Voir Harvest of Misery, un reportage de Telemundo sur le travail généralisé des enfants dans le café "certifié"

Alors que le Sommet des Amériques s'achève à Lima, au Pérou, réunissant les dirigeants politiques et économiques des Amériques, il est d'autant plus important de souligner que les relations Nord-Sud échouent au test le plus élémentaire du partenariat dans le domaine du café.

Les caféiculteurs du sud reçoivent des bénéfices nets inférieurs à 0,01 US$ par tasse de café servie dans le nord, alors que l'industrie du café génère des dizaines de milliards de dollars de bénéfices, de valeur ajoutée et de taxes pour le nord.

Alors que les gouvernements du Canada et des États-Unis et l'industrie du café parlent de «commerce équitable» et de «durabilité», ce «commerce équitable» perpétue l'extrême pauvreté et alimente la faim, la malnutrition et le travail des enfants dans les régions productrices de café du sud. Leur café est récolté par des millions de personnes, y compris des millions d'enfants. L'industrie du café est cruelle. Elle se base sur un modèle économique néocolonial qui concentre la plupart des avantages financiers dans le Nord et qui a un coût humain très élevé et inacceptable pour les pays producteurs du Sud. Le café n'est qu'un exemple de la manière dont la relation Nord-Sud actuelle est exploitée de façon inacceptable par le Nord.

Les caféiculteurs et les travailleurs ruraux en Amérique latine perdent plus de 16 milliards de dollars de EU par an en revenus et luttent pour survivre en raison du «prix du marché» artificiellement bas du café. (Les pertes de revenus pour les producteurs de café et les travailleurs sont calculées sur la base du prix du café de 1983 ajusté de l'inflation).

Les marques de café qui torréfient et servent le café paient, aux planteurs de café de plus en plus pauvres, jusqu'à 60% de moins par livre de café, en termes réels, qu'en 1983. Le prix actuel du café n'est plus que de 1,17 US $. Le prix en 1983 était de 1,20 à 1,40 dollar EU par livre, un montant ajusté en fonction de l'inflation qui serait aujourd'hui de 2,95 à 3,44 dollars par livre. Les «cafés certifiés», «Fair Trade», «UTZ» et «Rainforest Alliance» ont un prix par livre pour les caféiculteurs 50% plus bas que ce qu'ils ont été payés il y a 34 ans, en 1983. Et ceci sans même prendre en compte le coût de ces fausses certifications pour les caféiculteurs. Ce café "équitable", comme presque tous les cafés, n'est ni juste, ni éthique, ni durable. Il perpétue la pauvreté des producteurs, des travailleurs et nuit à des enfants innocents tout en trompant les consommateurs du Nord.

Les structures actuelles du commerce du café, comme du cacao et du thé, y compris celle du faux «commerce équitable» ont été créées pour que les petits et moyens agriculteurs et leurs enfants n'atteignent jamais la prospérité. Il ne permet nullement de garantir une éducation supérieure ou la sécurité alimentaire, et encore moins la prospérité que les agriculteurs et leurs familles méritent.

Les gouvernements du Canada et des États-Unis parlent beaucoup de leur soutien indéfectible à la défense des droits de la personne, de leur engagement à atteindre les objectifs de développement durable, etc., mais chaque tasse de café, de thé et de chocolat qu'ils consomment au Parlement canadien à Ottawa ainsi qu'à la Maison-Blanche et au Capitole Hill à Washington, indique qu'ils pratiquent et encouragent l'exploitation des plus faibles et soutiennent des campagnes de publicité mensongères comme «commerce équitable/ Fairtrade», ayant un impact minime pour "l'Aide au développement" et étant une fausse "durabilité" dans le café. Efforts qui trompent les consommateurs de ces pays avec leurs propres impôts.

Le Canada et les États-Unis prétendent vouloir combattre la pauvreté dans le Sud et stopper la migration pour des raisons économiques, mais les plus grandes multinationales nord-américaines: Starbucks, McDonalds, Dunkin Donuts, Mars, Walmart, Keurig Green Mountain, Tim Hortons, entre autres. , ont accru leurs profits en appauvrissant davantage les caféiculteurs en les payant jusqu'à 60% de moins qu'en 1983.

La malnutrition infantile dans certaines plantations de café «certifiées» en Amérique centrale a atteint des niveaux compris entre 70 et 90%. C'est criminel et inhumain.

Malgré cela, les multinationales nord-américaines bénéficient de «l'aide au développement» de dizaines de millions de dollars des gouvernements du Canada et des États-Unis. Les États-Unis financent des campagnes pour mettre fin au travail des enfants qui ont un impact nul ou minime, car le prix d'exploitation du café payé par ses multinationales est la cause de l'extrême pauvreté durable.

Je me permets donc de demander au premier ministre du Canada de mener une initiative du G7 et de l'OCDE avec l'Union européenne pour mettre fin au modèle économique néocolonial qui exploite les plus faibles dans cette industrie extrêmement rentable où personne ne devrait avoir faim * ou vivre dans l'extrêmement pauvre alors qu'il génère des dizaines de milliards de dollars en profits, en valeur ajoutée et en taxes.

* Lisez le rapport Hunger in the Coffeelands de la Specialty Coffee Association.

En ce moment de prospérité pour l'industrie du café dans le nord, un système transparent de valeur partagée avec une compensation d'au moins 10 centimes par tasse de Café devrait être adoptée avec la participation des consommateurs pour éradiquer l'extrême pauvreté dans les régions productrices de café et mettre fin à l'exploitation des millions d'enfants qui servent aujourd'hui de main-d'œuvre bon marché pour produire du café à bas prix, comme les multinationales du nord l'adorent.

Compenser les producteurs et les travailleurs ruraux du Sud avec une valeur partagée transparente d'au moins 10 centimes par tasse de café, de thé et de cacao consommés dans le nord n'est pas un acte de charité ou une «aide au développement». C'est un acte de justice.

Monsieur le Premier ministre Trudeau, j'attends avec impatience votre 10 centimes par tasse (10CentsPerCup)