La saison de ski tire à sa fin. Il est certain même si l'enneigement demeure bon et qu'un très grand nombre de centres offre toujours la totalité des pistes ou presque. C'est d'ailleurs souvent le cas à ce temps-ci de l'année, mais les skieurs se font prier pour maintenir leur désir de skier.

Pourtant, le couvert de neige demeure bon sur la majorité des pistes, les heures d'ensoleillement sont plus nombreuses, les températures plus douces et les activités toujours nombreuses dans les grandes stations les week-ends. Tout le contraire du début de la saison où le nombre de pistes ouvertes est limité, la météo moins agréable et les journées plus courtes.

Mais, l'être humain est ainsi fait: il préfère anticiper ce qui arrive plutôt que de profiter de ce qui se termine. Fin mars, après une longue saison de neige, on commence à penser au vélo, au golf, aux autres activités hivernales et il devient plus facile de faire son jogging à l'extérieur. Mais le vélo ou le golf en début d'avril c'est tout comme le ski en novembre; marginal.

Alors, pourquoi ne pas profiter des derniers beaux jours de la saison de ski lorsqu'il fait beau? Du pur bonheur.

Fin de la saison dans les principaux centres

Ce week-end, tous les centres seront ouverts pour profiter du week-end Pascal, le dernier gros week-end de la saison. Un très grand nombre de stations demeureront ouvertes pour un ou deux autres week-ends soit jusqu'au 15 avril. Par après, seuls quelques centres-à-mordus fonctionneront, dont Sommet St-Sauveur, les week-ends jusqu'à la fête des Mères, le 13 mai.

Voici donc les plans d'opération des principaux centres pour les prochaines semaines.

Mont Tremblant : ouvert tous les jours jusqu'au 15 avril

Mont St-Sauveur : tous les jours jusqu'au 8 avril. Par après, les week-ends jusqu'au 13 mai

Le Massif : tous les jours jusqu'au 15 avril

Mont Saint-Anne: tous les jours jusqu'au 22 avril puis le week-end des 21-22 avril

Stoneham : tous les jours jusqu'au 2 avril, puis les 7-8 avril

Mont Édouard: les week-ends jusqu'au 15 avril

Le Valinouët : fin avril si possible

Massif du Sud : horaire régulier jusqu'au 16 avril

Mont Orford : tous les jours jusqu'au 15 avril

Mont Sutton: tous les jours jusqu'au 8 avril

Bromont : jusqu'au 8 avril

Mont Comi : horaire régulier jusqu'au 15 avril puis les week-ends jusqu'à la fin avril

Val d'Irene : horaire régulier jusqu'au 15 avril

Ski de fond: un dernier week-end

Les skieurs nordiques décrochent plus rapidement et les centres le savent; la viabilité n'est souvent plus au rendez-vous après la mi-mars. Néanmoins, les centres demeurent ouverts offrant parfois moins de traçage et de sentiers ouverts.

Le week-end Pascal sera le dernier pour la très grande majorité.

Retour de la Loppet Mont-Sainte-Anne samedi

C'est le retour d'une des courses populaires classiques du printemps au réseau de ski de fond Mont-Sainte-Anne à St-Ferréol. Cette épreuve qui, il y a longtemps, était unidirectionnelle de Camp Mercier au MSA fut éventuellement concentrée dans le réseau MSA au cours des années 1980 dans le cadre du Circuit Loppet Québec. Elle fut abandonnée il y a environ 10 ans et elle reprend cette année.

Le réseau du Rang St-Julien au MSA est le terrain de jeux de deux des plus grands skieurs de fond du Québec et du Canada, Alex et Pierre Harvey qui participeront tous les deux à l'épreuve du 48km samedi.

Une belle occasion de rencontrer deux athlètes qui ont fait vibrer le Québec et le Canada sur la scène internationale au fil des ans. Le triathlète Pierre Lavoie sera aussi de la partie samedi au 48km.

Des épreuves de 25km, 10km, 4,5km, 3km et 1,5km sont aussi au programme. Plus d'information sur cet événement sur le site www.loppetmsa.com.