Ce n'est pas vraiment compliqué: si vous désirez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez être disposé-e à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est un peu ridicule de penser que l'on peut continuer à vivre notre vie exactement de la même façon qu'on l'a toujours vécu et croire qu'on peut arriver à un résultat différent.

Cette citation, faussement attribuée à Einstein, est néanmoins la meilleure façon de l'exprimer: «La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents» (elle est plutôt attribuée à la scénariste et romancière Rita Mae Brown dans Sudden Death, comme l'indique Norman Baillargeon dans QS).

La vie que vous vivez présentement est la somme de toutes les décisions que vous avez prises jusqu'à maintenant.

En bref, la vie que vous vivez présentement est la somme de toutes les décisions que vous avez prises jusqu'à maintenant. C'est le grand dilemme de l'être humain: nous sommes tous condamnés à faire des choix sans arrêt, et même si nous décidons de ne pas faire de choix, nous sommes tout de même en train de choisir ne de pas en faire un. On ne peut pas y échapper.

Chaque jour, donc, nous faisons des choix et prenons des décisions. Ces choix peuvent avoir deux orientations différentes: maintenir le statu quo et la sécurité ou créer le changement et aller vers l'inconnu. La deuxième option est de loin beaucoup, beaucoup moins populaire que la première.

L'inconnu, ça fait peur! C'est pour cette raison que c'est si difficile de créer le changement dans notre vie. C'est pour cette raison qu'il est si difficile de faire les choix que l'on devrait faire pour obtenir les choses que nous désirons tant dans notre vie.

L'amour ne fait pas exception à la règle. Si vous n'avez pas l'amour dans votre vie en ce moment, les probabilités sont grandes que vous ayez à prendre certaines décisions importantes si vous désirez changer cette situation. Vous allez devoir sortir du statu quo et aller vers l'inconnu.

Voici donc cinq décisions qui créeront une réelle transformation dans votre vie amoureuse.

1. Vous devez décider de vous sauver vous-même

La toute première décision à prendre, c'est clair, est d'accepter de vous prendre en main et de prendre pleine responsabilité de votre bien-être et de votre bonheur. Vous devez être disposé-e à vous sauver vous-même.

Malheureusement, nous avons tous un peu le désir secret que quelqu'un vienne nous sauver et combler tous les manques que nous ressentons dans notre vie. Il est donc important, dans un premier temps, de réaliser que cette personne n'existe pas. Personne ne peut vous sauver et personne ne peut combler le vide que vous ressentez à l'intérieur de vous-même.

Vous devez donc être disposé-e à vous retrousser les manches et à venir à votre propre rescousse.

2. Vous devez accepter de regarder la vérité en face

Il est très fréquent, dans ma pratique de coaching, d'avoir à confronter le déni de la personne qui est devant moi. Même si la personne a mis noir sur blanc, dans ses exercices écrits, la description de la source du problème, elle va parfois tout de même continuer à nier la situation.

Le déni est de loin la forme de résistance la plus utilisée par l'ego. Une femme m'a même répondu: «Tout le monde autour de moi me dit la même chose que vous» et elle n'était toujours pas disposée à accepter cette vérité. C'est un peu le phénomène de l'alcoolique qui refuse d'admettre qu'il a une dépendance à l'alcool.

Tant que vous n'aurez pas fait le choix d'accepter de regarder la vérité en face, il sera impossible de créer un changement dans votre vie amoureuse.

3. Vous devez accepter de redéfinir qui vous êtes

La personnalité que vous avez aujourd'hui est le résultat de votre conditionnement familial et social. Votre façon d'être dans vos relations avec les autres a été façonnée par toutes les interactions que vous avez eues avec les personnes qui vous entouraient dans votre enfance et tout au long de votre vie.

Durant ces interactions, vous avez dû sacrifier certaines parties de vous-même. Vous n'avez pas eu le choix de vous adapter à vos circonstances. Avec le temps, vous avez fini par croire que cette personnalité que vous avez adoptée représente qui vous êtes réellement. Mais c'est faux.

Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé et vous n'êtes pas que la petite personne qui a tout fait pour plaire à son entourage. Vous êtes beaucoup plus que cela. Vous êtes infiniment plus que cela.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui vous a aidé à vous faire accepter dans votre enfance est ce qui vous nuit présentement dans votre vie amoureuse. Pour la transformer, donc, vous devez être disposé-e à redéfinir qui vous êtes.

4. Vous devez lâcher prise sur le passé

S'il y a des personnes qui vous ont fait du mal dans le passé, qui vous ont trahi, menti, humilié, harcelé, négligé ou agressé, ces événements ont laissé des empreintes dans votre inconscient. Ils font partie de votre histoire personnelle et ont créé un système de fausses croyances sur vous-même et sur les autres.

Ce système de croyances est le filtre à travers lequel vous percevez ce qui se passe autour de vous et vos interactions avec les autres. Lorsque vous vous accrochez à votre histoire, vous êtes dans l'incapacité de créer un futur différent. Vous avez le choix entre créer votre vie à partir d'une vision du passé ou à partir d'une vision du futur.

Tant que vous vous accrochez au passé, vous ne pouvez pas vraiment créer autre chose que ce passé, encore et encore. Notre identité est également étroitement associée à notre histoire. C'est pour cette raison qu'il est si difficile de lâcher prise sur le passé. Notre ego s'accroche désespérément à cette identité, car c'est ce qui lui est familier. Tout ce qui n'est pas familier fait peur, même si cela représente une vie meilleure, le bonheur ou l'amour.

Donc, pour changer les résultats que vous obtenez présentement dans votre vie amoureuse, vous devez être disposé-e à lâcher prise sur le passé et apprendre à la créer à partir d'une vision nouvelle du futur.

5. Vous devez accepter de faire le travail nécessaire

Je crois que cette décision est sans doute la plus difficile à prendre, probablement parce qu'il y a une très grande peur (plus ou moins consciente) de ce qu'on va découvrir durant le processus. C'est le moment où l'ego appuie sur le bouton panique à la vitesse grand V et nous amène en balade à «Résistanceville»: le dénie, l'évitement, la minimisation, la rationalisation, toutes les stratégies y passent.

Cette peur est évidemment démesurée et irrationnelle, à peu près de la même façon qu'on a peur du monstre en dessous du lit dans la petite enfance. Mais il ne faut pas le nier, ça prend un certain courage pour accepter de regarder à l'intérieur, afin de ramener à la surface ce qui nous empêche de laisser entrer l'amour dans notre vie. Encore une fois, l'inconnu fait peur. Mais prendre la décision de faire un travail sur soi est probablement celle qui apporte le plus grand bénéfice dans notre vie et à tous les niveaux.

Toutes ces décisions sont, à mon avis, indispensables pour créer un réel changement dans votre vie amoureuse ou dans toute autre sphère de votre vie. Alors quelles décisions prendrez-vous aujourd'hui? Déciderez-vous de rester dans le statu quo ou braverez-vous l'inconnu? Choisirez-vous la peur ou l'amour? C'est à vous de décider...

