Les contacts que nous avons avec les gens qui nous entourent sont extrêmement importants. C'est souvent grâce à eux que nous arrivons à rester à flots et évitons de sombrer quand le navire se met à prendre l'eau.

Bien que la solitude puisse être une grande amie pour certains d'entre nous, il reste qu'il n'y a rien de plus vivifiant que la rencontre entre deux personnes... quand «ça connecte». On peut alors sentir l'énergie qui circule abondamment et librement et c'est tout à fait béatifiant. Au fond, nous avons besoin des autres pour nous épanouir et les autres ont besoin de nous.

Toutefois, on ne va pas se leurrer, il n'est pas toujours facile de communiquer entre nous. Si, parfois, les orages se veulent passagers, il y a certaines relations dont la tendance au mauvais temps semble permanente. Ce sont des personnes qui, bien souvent, ne nous apportent pas grand-chose, si ce n'est de nous faire sentir mal chaque fois que nous avons des interactions avec elles. Et pourtant, elles font encore partie de notre cercle. Pourquoi?

Cette fausse obligation de fidélité

Bien souvent, nous pensons que nous n'avons pas trop le choix. Un patron chiant, par exemple. Comment pourrions-nous nous soustraire de son énergie destructive à moins de nous trouver un autre job? Eh bien, il y a cela comme solution ou il y a à apprendre à lui faire face. Vous seriez surpris de savoir que la plupart des personnes d'autorité prennent plaisir à écraser les faibles, alors qu'elles respectent ceux qui leur tiennent tête. Il s'agit ici d'une théorie mille fois éprouvée. Essayez pour voir.

Je ne juge pas les gens en fonction d'un lien de sang, mais plutôt en fonction du comportement et des actes de chacun.

Il y a aussi la famille... Comment renier nos pères et mères, frères et sœurs et j'en passe? Pour ma part, un être humain est un être humain et un étranger peut autant avoir mon respect qu'un membre de ma famille. Je ne juge pas les gens en fonction d'un lien de sang, mais plutôt en fonction du comportement et des actes de chacun. C'est pourquoi si un membre de ma famille venait à porter de l'ombre à mon bien-être, je n'hésiterais pas une seconde à m'en éloigner. C'est aussi simple que cela.

Et puis, il y a les conjoints... Est-ce que notre partenaire contribue à augmenter notre rayonnement ou, au contraire, nous avons perdu tout notre éclat depuis que nous sommes en relation avec lui? La question est simple, la réponse est claire et la solution semble évidente.

Faire le ménage, c'est se choisir

Signifier à une personne à quel point elle peut rendre notre vie désagréable ou misérable est, en quelque sorte, lui rendre service. Trop de gens se comportent de façon égoïste et irrespectueuse sans que personne n'ose les remettre à leur place et c'est bien pour ça qu'ils continuent, encore et encore, à faire la pluie et le beau temps.

Si chacun d'entre nous apprenait à mettre ses limites, ces personnes seraient alors fortement invitées à faire un peu d'introspection et à changer.

Il est important que nous trouvions le courage de faire le ménage dans nos relations pour ainsi avoir plus de temps à accorder à celles qui nous font nous sentir bien. Éloignons-nous de toute personne qui ne semble pas réellement nous apprécier ou, à tout le moins, qui semble vouloir davantage prendre que donner. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être égoïste, ça s'appelle «se choisir» tout simplement.

