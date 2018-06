Le 9 juin prochain, ce sera la deuxième journée du G7 qui a pour thèmes, notamment, les changements climatiques et les océans. On sait que le président des États-Unis, «ce cher Trump», ne croit pas aux changements climatiques. Peut-on s'étonner que les citoyens ordinaires aient décidé d'agir pour sauver la planète sans attendre les puissants de ce monde?

On sait que les changements climatiques sont dus, dans une proportion de 95%, à l'activité humaine. La terre est couverte d'eau à 70% (océans, lacs, rivières...); évidemment, l'eau est essentielle à la vie sur Terre. Les océans et les autres cours d'eau sont pollués, notamment par le plastique et d'autres déchets. Si nous voulons survivre, nous devons donc sauver les cours d'eau.

Dans le documentaire La terre vue du cœur, Hubert Reeves dit que nous vivons actuellement la «6e extinction des espèces sur la Terre», extinction qui se déroule de façon «extrêmement rapide et qui est provoquée par les humains». L'une des raisons pour laquelle Reeves ne désespère pas, c'est la prise de conscience d'un grand nombre de «Terriens». Dans le documentaire précité, la réalisatrice, Iolande Cadrin Rossignol, est allée à la rencontre de personnes de plusieurs pays qui opposent une force de restauration aux forces de destruction qui frappent notre planète. De plus en plus de personnes prennent conscience de l'urgence d'agir pour sauver la planète et agissent, souvent regroupées dans une association. Il y a donc de l'espoir.

Je suis une résidente de Lévis et le fleuve St-Laurent fait partie de mon quotidien. Je vous parle donc d'une action citoyenne qui sera faite à Lévis, mais il y a plusieurs autres actions semblables faites dans plusieurs municipalités situées près du Saint-Laurent.

Le Regroupement de la mise en valeur du secteur de la rue St-Laurent et le président d'honneur de l'activité, M. Jared Newcombe, chef de la direction de Chantier Davie inc., ont invité toute la population au nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent à Lévis, le 9 juin prochain, à partir de 9 h. (toutes les informations sur ruesaintlaurent.org). Pendant que les puissants du G7 discuteront et que les médias seront occupés à couvrir le G7, il y aura des citoyens ordinaires qui agiront pour préserver le fleuve Saint-Laurent en nettoyant ses berges sur 10 kilomètres.

Cette activité du 9 juin 2018 démontre qu'il y a de l'espoir à Lévis. Il y a de l'espoir ailleurs aussi. Les citoyens ordinaires se mobilisent de plus en plus, sans attendre que les puissants de la planète bougent. Il est certain que l'action de ces citoyens serait décuplée s'ils n'étaient pas oubliés par les médias. Il faudrait plus de «Iolande Cadrin Rossignol» pour parler des actions des citoyens ordinaires afin qu'elles soient connues de tous les citoyens. Toutefois, le «bouche-à-oreille» fonctionne, même si le rythme est plus lent.