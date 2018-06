Vive les sites de rencontre qui nous permettent d'élargir nos horizons et d'augmenter nos chances de rencontrer une âme potentiellement compatible avec qui nous pourrons probablement faire un petit bout de chemin! Ça, c'est la version sympa de la chose.

L'autre version, c'est qu'on en vient vite à réaliser que la plupart des gens - et il est possible que nous en fassions partie - deviennent accros au « glisser à gauche / glisser à droite », et ce, peu importe qu'ils aient fini par trouver ce qu'ils recherchent ou non.

Un couteau à deux tranchants

La vérité, c'est que ce qui fait l'avantage du dating en ligne est aussi ce qui en fait son désavantage, soit le fait que ça ressemble à un buffet à volonté dont nous n'arrivons plus à nous éloigner. Du moins, le problème se pose pour les personnes qui sont un peu plus sollicitées. Elles ont l'embarras du choix et ce choix se renouvelle chaque jour, alors comment s'arrêter sur une seule personne quand on ne sait pas si, demain, il y en aura une autre encore plus intéressante.

Je me rappelle d'une connaissance qui « avait trouvé », mais n'avait pas jugé pertinent de fermer son compte. Il avait plutôt ajouté dans son profil quelque chose comme : « J'ai rencontré quelqu'un et je vais être absent pour un certain temps. » Euh... Bravo pour le focus sur la relation du moment! Ça ressemble à un mec qui ne croit pas trop au potentiel de ce qu'il est en train de vivre ou qui tient à préciser à toutes celles qui viendront visiter son profil de ne pas trop s'éloigner, car il y a encore espoir qu'elles puissent tenter leur chance.

À la recherche de la licorne

Pour emprunter l'expression d'un ami, nous sommes probablement à la recherche de la licorne. L'étalage dont nous pouvons profiter désormais grâce aux sites de rencontre nous amène à être de plus en plus sélectifs puisque nous tombons carrément en mode magasinage alors nous en voulons pour notre argent. Façon de parler.

Nous recherchons un genre d'humain qui doit correspondre en tous points aux items de notre fameuse liste de prérequis. Bien entendu, on suppose que cela devrait aussi sous-entendre que nous sommes nous-mêmes aussi bons sinon plus que ce que nous demandons. Si ce n'est pas le cas, bonjour l'ego!

Mais le véritable problème, c'est que, dans notre recherche de la perfection, il y aura toujours un petit quelque chose qui accrochera et ce petit quelque chose cache probablement le fait que nous ne sommes peut-être pas aussi prêts à nous engager que nous voulons bien le laisser entendre ou nous sommes nettement de ceux et celles qui attendent l'apparition de la licorne (bleue ou rose), c'est-à-dire un amour idyllique (impossible).

En attendant, nous devons tout de même vivre avec les nombreuses frustrations qui émergent de notre dating en ligne, entre autres le fait que nous ne pouvons jamais vraiment garantir que l'intérêt qu'une personne nous porte durera plus que 24 heures, car, comme je le disais, il y a de nouveaux arrivages chaque jour.



Toutefois, heureusement, il existe de belles histoires d'amour qui se sont formées sur les sites de rencontre alors c'est sur cette possibilité que nous devons probablement nous tourner, tout en restant conscients du danger de devenir accros du « glisser à gauche / glisser à droite ».