Une fin d'année, c'est toujours positif. Vous ne trouvez pas? Je sais bien que c'est dans notre tête tout cela, mais on dirait que ça trace une ligne entre ce que nous avons vécu et ce qui est à venir. De ce fait, si nous sommes de ceux pour qui ça a été le chaos total, nous pouvons quasi soupirer de soulagement en pensant que, peut-être, les choses vont opérer différemment en 2019.

Pour ma part, 2018 a été des plus particulières. Une année de rétribution: l'Univers s'est enfin décidé à me payer pour ma motivation et mes efforts soutenus, principalement dans la sphère amour.

Ce n'est pas peu dire, moi qui cherchais le grand amour depuis des lunes, j'ai eu droit à une première répétition en février (mais le gars a malheureusement été muté en Colombie par la compagnie pour laquelle il travaille) et je suis, depuis quelques mois, en train de vivre une autre belle histoire avec une personne qui, dans les grandes lignes, correspond tout à fait à ce que j'avais demandé. Ça tient quasi de la magie, je vous jure.

Cette réciprocité tant recherchée dans le degré d'engagement et dans le désir de bien prendre soin l'un de l'autre, je l'ai enfin trouvée.

Je sens que cette fois-ci, le pain a levé parce que la fermentation était à point. C'est l'image que j'en ai. Pendant des années, je me croyais prête et je ne l'étais probablement pas tout à fait. Alors le jour où ça a été le cas, des candidats plus que potentiels sont apparus.

Rien n'arrive pour rien

Je crois très peu au hasard, mais plutôt aux coïncidences arrangées. Comme je dis toujours: «L'univers conspire toujours pour notre plus grand bonheur.» Cela signifie aussi que s'il ne se passe rien dans notre vie, c'est que ça doit probablement être ainsi.

Même l'inaction a des choses à nous apprendre.

C'est souvent d'ailleurs au cours de ces périodes que nous sommes invités à nous poser davantage de questions sur notre vie et sur ce que nous sommes en tant que personne.

La vie — notre vie — est calquée sur les saisons de la nature. Il y a des moments pour semer et des moments pour récolter et, entre les deux, des périodes où la terre a simplement besoin de se reposer.

Accueillir, comprendre et avancer

Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les plus belles histoires sont celles où nous arrivons à avoir l'ouverture d'accueillir ce qui est, le discernement de comprendre ce qui nous arrive et la force d'avancer peu importe.

Il n'y a rien de pire que de stagner dans une situation. Je parle ici de stagner volontairement, car il arrive parfois que nous devions tout simplement nous armer de patience et attendre que la tempête passe.

Alors je ne sais pas comment a été votre année 2018 et ce que vous en avez retenu, mais voici ce qu'elle m'a enseigné:

Que le bonheur se trouve aussi et surtout dans la simplicité. Je fais référence ici à mes vacances d'été qui ont consisté à regarder pousser la pelouse.

Que la vie est généreuse, mais parfois imprévisible. Je fais référence ici au cancer de mon ami Richard.

Que le courage apparaît lorsqu'il n'y a plus de doute. Je fais référence ici à mon amie Manon Gardner qui a décidé de prendre sa mort en main.

Et, finalement... Que, bien souvent, ce que nous demandons nous est donné seulement le jour où nous sommes réellement prêts à le recevoir.

Sur ce, je nous souhaite une belle vie remplie de sagesse et de sérénité.

