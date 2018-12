L'an dernier, je vous proposais un billet sur comment utiliser les bleus du temps des Fêtes pour vous aider à trouver l'amour. Cette année, j'ai eu envie de botter les fesses du Grincheux de Noël et de vous proposer de ne pas avoir de bleu du tout. Même pas l'ombre d'un tout petit cafard. J'ai donc décidé de vous donner un petit coup de pouce pour atteindre cet objectif.

J'ai eu beaucoup de plaisir à vous concocter ce plan d'action pour assurer le meilleur succès possible à cet ambitieux défi. Voici donc cinq astuces pour vous assurer de passer un heureux temps des Fêtes en tant que célibataire.

1. Donnez-vous la permission de vous amuser et de vous faire plaisir

Question de devancer le Grincheux avant qu'il ne se pointe le bout du nez, il faut d'abord se donner la permission de s'amuser et de profiter de toutes les opportunités que cette période peut apporter.

Ne vous limitez pas parce que vous êtes célibataire. Osez faire ces activités même si vous ne trouvez personne pour les partager avec vous.

Faites une liste des choses qui vous apportent de la joie et engagez-vous à vous offrir ces moments pendant la période des Fêtes. Cela peut être des choses aussi simples que de passer du temps dans la nature, jouer à des jeux de société avec votre famille ou vos amis, visiter une exposition, aller voir un bon film ou assister à un événement culturel.

Ces moments peuvent être vécus seuls ou avec quelqu'un d'autre. Ne vous limitez pas parce que vous êtes célibataire. Osez faire ces activités même si vous ne trouvez personne pour les partager avec vous.

Et finalement, chaque fois que vous pratiquez une de ces activités, prenez une minute pour ressentir de la gratitude d'avoir le privilège de vivre ce moment.

2. Donnez-vous la permission de prendre soin de vous

Le partage et la célébration sont des choses merveilleuses, mais si on tombe dans une grande fatigue, on risque de succomber plus facilement aux bleus du temps des fêtes. La meilleure façon d'éviter ce piège est de vous assurer de mettre en priorité votre bien-être et de réserver des moments de repos et de détente.

Donnez-vous la permission de vous mettre en priorité.

Pourquoi ne pas vous offrir un bon massage ou quelques heures au spa? Une option encore plus simple serait de passer une journée complète en pyjama à lire un bon livre ou à regarder des comédies légères. Évitez les trucs lourds ou dramatiques et favorisez l'absurde et le loufoque.

Rappelez-vous que l'idée est d'éviter de tomber dans les pensées noires. Aussi, prenez le temps de faire des exercices de gratitude. Faites la liste de tout ce que vous appréciez dans votre vie. Prenez du temps pour méditer ou faire du yoga. Prenez soin de votre corps, de votre coeur et de votre esprit.

3. Donnez-vous la permission de dire non

La raison principale pour laquelle certaines personnes détestent le temps des Fêtes est parce qu'elles le subissent plutôt que de faire la part des choses dans les obligations qu'elles croient devoir absolument remplir.

Il n'y a pas de doute que cela comporte un certain défi, mais l'exercice en vaut vraiment la peine.

Si vous voulez avoir du temps pour prendre soin de vous durant cette période qui peut être franchement difficile lorsqu'on est célibataire, vous devrez vous donner la permission de dire non à certaines personnes. Profitez de cette période pour développer l'habitude de pratiquer les limites saines avec les gens qui font partie de votre vie. Vous avez le droit de vivre cette période selon vos propres termes.

Déterminez le nombre d'événements qui vous convient. Ce nombre est différent pour chaque personne; l'important est de vous respecter.

Si vous êtes une personne hypersensible, rappelez-vous que votre limite est plus basse que la majorité des gens.

4. Donnez-vous la permission de répondre avec tact et fermeté

Nous vivons dans une culture qui juge le célibat comme étant une «maladie honteuse». Pour toutes sortes de raisons, certaines personnes se permettent de passer des commentaires sur le fait que vous êtes ENCORE célibataire cette année pour les Fêtes.

Le point important à retenir est que vous devez être ferme sur le fait que ce n'est PAS OK pour vous que cette personne se permette de faire ce commentaire ou de poser cette question.

S'il y a des personnes dans votre entourage qui vous interrogent sur votre vie amoureuse, vous mettent de la pression pour rencontrer quelqu'un ou qui vous demandent de justifier pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer, vous avez le droit de leur faire comprendre que votre vie sentimentale ne les regarde pas.

Encore une fois, c'est un autre défi à relever, mais il vaut vraiment la peine. Il existe plusieurs façons de fixer votre limite et il est bon d'adapter votre approche à la personne qui est devant vous tout en faisant preuve de tact.

Le point important à retenir est que vous devez être ferme sur le fait que ce n'est PAS OK pour vous que cette personne se permette de faire ce commentaire ou de poser cette question. Évitez de justifier cette limite; une limite saine n'a jamais besoin d'être justifiée. C'est votre limite, c'est tout.

5. Donnez-vous la permission de choisir la joie et l'amour

Après avoir consciemment déterminé quelles étaient vos limites saines pour les Fêtes, profitez de cette période pour multiplier les gestes d'amour et pour savourer tous ceux que vous recevez. Faites l'effort conscient de les voir, de les apprécier et de les propager.

Cette période est difficile pour beaucoup de personnes et le geste le plus simple peut changer la journée de quelqu'un; un sourire, un moment partagé, un appel téléphonique, un service rendu, un compliment, chaque geste compte. Si le temps vous le permet, vous pouvez même participer bénévolement à des événements pour aider les personnes dans le besoin.

Être célibataire ne signifie pas que vous n'avez pas d'amour dans votre vie. L'amour est partout, tout le temps. Rappelez-vous que ce sur quoi nous focalisons grandit. Pour vous assurer un heureux temps des Fêtes, chaque matin, choisissez la joie et l'amour. Planifiez comment vous allez partager l'amour durant cette journée et portez attention à celui que vous recevez. Vous verrez, c'est magique.

Pour couronner le tout, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi visionner mon cours gratuit qui vous explique comment vous libérer de votre passé et trouver la personne qui vous convient vraiment. Je vous souhaite sincèrement de passer un très heureux temps des Fêtes.

