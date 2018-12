L'amour, c'est donc bien compliqué! En fait, on pourrait dire que les relations interpersonnelles en général ne sont pas simples du tout et pour toutes sortes de raisons. Mais quand il s'agit de l'amour, personne ne me contredira si je dis que l'aiguille est dans le rouge sur le baromètre des complications. Sachez qu'il y a une cause très précise à tout ce brouillamini des relations humaines et de l'amour: notre ignorance.

Malheureusement, nous avons deux ennemies redoutables qui nous bloquent la route sur laquelle nous devons avancer pour transformer notre vie amoureuse. Il y a l'ennemie intérieure et l'ennemie extérieure. Eh oui, deux dragons à combattre en même temps. Et on se demande pourquoi c'est compliqué! Heureusement, nous avons le sabre de la connaissance pour les contrôler et leur retirer le pouvoir qu'ils ont sur nous.

Donc, avant de partir à la chasse aux dragons, il faut d'abord savoir où ils sont et développer une bonne stratégie de combat. Les voici donc ces deux ennemies de l'amour et ce qu'on peut faire pour les vaincre et laisser entrer l'amour dans notre vie.

L'ennemie intérieure: la peur

Personne d'entre vous n'ignore ce qu'est la peur; c'est l'émotion de base la plus forte chez l'être humain et elle est directement reliée à la survie. Il est important de comprendre qu'il existe deux types de peur: la peur physique et la peur psychologique.

La peur physique est causée sur un danger réel qui se passe dans le moment présent comme, par exemple, un incendie, un risque de collision sur la route ou une interaction avec une personne violente. C'est une bonne forme de peur et c'est grâce à elle que nous restons en vie. La peur psychologique, elle, n'est pas causée par un événement réel, mais plutôt sur une hypothèse projetée dans le futur. L'émotion est tout aussi réelle, mais la cause est complètement imaginaire.

La peur psychologique est ce qui vous garde enfermé dans la prison invisible de votre passé.

Cette peur psychologique est en majeure partie inconsciente ce qui rend difficile de voir l'impact qu'elle a sur notre vie amoureuse. Vous pouvez donc avoir plusieurs de ces peurs et ne pas réaliser combien elles limitent votre vie amoureuse et vous empêchent de rencontrer la personne qui vous convient vraiment. Elles peuvent inclurent la peur d'être blessé, la peur d'être rejeté, la peur de faire profiter de soi, la peur d'être abusé, la peur de perdre sa liberté, la liste est longue et ces peurs tournent en boucle dans votre inconscient.

Une autre peur qui vous empêche de trouver l'amour est la peur de regarder à l'intérieur. On a l'impression que si nous osons nous connecter avec ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, nous ouvrirons la boîte de Pandore et serons engouffrés à tout jamais dans un abîme sans fond de douleur et de désespoir.

Évidemment, cette peur est complètement démesurée; c'est un peu comme quand nous étions enfants et que nous avions peur du monstre en dessous du lit. Dès qu'on allumait la lampe, la peur disparaissait. Le travail intérieur, c'est un peu la même chose: il faut jeter de la lumière sur les barrières à l'amour, afin de faire disparaître la peur et ouvrir son coeur.

Pixabay

L'ennemie extérieure: la pression sociale

La pression sociale est un phénomène important à regarder. J'ai cessé de compter le nombre de fois où une cliente m'a rapporté que les gens de son entourage avaient tenté de la dissuader de faire un coaching avec moi. Le moins qu'on puisse dire, est que faire un travail intérieur, c'est tabou.

Je soupçonne que c'est une projection de la peur de regarder à l'intérieur, que je mentionnais un peu plus tôt. Il y a aussi un lien probable avec tous les scandales religieux, les drames reliés à des sectes spirituelles et autres formes de charlatanisme. Historiquement, il y a eu aussi énormément d'abus de pouvoir pratiqués par les religions et on a donc jeté le bébé avec l'eau du bain, tournant le dos à tout ce qui est en lien avec la vie intérieure.

Ce refus de se connecter à soi-même est un énorme obstacle à l'amour. Si vous êtes entouré de personnes qui sont remplies de préjugés sur ce type de travail, il est possible que cette influence vous empêche d'avancer dans la bonne direction et d'adopter les bonnes solutions.

Ça peut être vraiment difficile de prendre certaines décisions si on ne reçoit pas le soutien de notre entourage ou qu'on a l'impression que nous serons jugés en adoptant un chemin que personne autour de nous n'a osé emprunter auparavant. Mais la récompense est tellement grande de l'autre côté, que je n'ai jamais eu de témoignage de clients qui regrettaient cette belle aventure.

martin-dm via Getty Images

La solution: le courage

L'ennemi intérieur et extérieur a exactement le même objectif: le maintien du statu quo. Chacun est à la merci de ses peurs intérieures et nous les projetons également sur les autres, créant ainsi une pression sociale autour de nous de façon inconsciente. Il faut avoir le courage de combattre ces deux dragons: nos peurs intérieures et la pression sociale.

La meilleure stratégie de combat est le courage.

La première étape pour commencer à combattre les deux ennemies de l'amour est d'en prendre conscience. Il est bien difficile de se soustraire d'une mauvaise influence si on ne sait pas d'où elle provient.

Si vous désirez un réel changement dans votre vie amoureuse, il vous faudra accepter de confronter l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. Il vous faudra reprendre votre pouvoir et vous ancrer dans votre désir le plus profond: avoir une vie amoureuse saine et épanouissante.

