et qui, d'une certaine façon, faciliterait l'arrivée des autres choses?

Un exemple... Si j'arrive à me sentir bien dans mon emploi, j'aurai plus d'ouverture pour accueillir l'amour. Ou si je règle mes pépins financiers, je serai moins tendu(e) et cela aidera à ma relation avec mes enfants.

Il faut donc PRÉCISER, puis PRIORISER ce qui fait l'objet de nos désirs.

Passer des mots aux actions

Une fois que nous savons exactement ce que nous voulons, c'est un peu comme si nous venions de régler notre GPS sur cette nouvelle destination. Si nous restons focalisés sur celle-ci, il y a de fortes chances pour que nous nous attirions les circonstances appropriées ou, du moins, pour que certains signes soient mis sur notre route.

Cela n'a rien de magique; c'est plutôt logique. Ce sur quoi nous portons toute notre attention est constamment ramené dans notre expérience. D'où l'importance de choisir nos pensées et de rendre nos moments d'inconfort (doute, frustration, colère, peur) les plus courts possible. Comme on dit, lorsque les pensées sont au gris, il faut un changement le plus rapidement possible pour ne pas que ça tourne au noir.

C'est ainsi que nous sommes invités à donner un petit coup de main à l'univers, car j'ai le regret de vous dire que de rester là, la bouche ouverte, à attendre que tout se fasse tout seul n'est pas nécessairement garant de succès.

L'idéal, c'est d'ajouter l'action aux mots. De ce fait, si nous voulons changer d'emploi, au lieu de casser les oreilles de tout le monde avec ceci, nous devons faire certains efforts en ce sens, c'est-à-dire mettre des actions en place qui aideront à justement trouver un nouvel emploi.

Même chose si nous désirons de la romance dans notre vie. Il faudrait peut-être penser sortir un peu de notre caserne et, primordial, faire de la place dans notre horaire et, pourquoi pas, dans notre maison dans l'optique que nous serons bientôt deux à nous y trouver.

L'important, c'est de nous assurer que nos désirs et nos actions sont en lien. Autrement, les désirs resteront des désirs tout simplement.