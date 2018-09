En 2013, le Comité consultatif sur le droit de la famille, mis sur pied par le gouvernement, avait souligné l'état lamentable du droit de la famille et l'urgence d'agir.

Le dossier n'ayant pas avancé dans les cinq années suivantes, la Chambre des notaires a institué, en avril dernier, la Commission citoyenne sur le droit de la famille, afin de donner la parole à plus de 200 citoyens et organismes qui accompagnent les familles du Québec.

Le rapport de la Commission, publié le 11 septembre dernier, ne fait que renforcer ce que nous savions depuis plusieurs années. Le droit de la famille au Québec ne correspond plus aux réalités familiales d'aujourd'hui.

40% des couples vivent en union libre et plus de 63% des enfants naissent hors mariage au Québec. Or, l'absence de cadre juridique en matière d'union de fait engendre des situations d'inégalité entre les enfants issus de parents mariés et ceux issus de parents unis de fait.

415 000 familles québécoises regroupant environ 650 000 enfants sont éclatées. Or, les services d'accompagnement pour les pères et mères demeurent insuffisants et les dynamiques d'aliénation continuent à alimenter les conflits familiaux.

40 577 victimes de crimes, commis par un conjoint ou un ex-conjoint, ont été rapportées en 2016. Malgré cela les violences conjugale et familiale ne sont toujours pas prises en considération dans l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant, lors de l'attribution de la garde partagée.

17% des familles québécoises sont immigrantes. Leurs réalités demeurent incomprises des acteurs du système de justice familial.

Près de 10% des Québécois de plus de 15 ans ont une incapacité légère à très grave. Pourtant, la contribution de l'État pour les parents d'enfants handicapés ne couvre pas toujours le lourd fardeau financier de ces derniers.