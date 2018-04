La plupart du temps, on se rend compte qu'il y a eu des manques dans nos relations amoureuses passées. On devine que ces relations n'étaient pas vraiment basées sur de l'amour inconditionnel et que certains éléments essentiels à une relation amoureuse de qualité n'étaient simplement pas présents. Si nous n'avons pas reçu un modèle d'amour inconditionnel de la part de nos parents et de notre entourage, les points de références solides pour reconnaître l'amour véritable sont la plupart du temps absents.

J'ai eu donc envie, aujourd'hui, de vous parler des quatre qualités de l'amour véritable selon le bouddhisme. Cette philosophie très ancienne est remplie de directives très précises et applicables. L'ensemble de ces qualités est, à mon avis, un guide solide pour nous permettre de déterminer si nous sommes dans une relation d'amour véritable ou pas. Elles sont un très beau mode d'emploi pour comprendre ce qu'est l'amour et pour également le mettre en application dans nos relations personnelles.

Voici donc les quatre qualités de l'amour véritable:

Maitri (amour bienveillant)

Maitri fait référence à l'intention et la capacité d'offrir de la joie et du bonheur à l'autre, par des gestes et des attentions de toutes sortes. Ces gestes et ces attentions se font sans attente de recevoir quelque chose en retour. C'est faire plaisir simplement parce que voir l'autre heureux nous rend heureux. Le prérequis essentiel pour pouvoir apporter de la joie et du bonheur à l'autre est l'écoute attentive et la compréhension de l'autre. Effectivement, si vous ne portez pas attention aux particularités de votre partenaire, vous ne pourrez pas déterminer quelles actions lui feront plaisir. Sans attention et compréhension, il ne peut pas y avoir d'amour véritable. C'est pourquoi nous accordons tant de valeur aux personnes qui sont attentionnées.

Karuna (compassion)

Karuna fait référence à l'intention et la capacité d'offrir du réconfort à l'autre lorsqu'il ou elle en a besoin. Avoir la capacité d'offrir du réconfort à l'autre requiert que nous soyons à l'écoute de l'autre, mais aussi que nous soyons capables de gérer et d'accepter toutes les émotions incluant celles qui sont inconfortables. Cela requiert la capacité de s'asseoir avec la personne et de l'écouter dans une communion et communication profonde afin de lui apporter le soutien dont elle a besoin. Il est primordial d'acquérir un bon niveau de maturité émotionnelle pour pouvoir offrir ce type de soutien à une autre personne. Il est possible qu'un travail intérieur soit nécessaire de ce côté.

Mudita (joie)

Mudita fait référence à la présence de la joie. L'amour véritable nous apporte de la joie à nous-mêmes et à la personne que nous aimons. Si la relation amoureuse n'apporte pas de joie aux deux personnes, ce n'est pas de l'amour véritable. Mudita fait référence à un type de joie qui est rempli de paix et de contentement. Cela requiert que nous soyons capables de ressentir la joie à l'intérieur de nous-mêmes. Encore une fois, la capacité à gérer et accepter toutes les émotions est un prérequis pour pouvoir vivre cette qualité dans une relation amoureuse.

Upeksha (équanimité)

Upeksha fait référence à la «sagesse de l'égalité», c'est-à-dire à la capacité d'interagir sur le même pied d'égalité avec l'autre. Cela signifie que dans la relation, il n'y a pas plus d'importance accordée à une personne qu'à l'autre et le succès de la relation ne se réalise pas au détriment d'une des deux personnes. Vivre une relation basée sur l'équanimité requiert d'être capable d'établir des limites saines et d'exprimer clairement ce que l'on désire. C'est donc une relation où les deux personnes sont complètement libres de s'exprimer, de s'épanouir, de croître et de se réaliser à tous les niveaux. Pour avoir cette qualité dans le couple, les deux personnes devraient pouvoir se sentir libre d'exprimer tous les points suivants:

• mes émotions sont aussi importantes que tes émotions;

• ma dignité est aussi importante que ta dignité;

• ma liberté d'expression est aussi importante que ta liberté d'expression;

• mes désirs sont aussi importants que tes désirs;

• mes rêves sont aussi importants que tes rêves.

Si les deux personnes ne se sentent pas libres d'exprimer tous ces points, ça veut dire que la relation n'est pas basée sur l'équanimité et n'est donc pas de l'amour véritable.

Il est certain qu'il y a un élément de responsabilité important dans ce type de relation. Les deux personnes doivent être capable d'assumer pleine responsabilité de leur bonheur et de leur bien-être tout en étant capable d'être présent pour l'autre. Chacun devrait s'attendre de pouvoir compter sur l'autre tout en étant capable de se tenir sur ses deux jambes. Il ne peut y avoir d'équanimité si une des deux personnes n'accepte pas de prendre responsabilité de ce qu'elle vit et de ce qu'elle fait.

Comme vous pouvez le voir, les directives sont très précises. Sans ces quatre qualités, il ne peut s'agir d'amour véritable. Il est important maintenant de vous poser une question: êtes-vous capable de pratiquer ces quatre qualités dans une relation amoureuse? Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas exiger de quelqu'un d'autre quelque chose que vous ne pouvez pas offrir vous-même. Et rappelez-vous que pour attirer ce type de personne dans votre vie, vous devez d'abord devenir cette de personne. Rappelez-vous toujours que vous devez devenir la personne que vous désirez rencontrer.