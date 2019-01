Je ne crois pas que ce sera une bien grande révélation pour vous si je vous dis qu'il y a un lien direct entre la qualité de vos relations amoureuses et votre estime de soi. Ça tombe sous le sens.

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord écarter certains malentendus communs concernant l'estime de soi. Prenez donc note dès maintenant qu'avoir une bonne estime de soi n'a rien à voir avec se sentir meilleur que les autres ou se sentir supérieur aux autres; l'estime de soi n'a absolument rien à voir avec la comparaison ou la compétition. En fait, les personnes qui affichent ce type d'attitudes — narcissisme, arrogance, airs de grandeur — démontrent en réalité les symptômes d'une mauvaise estime de soi. C'est ce qu'on appelle une «pseudo estime de soi», un masque social créé pour compenser le sentiment d'insécurité que cause une mauvaise estime de soi.

J'aimerais aussi ajouter qu'il n'est pas vraiment possible d'avoir une trop grande estime de soi, de la même façon qu'il n'est pas vraiment possible d'être en trop bonne santé. Comme je l'explique un peu plus loin, l'estime de soi est un besoin inné fondamental chez l'être humain directement relié à sa capacité à survivre et s'épanouir. Elle est un attribut qui honore la vie et qui est donc directement relié au bien-être et au développement sain de l'individu.

Nathaniel Branden est sans doute celui qui a le plus contribué à la compréhension de l'estime de soi. Il est l'auteur de plusieurs livres sur le sujet et a développé sa pratique de psychothérapie à partir de ses propres découvertes et conclusions concernant ce sujet très important en psychologie moderne. Il y a dédié plusieurs décennies de sa vie professionnelle et a grandement contribué à en démystifier tous les mécanismes, autant dans l'enfance qu'à l'âge adulte. Ce billet est largement basé sur ses importantes découvertes.

L'importance de l'estime de soi

Pourquoi faut-il donc tant se soucier de son estime de soi? La raison la plus simple serait que tout ce que nous entreprenons dans notre vie, toutes les décisions que nous prenons, toutes les actions que nous posons et toutes nos interactions avec les personnes qui nous entourent sont influencés par notre niveau d'estime de soi.

L'estime de soi n'est pas l'unique facteur qui affecte toutes ces choses, mais il est très certainement celui qui les affecte le plus. Et, vous l'avez sans doute deviné, votre vie amoureuse ne fait pas exception à la règle.

C'est quoi, l'estime de soi?

L'estime de soi est, selon Nathaniel Branden, la disposition d'un individu à se considérer compétent à s'adapter aux différents défis que la vie nous apporte et à se sentir digne d'être heureux. C'est avoir confiance en l'efficacité de son esprit à penser, à apprendre, à faire des choix appropriés et à s'adapter efficacement au changement. C'est aussi vivre avec la croyance que le succès, la réalisation de soi et l'amour sont des droits naturels et justes.

Le besoin de l'estime de soi est donc celui de savoir que nous faisons des choix appropriés à la réalité, à notre vie et à notre bien-être. C'est le besoin de savoir que nous sommes compétents à vivre ou, plus spécifiquement, à survivre.

En bref, l'estime de soi est l'opinion que nous avons de nous-mêmes en tant qu'être humain, en tant qu'individu adéquatement équipé pour naviguer efficacement dans la société et pour mériter d'y avoir une existence basée sur la dignité et la liberté de s'exprimer.

Dans un monde de plus en plus complexe et qui évolue de plus en plus rapidement, avoir une bonne estime de soi est un prérequis indispensable pour s'accomplir et avoir des relations saines avec les autres. Et nous vivons également à une époque où les vieux modèles de relations amoureuses ne fonctionnent plus et doivent être redéfinis.

Cette période de transition est pour le moins chaotique et déroutante, et il est de la plus grande importance de solidifier notre estime si nous désirons adopter ce virage de façon saine et respectueuse pour tout le monde.

L'estime de soi et les relations amoureuses

Tel que mentionné plus tôt, il est important de noter que l'estime de soi n'est pas le seul et unique facteur qui affecte votre vie amoureuse. Mais il est, à mon avis, le plus important et le plus déterminant.

De toute évidence, plus nous avons une estime de soi élevée, plus la probabilité sera grande de vivre une relation amoureuse où nous pouvons nous exprimer de façon enrichissante et où nous pourrons nous épanouir.

Rappelez-vous qu'une bonne estime de soi inclut la croyance que le succès, la réalisation de soi et le bonheur sont des droits naturels et justes. Que se passe-t-il, alors, si nous avons dans notre inconscient des croyances inadéquates concernant ces droits? Que se passe-t-il si, durant notre enfance, nous n'avons pas été traités avec respect, que nous n'avons pas été vus et écoutés, que nous n'avons pas reçu l'attention dont nous avions besoin de façon adéquate? Que se passe-t-il si on ne nous a jamais fait confiance ou que nous n'avions pas la possibilité de nous exprimer en toute sécurité?

Nul doute que nous ne nous sentirons pas adéquats devant le sexe opposé et que nos interactions avec lui seront teintées de toutes sortes d'insécurités. Nos actions et nos décisions seront très certainement influencées par cette croyance inconsciente que nous ne sommes «pas assez», que nous ne sommes pas digne d'être aimer.

Il est plus que probable que si nous avons une estime de soi déficiente, nous rechercherons une relation amoureuse dans le but d'y pallier nos failles. Nous nous dirons «Si seulement quelqu'un m'aimait, je me sentirais enfin digne d'amour», «Lorsque quelqu'un m'aimera, je pourrai enfin m'aimer». Malheureusement, cette quête est vouée à l'échec. Rien ni personne à l'extérieur de nous-mêmes ne peut augmenter notre estime de soi. Seul un travail intérieur peut accomplir cet objectif.

Un autre phénomène impossible à ignorer est que nous nous retrouvons, en général, en relation amoureuse avec une personne qui a le même niveau d'estime de soi que nous avons.

Nous nous retrouvons avec le morceau qui correspond à l'espace vide de notre casse-tête. Cette combinaison crée une relation difficile ou impossible, où conflits et malentendus se multiplient, où la communication est ardue et où la connexion émotionnelle est très limitée. Et si nous nous retrouvons devant une personne qui a un niveau d'estime de soi plus élevé que nous, soit elle sera ignorée, soit il y aura très rapidement sabotage, nous la quitterons par crainte d'être quitté.

Et maintenant, un pas dans la bonne direction...

Peu importe votre point de départ et votre âge, il y a toujours possibilité d'augmenter votre estime de soi. Il n'est jamais trop tard! Avec les bons outils et une aide appropriée, il est possible d'établir des croyances solides à l'intérieur de nous-mêmes concernant notre valeur et notre droit de vivre une vie épanouissante et heureuse.

Il est toujours possible de créer en soi la conviction que nous sommes dignes d'amour et que nous avons toutes les ressources à l'intérieur de nous-mêmes pour réaliser tous nos rêves. Je l'ai moi-même vécu et je le vois sans arrêt dans ma pratique de coaching.

