Nous terminons une semaine qui nous a offert sans contredit les meilleures conditions de neige de la saison pour le ski et possiblement aussi pour le ski de fond. La neige abondante de la semaine dernière nous a aussi fait ressortir les raquettes après plusieurs semaines où les crampons suffisaient à cause de la dureté de la neige.

Le soleil est aussi réapparu, enfin, relançant le goût de skier pour les dernières semaines de la saison. Les prévisions à moyen terme sont aussi encourageantes; prédominance de soleil et températures de plus en plus saisonnières. Un beau week-end en vue avec un début de ski de printemps.

Aperçu pour le week-end Pascal

Pâques arrive tôt cette année, le 1er avril. C'est habituellement le dernier gros week-end de ski alpin pour la majorité des stations, peut-être un peu trop tôt, mais aussi suffisamment tôt pour que les skieurs n'aient pas encore décroché. Ça pourrait donc, si la météo est au rendez-vous, être un très beau week-end pour terminer la saison. Évidemment, les inconditionnels seront loin encore de ranger leurs planches. Plusieurs stations prolongeront la saison pour plusieurs semaines (ou week-ends) dont Mont Sainte-Anne jusqu'à la fin avril et Sommet St-Sauveur jusqu'à la fête des Mères le 13 mai, toujours la plus longue saison au Québec.

Après une semaine de neige hivernale, on peut s'attendre à ce que la neige se transforme graduellement avec le soleil et les températures qui se réchaufferont progressivement. Le ski de printemps est donc à nos portes et les centres sont tous bien positionnés pour l'accueillir. De plus, un grand nombre d'activités sont prévues dans les grands centres surtout, pour animer la fin de saison.

Belle période aussi pour le ski de fond

« Je pense que ça a été ma plus belle journée de la saison », nous disait Jacques Côté qui s'était rendu de St-Sauveur au parc d'Oka pour du ski de fond lundi. Les conditions étaient belles à ce point, même si près de Montréal. Son de cloche identique de la part de Colette Pepin aux Sentiers du Moulin à Lac Beauport au nord de Québec. « Encore du ski d'hiver avec un peu de neige transformée ici et là », nous racontait-elle.

Les skieurs de fond décrochent plus rapidement cependant que leurs collègues alpins. Même si les pistes demeurent toutes ouvertes et que la neige est abondante, le passage de la neige d'hiver à la neige du printemps complique le fartage et semble refroidir les ardeurs.

Mieux profiter du ski de printemps

On peut facilement régler ce problème avec des skis à écailles ou avec peaux anti-recul, nouvelle technologie de plus en plus populaire qui facilite le ski quand la neige devient plus difficile. Le printemps est cependant le temps idéal pour de courtes sorties avec pique-nique entre amis ou en amoureux. Plusieurs centres offrent de chaleureux petits refuges non loin de l'accueil principal et parfois de jolis points de vue où l'on peut s'installer pour casser la croûte. La même chose peut se faire en raquettes ou en crampons selon la dureté de la neige. Attention cependant, il ne faut pas utiliser les crampons lorsque la neige devient molle; vos pieds s'enfonceront, les trous ne disparaitront plus ce qui compliquera le passage de ceux qui suivent.

Retour de la Loppet Mont-Sainte-Anne le 31 mars

C'est le retour d'une des courses populaires, un classique du printemps au réseau de ski de fond Mont-Sainte-Anne à St-Ferréol. Cette épreuve qui, il y a longtemps, était unidirectionnelle de Camp Mercier au MSA fut éventuellement concentrée dans le réseau MSA au cours des années 1980 dans le cadre du Circuit Loppet Québec. Elle fut abandonnée il y a environ 10 ans et elle reprend cette année.

Le réseau du Rang St-Julien au MSA est le terrain de jeux de deux des plus grands skieurs de fond du Québec et du Canada, Alex et Pierre Harvey qui participeront tous les deux à l'épreuve du 48km le 31 mars. Une belle occasion de rencontrer deux athlètes qui ont fait vibrer le Québec et le Canada sur la scène internationale au fil des ans.

Des épreuves de 25 km, 10 km, 4,5 km, 3 km et 1,5 km sont aussi au programme. Plus d'information sur cet événement produit par Gestdev (Red Bull Crashed Ice, Coupe du Monde de Ski de Fond à Québec) sur le site www.loppetmsa.com .

Big Air Québec – Coupe du Monde FIS

Une des compétitions les plus populaires et enlevantes des derniers Jeux olympiques en Corée du Sud, le Big Air, s'installe à Québec jusqu'à dimanche à l'Ilot Fleurie sur l'escarpement entre la Haute et la Basse-ville aux abords du quartier St-Roch, aussi entre les bretelles de l'autoroute 440. Il s'agit de la 10e édition de cette compétition spectaculaire qui se tient sur une structure imposante de 40m de hauteur et 91m de longueur entièrement construite pour l'événement.

Plus d'une centaine de planchistes et skieurs provenant des quatre coins du globe, dont plusieurs étaient présents aux Jeux olympiques, termineront leur saison 2017-2018 en sol québécois où les meilleurs au classement recevront le Globe de Cristal. On note d'ailleurs la présence confirmée de plusieurs athlètes médaillés olympiques, dont Maxence Parrot (CAN), Laurie Blouin (CAN), Anna Gasser (AUT), Jamie Anderson (USA) et Redmond Gerard (USA). Une fin de saison mettant en vedette les meilleurs au monde en plein centre-ville de Québec.

Cette épreuve de Coupe du Monde se veut aussi un festival, une grande fête du snowboard avec une programmation rehaussée de spectacles, concerts et activités récréatives en plus des compétitions pour une fin de saison bien soulignée.