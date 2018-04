Même si la tempête de cette semaine en a pris plusieurs au dépourvu, rien de surprenant dans une tempête de neige en avril. On a parfois la mémoire courte parce qu'avril nous a souvent offert des accumulations de neige importantes.

Toutes les régions du Québec ont été frappées par la neige cette semaine sauf l'Estrie où il a plu. Des accumulations allant de 12-15 cm dans Les Laurentides en augmentant vers le Nord-est; une vingtaine de centimètres en Mauricie et Québec et plus encore dans Charlevoix, au Saguenay, dans Chaudière-Appalaches et dans le Bas-St-Laurent. Jusqu'à 35 centimètres, parfois difficiles à mesurer à cause des forts vents.

Réouverture des stations pour le week-end

À cette période-ci, la majorité des plus petites stations ferme en semaine pour rouvrir les week-ends. Seuls les grands centres fonctionnent quotidiennement. Cependant, toutes les stations des Cantons de l'Est ont été fermées pour la journée mercredi à cause de la pluie.

Dans les prochains jours, seuls quelques centres demeureront fermés puisque la saison y est terminée. Il s'agit de Mont St-Bruno en Montérégie ainsi que des stations satellites des Sommets, soit Sommet Gabriel, Sommet Morin Heights et Sommet Olympia dans les Laurentides ainsi que Sommet Edelweiss en Outaouais.

Privilégier les pistes damées

La neige fraiche du printemps se transforme plus rapidement que celle qui tombe en plein hiver. Elle était aussi dans plusieurs coins de la province passablement lourde et mouillée mercredi. Le retour du froid jeudi l'aura asséchée et sur les pistes bien travaillées mécaniquement, aura donné de bonnes conditions à qualité hivernale. Par contre dans l'Est du Québec c'est carrément l'hiver et des conditions qui reflètent le temps qu'il fait.

Il faudra généralement favoriser les pistes bien damées mécaniquement ce week-end pour le meilleur ski. Malgré la neige, les sous-bois risquent d'être plus difficiles sauf dans Charlevoix, au Saguenay et dans le Bas St-Laurent.

Challenge des bosses avec le « king » Mikaël Kingsbury samedi à St-Sauveur

Même si le temps sera à l'hiver, l'atmosphère sera aux activités printanières à plusieurs stations dont Sommet St-Sauveur où le 20e Challenge des Bosses se tiendra samedi. Cette excitante compétition en duel se tiendra sur la piste 70-Ouest. Le médaillé d'or olympique en bosses, Mikaël Kingsbury y sera et probablement aussi d'autres champions tels qu'Alexandre Bilodeau et Jean-Luc Brassard. Une belle occasion de féliciter le grand champion, d'en rencontrer d'autres et d'encourager la relève.

Le ski de fond ce sera pour l'an prochain

La neige de cette semaine semble avoir relancé l'hiver dans plusieurs régions, mais la majorité des centres de ski de fond a clos la saison dimanche ou lundi dernier. C'est le cas d'ailleurs pour les principaux centres de la SEPAQ, même Camp Mercier au nord de Québec où l'on retrouve encore plus d'un mètre de neige au sol.

Quelques centres prévoient tout de même rouvrir pour le week-end, dont le Parc Linéaire P'tit Train du Nord dans les Laurentides, le Parc Dufresne à Val-David/Val-Morin, Forêt Montmorency au nord de Québec ainsi que le Parc Régional du Massif du Sud dans Chaudière-Appalaches.

Avec la neige toujours abondante dans plusieurs régions, il sera toujours possible de chausser les raquettes pour une sortie plein air même si les centres ont abandonné les services habituels.