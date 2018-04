Je vous présente une série de portraits d'artistes du Québec. Cette deuxième présentation porte sur un homme réellement à sa place, qui fait ce pour quoi il est fait.

Quand j'ai rencontré cet artiste, c'était par pur « hasard ». Je suis restée littéralement bouche bée devant son kiosque à regarder son travail, à sentir cette lumière qui sortait par tous les pores de sa peinture, à respirer cette intensité perceptible qui m'éblouissait. Son travail me parlait, car je comprenais ce que je voyais. Il y avait quelque chose d'invisible qui sublimait ses oeuvres qui s'offraient sans pudeur à mon regard qui analysait tout autant la forme que le fond. Ce jour-là, je ne cherchais rien de spécial, je déambulais de place en place, comme tous les autres visiteurs du symposium, juste pour le plaisir de m'en mettre plein les mirettes. Depuis ce jour, je suis avec grand intérêt l'évolution de cet artiste qui sort vraiment de l'ordinaire.

Il s'agit de Gabriell (Gabriel Lavoie de son vrai nom) qui vit aujourd'hui à Terrebonne. Pour vous dépeindre simplement cet artiste, il a commencé l'art très tôt. Dès son plus jeune âge, son talent de dessinateur a été remarqué. Ce talent inné, il l'a développé pendant de nombreuses années. Avant de devenir une référence dans le monde de la peinture symboliste, il a donc utilisé le dessin pour manifester la Lumière – et quand je dis « Lumière », je parle de spiritualité. Dès les années 1980, le dessin lui a valu une reconnaissance avec l'art du portrait. Malgré ce succès, il ressentait un grand vide en lui. Plusieurs changements sur le plan personnel ont apporté avec eux une profonde prise de conscience sur le sens profond de sa vie, sa raison d'exister. D'ailleurs, il dit à ce propos :

"Pendant toutes ces années, je n'étais pas conscient de l'impact qu'aurait l'exercice de ce travail sur mon avenir. Tous les soirs, je me questionnais à propos de ma vie et de mon avenir. Cette communication intensive avec le Divin a forgé ma volonté spirituelle. Je voulais de tout mon être pouvoir exprimer qui j'étais vraiment. C'était mon rêve, mon souhait le plus cher".

Puis, un jour, ses prières sont entendues et un changement inattendu survient dans sa vie. Une parfaite synchronicité lui permet de quitter son travail dans lequel il avait appris l'humilité, un travail qui lui avait permis de casser son ego et de faire croître sa vie spirituelle, mais qui, toutefois, n'offrait aucune perspective d'avenir. Il s'est engagé dès lors dans une carrière d'enseignement et d'artiste peintre. C'était un tournant important dans sa vie, une nouvelle voie qui s'annonçait via un parcours initiatique. La peinture (huile et acrylique) est devenue son nouveau médium; sa nouvelle voix d'expression, la voie qu'il devait suivre. Cette symbiose entre sa recherche personnelle et spirituelle et la peinture a donné naissance à des oeuvres d'une grande intensité spirituelle. Son art lui a permis d'exprimer enfin tout son potentiel. Par le biais de la peinture, Gabriell a exprimé qui il était et ce qu'il était vraiment. Cette nouvelle énergie créatrice a fait descendre une inspiration, qui lui était jusque-là inconnue, qui a eu un réel impact sur sa vie et sur son art.

Après plusieurs années d'apprentissage ascétique du médium, Gabriell s'était indéniablement engagé dans une nouvelle direction. Il partageait désormais le don qu'il avait reçu et réalisait son rêve: celui de faire ce pour quoi il était fait. Il a débuté les expositions en 1996. Quinze ans plus tard, il se faisait connaître à l'étranger.

Pour ceux et celles qui fréquentent les symposiums de peinture, vous l'avez sûrement croisé sur votre chemin. Depuis de nombreuses années, l'artiste participe à ces événements aux quatre coins du Québec. Il expose également dans des expositions internationales au Québec et en Ontario. Il est devenu, au fil du temps, une référence dans le monde de la peinture symboliste, un mouvement d'art qui a un profond souci philosophique tourné vers l'exploration du sens de l'art et de la vie.

J'ai souhaité vous faire connaître cet artiste hors du commun pour qui l'acuité visuelle et sensorielle, combinée à son monde imaginaire, très intérieur, a démontré que Gabriell avait une parfaite maîtrise des éléments qui composaient son art. Il peint ses visions avec une très grande délicatesse, il entrouvre les portes de son univers du sacré dans des oeuvres dont les couleurs sont empreintes d'une grande Lumière; une facture bien à lui que l'on identifie du premier coup d'oeil. La voie initiatique de l'Esprit à travers l'Être et la Matière emprunte le langage symbolique propre au monde onirique et ses propos se rapprochent de ceux de Socrate qui disait « Connais-toi toi-même », mot-clé de l'humanisme, ordre donné à l'homme de prendre conscience de sa propre mesure sans tenter de rivaliser avec celle du Divin.

"Le plus important n'est pas de peindre pour être reconnu socialement, mais de peindre pour se connaître soi-même".

Cette approche philosophique de l'artiste permet une évolution de tableau en tableau; un cheminement personnel et spirituel qui suit une quête de conscience dans le geste posé: d'abord se connaître à travers la création, ensuite transcender l'acte de création en expérience qui fait grandir.

"Grâce à mon travail de méditation et une étude approfondie de mes rêves, je comprends maintenant que l'on devient ce que l'on pense. Alors moi, je peins pour devenir ce que je peins. Ma transformation personnelle est l'essence de mes oeuvres", explique-t-il sans prétention.

Personnellement, je trouve cela plutôt rassurant de voir que, dans ce monde chaotique en apparence, dans lequel plus rien ne semble aller droit, il y a des gens – hommes ou femmes – qui font ce pour quoi ils sont réellement faits et apportent de la lumière à ce monde tourmenté.

"À certains moments, j'ai l'impression que le tableau contient déjà, dans l'invisible, l'empreinte de sa destinée, autrement dit, qu'il est déjà peint à un niveau de conscience supérieur. Le message de l'oeuvre me semble déterminé à l'avance et guidé par une Force plus grande que moi".

J'ai compris, dès que j'ai posé mon tout premier regard sur les œuvres de Gabriell que la peinture pouvait être une expérience consciente. Dans le travail de cet artiste, chaque symbole représenté prend une signification particulière, qui parle à celui qui regarde le tableau, et trouve une résonance ou un écho chez les gens les plus réceptifs. Les sources d'inspiration de Gabriel sont ses visions et ses rêves éveillés, pour moi, en tant qu'experte en art et théoricienne de l'art, mes sources d'inspiration sont ces artistes guidés par une puissance créatrice qui dépasse mon entendement cartésien.

www.gabriellavoie.ca