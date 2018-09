L'hypersensibilité, vous connaissez? Non? C'est tout à fait normal, car c'est un sujet dont on n'entend pratiquement jamais parler. C'est un sujet qui me touche particulièrement, car je suis moi-même une hypersensible. J'ai constaté avec les années que la très grande majorité des personnes qui entament une démarche avec moi sont, elles aussi, des personnes hypersensibles.

Et malgré qu'elles aient, la plupart du temps, déjà cumulé beaucoup de connaissances dans le domaine du développement personnel et de la psychologie avant de me trouver, elles n'ont systématiquement jamais entendu parler de ce trait de caractère qui touche entre 15% et 20% des êtres humains, et ce, autant chez les hommes que chez les femmes. Mieux se connaître et se comprendre étant essentiel dans une démarche d'acceptation de soi, je crois qu'il est primordial de remédier à cette lacune.

C'est quoi, l'hypersensibilité?

Les personnes qui sont nées avec ce trait de caractère ont un système nerveux génétiquement conçu pour être plus sensible aux subtilités, elles ont une tendance plus prononcée à la réflexion et à porter attention à ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes et, ainsi, sont plus facilement submergées ou surstimulées par ce qui se passe dans leur environnement immédiat.

Ce trait de caractère est également présent chez toutes les espèces animales supérieures, sensiblement dans la même proportion (de 15% à 20%) et a été associé par les scientifiques à la survie de l'espèce. Effectivement, en ayant un certain pourcentage d'individus hypersensibles dans un groupe, la présence d'un danger peut être détectée plus rapidement, ce qui permet d'assurer la survie de celui-ci. Ces individus sensibles, donc, ont un rôle extrêmement important à jouer dans leur communauté. Dans notre société humaine, ils représentent la voix de la prudence, de la tempérance et de la sagesse. Il ne faut pas la confondre avec l'introversion, car certains hypersensibles sont également extravertis.

L'hypersensibilité, donc, n'est ni une maladie ni un défaut à corriger. Elle est simplement un trait de caractère présent à la naissance.

Carl Jung avait lui-même noté, au début de sa carrière, que certains individus étaient plus sensibles et d'autres ont suivi un peu plus tard: dans les années 50, les pédopsychiatres Alexander Thomas et Stella Chess, dans les années 70, le psychologue Albert Mehrabian, dans les années 80, le psychiatre Burton Appleford, et finalement, dans les années 90, le livre de Janet Poland The Sensitive Child est publié ainsi que The Highly Sensitive Person par Elaine Aron.

Dr Elaine Aron est considéré comme étant la psychologue ayant le plus étudié ce trait chez les adultes. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande vivement de lire son livre Hypersensible, mieux vous comprendre pour vous accepter ou, si vous comprenez l'anglais, The Highly Sensitive Person in Love, malheureusement pas encore disponible en français.

Êtes-vous hypersensible?

Il y a évidemment des caractéristiques très précises pour déterminer le niveau de sensibilité d'une personne et il existe aussi certains tests écrits que vous pouvez faire pour vous évaluer. Mais en général, les personnes concernées se reconnaissent assez facilement: si vous avez l'impression de ne pas être né-e sur la bonne planète (ce que j'appelle le syndrome de l'extraterrestre), si on vous a souvent critiqué pour votre sensibilité, si vous avez du mal à rester longtemps dans les endroits bruyants ou que vous avez horreur des grandes foules, vous être probablement une personne hypersensible (PHS).

Si c'est le cas, vous êtes aussi une personne très minutieuse, intuitive, créative, avez beaucoup d'imagination et ressentez une grande empathie envers les autres. Vous aimez les conversations profondes, la philosophie, les arts, et avez besoin de beaucoup de solitude pour éviter d'être surstimulé.e par votre environnement.

Ceci n'est qu'une petite partie de ce que représente la PHS et si vous croyez vous reconnaître, encore une fois, je vous recommande fortement de pousser votre recherche plus loin pour en savoir davantage et mieux vous comprendre.

Et l'amour dans tout ça?

Comme nous venons de le voir, la PHS a hérité de beaucoup de belles qualités telles l'imagination, la créativité, l'intuition, une grande empathie et un côté artistique développé. Mais ce côté hypersensible rend aussi ces personnes beaucoup plus craintives et prudentes que le reste de leurs semblables.

Elles sont également très rapidement en état de surstimulation lorsqu'elles sont exposées à beaucoup d'activités, mouvements, bruits, sensations ou émotions dans leur environnement immédiat. Et finalement, il faut souligner que la PHS a conscience dès la plus tendre enfance qu'elle est différente de la grande majorité des personnes qui l'entourent.

Les problèmes d'estime de soi sont particulièrement courants chez les PHS et quoique la peur de l'intimité est un problème commun à une grande partie des êtres humains, elle prend une tout autre dimension pour celles-ci.

En effet, toutes les expériences vécues par la PHS sont interprétées à travers sa plus grande sensibilité et sa capacité à percevoir des subtilités que les autres ne peuvent pas percevoir. Sa grande empathie lui permet également de ressentir de façon beaucoup plus aiguisée les émotions ressenties par les autres, ce qui crée des relations très complexes avec ses parents et les personnes qui l'entourent. Toute personne qui a grandi dans une famille dysfonctionnelle aura été marquée par cette situation, mais la PHS le sera encore plus profondément.

Dans le but de se protéger de cette surstimulation, elle aura dû également se dissocier de ses émotions comme mécanisme de défense. Cette surstimulation créera donc une certaine peur de l'engagement.

Étant donné que la PHS est facilement surstimulée, il sera fréquent qu'elle développe un modèle d'attachement évitant dans son enfance si elle est entourée de personnes émotionnellement instables. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la façon dont l'hypersensibilité peut affecter la vie amoureuse d'une PHS.

Le côté obscur de l'empathie

L'empathie est une magnifique qualité que possèdent tous les êtres humains. Cependant, les PHS sont tellement à l'écoute des besoins des autres que, à moins d'avoir appris de façon consciente à se construire de bonnes limites saines, elles peuvent facilement se retrouver entremêlées dans leurs relations avec les autres.

Il est donc facile pour une PHS de développer les peurs de perdre leur identité dans la relation amoureuse, d'être absorbé par les besoins ou la douleur de leur partenaire, ou de faire profiter d'elles. Et malheureusement, une personne qui a une grande empathie attire malgré elle dans sa vie toutes sortes de «vampires d'énergie», ce qui créer immanquablement des schémas de codépendance dans les relations amoureuses et aussi dans les autres formes de relations interpersonnelles.

Sur une note plus positive

Quoique l'impact négatif de l'hypersensibilité sur la vie amoureuse est bien réel, il est important de noter qu'elle comporte aussi un très grand avantage aux PHS dans la résolution des obstacles à surmonter: leur grande facilité à la réflexion et à l'introspection leur donne une plus grande efficacité dans toute démarche pour se libérer de leurs schémas inconscients et de leur passé.

Et lorsque ces obstacles sont finalement surmontés, elles sont les personnes qui ont la plus grande capacité à vivre un amour profond et authentique...