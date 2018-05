Le temps, ou seulement 34% des Canadiens étaient en mesure de recevoir des soins, le soir ou la fin de semaine, sans se rendre au service d'urgence, est révolu. Grâce à la technologie, il est maintenant possible d'offrir l'accès à un médecin via un téléphone intelligent ou une tablette. Que ce soit par messagerie texte ou par vidéoconférence, vos employés et les membres de leur famille pourront éviter de longues heures d'attentes afin de consulter un professionnel de la santé.

59% des Canadiens trouvent que la communication avec les médecins est moins facile au Canada, alors que maintenant, par un simple clic, via une application sécurisée, vous aurez accès en premier lieu à une infirmière. Elle fera un tri virtuel afin de régler votre problème de santé, si possible, sur-le-champ. Si votre état de santé nécessite l'expertise d'un médecin, vous pourrez être pris en main par ce dernier, via une vidéoconférence sécurisée. Vous aurez ainsi accès à un médecin au moment voulu. Cette application, disponible dans certains régimes d'assurance collective, gagne un temps précieux à vos employés et leur famille et aussi d'un point de vue macroéconomique.

Certaines firmes de télémédecine ont aussi des "Super infirmières" qui peuvent prescrire un médicament immédiatement et expédier votre ordonnance à la pharmacie de votre choix. Efficace! Fini les longues attentes pour régler les problèmes de; sinusite, hémorroïdes, gastro-entérite, constipation, renouvellement d'une prescription, tendinite, douleur musculaire, requête de consultation (physiothérapie, massothérapie, tests ou diagnostiques, IRM, scanneur), vaginite, problèmes d'insomnie, virus communs, congestion nasale, maux de ventre, médecine de voyage (prescription pour des vaccins), infection urinaire et plus encore.

S'intégrant dans une stratégie pour mieux comprendre les besoins des milléniaux et de la génération X, la télémédecine est une avenue intéressante pour eux.

De plus, la rapidité d'accès aux soins, par cet outil, devient un grand joueur lorsqu'il est temps d'attirer de nouveaux candidats ou de retenir les employés actuels. Imaginez si votre entreprise offre l'accès à un professionnel de la santé sur demande, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7! Vous vous démarquerez de vos compétiteurs dans un contexte de pénurie de la main-d'œuvre.

C'est un outil de prévention puissant et facilement accessible. Les enfants et conjoints de vos employés auront aussi accès à ce service, et ce, sans coûts supplémentaires. L'offrir indépendamment d'un assureur devient un avantage pour vos employés non couverts sous le régime d'assurance, car ils pourront aussi y accéder.

Plusieurs critères doivent être pris en considération, notamment ; l'étendue de l'offre de services, les heures d'ouverture, la qualité de l'application, la pérennité de l'organisation et surtout être en mesure de dispenser du service autant en français qu'en anglais. Un aspect très important à considérer, si le fournisseur choisi vous réfère constamment à des consultations cliniques ou à l'urgence, vous aurez l'effet inverse, car les gens auront l'impression de payer pour une info-santé. Il faut donc choisir une firme réputée et fiable.

Le coût total est calculé mensuellement en fonction du nombre d'employés dans l'organisation, et l'utilisation du service est illimitée. En général, c'est moins de 10$ par mois par employé.

Abordable pour un service qui offre réellement une valeur ajoutée pour vos employés.