Monsieur Taylor,

Vous avez récemment signé une lettre ouverte avec 99 autres intellectuels, appelant la justice française à garantir à Tariq Ramadan, un procès équitable face à de nombreuses accusations de viols et de violences physiques sur personne handicapée.

Vous vous étonnez que plusieurs dignitaires français, poursuivis également pour viols, aient pu conserver leur liberté jusqu'à l'issue du procès et non Tariq Ramadan, insinuant par là une justice raciste à l'égard d'un prévenu musulman.

Votre sollicitude à l'égard de Tariq Ramadan vous honore. On reconnaît bien là votre belle âme.

Je m'interroge toutefois ; avez-vous activement protesté contre les conditions inhumaines du procès intenté à un autre musulman, Raif Badawi?

Avez-vous initié une lettre adressée à la justice d'Arabie saoudite contre la sentence, 10 ans d'emprisonnement et 1000 coups de fouet, le tribunal n'ayant d'ailleurs même pas respecté les maigres droits légaux garantis dans ce pays?

Avez-vous protesté contre la barbarie religieuse au nom de laquelle les droits les plus élémentaires de Raif Badawi sont ignorés?

Avez-vous vigoureusement exigé du gouvernement canadien qu'il intervienne pour protéger non plus simplement les droits, mais la vie même de Raif Badawi?

Avez-vous protesté contre la barbarie religieuse au nom de laquelle les droits les plus élémentaires de Raif Badawi sont ignorés, et pire déclarés selon cette même barbarie religieuse, non existants?

Je comprends qu'après avoir décrié refus le de l'Ontario d'instituer un tribunal islamique de la famille, vous soyez peut-être gêné de critiquer un tribunal islamique appliquant strictement la charia.

Je comprends également que pour vous, la charte des valeurs québécoises, en fait une charte de la laïcité, ce résidu de l'âge séculier, mérite selon vos termes, le qualificatif de « poutinesque », je comprends donc très bien que vous vous sentiez peut-être plus à l'aise avec des pratiques comme celles de l'Arabie saoudite qui reflètent d'authentiques valeurs religieuses.

Vous avez sûrement d'excellentes raisons pour enfler de la voix en faveur de Tariq Ramadan et demeurer muet comme une carpe pour Raif Badawi ; aussi je repose ma question : en tant que grand philosophe et intellectuel influent, qu'avez-vous vraiment fait pour défendre la vie et les droits de Raif Badawi ?

Les 100 signataires:

Léon Ouaknine, consultant

Evelyne Abitbol. Cofondatrice de la Fondation Raif Badawi pour la liberté (FRBL)

Viva Iny. Psychothérapeute

Annie-Ève Collin. Philosophe

François Doyon, philosophe

Nadia El-Mabrouk, professeure

Michèle Sirois. Anthropologue

Leila Lesbet. Enseignante. Co-fondatrice de l'AQNAL

Lucie Jobin, présidente du Mouvement laïque québécois Montréal

Claudine Bertrand, poètesse, animatrice de radio et membre du CA du Centre québécois PEN international

Robert Triquère, éditeur (Balzac Éditeur)

Louis Robichaud, artiste peintre

Mireille Vachon, conceptrice de costumes

Claude André, politologue et essayiste

Selma Guessous, doctorante en sociologie

Charly Bouchara, Traducteur

Amin Djema, Administrateur systèmes

Maksuni Oerde, porte-parole de la Fondation kurde du Québec

Louise Guay,

Cyrille Giraud, conseiller en conformité

Sylvie Bergeron, coach et auteure

Hélène Anna Massé, enseignante retraitée

Marie-Claire Gonzalez, Agente immobilière

Dr Jean-Claude Leguennec. Pédiatre

David Rand, président, Libres penseurs athées

André Gagnon, éditeur

Henri Cohen, professeur

François Dugré, professeur

Sylvain Meunier, écrivain

Elisabeth Wanono

Sarah Patricia Lévy, experte comptable

Magali Palatan, artisan

Véronique Darier, chef d'entreprise

Luc St-Antoine

Christiane Schmelzer

Christine Gamita, consultante retraitée

Francine Donais, retraitée

Ghisline Larose, militante laïque et féministe

Claire Fortin, retraitée de l'enseignement

Annie Salmon, cadre commercial

André Turmel, sociologue

Henri Gerardin

Véronique Brun, anthropologue

Jean-Paul Lahaie, retraité

Lorraine Lefebvre

Andrée Deveault, professeure à la retraite.

Follet Aristotellis

Martine Beaudet, agent promotionnel et animatrice.

Claude-Andrée L'Espérance, artiste

Françoise Pascals, artiste-peintre.

Claude Letarte, médecin

Lorraine Lefebvre, citoyenne

Maurice DeGrace, jardinier

Caro Dumoulin, retraitée

Carole Savard, retraitée

Gilles Simard, auteur et journaliste

Marco Leclerc, programmeur.

Pierre Rouve, traducteur

Guylaine Desbiens, travailleuse autonome et entrepreneure.

Andrew William Quinn, philosophe et éthologue

Jacques Deschesmes, citoyen

Ginette Rousseau, adjointe administrative

Jean Ouellet, retraité

Isabelle Loubot, enseignante

Joanne Vleminckx

Chantal Abran, enseignante

Martine Verreault, famille d'accueil

Robert Duchesne, infirmier à la retraite

Stéphane Blondin, avocat

Jean-Luc Dion, ing., professeur titulaire retraité

Nicole Vermette, Montréal

François Cardinal, technicien en génie mécanique

Hélène Boudreau, enseignante en francisation

Ludivine Harvey enseignante retraitée

Carole-Sylvia Lemire

Reynald Savard, rentier

Marie Claire Tellier, retraitée

Gilles Brouillette

Jocelyne D'Avril, retraitée d'Immigration Canada

Johanne Blais, retraitée

Dan Blais, métallurgiste retraité actif.

Pauline Bolduc, citoyenne

Suzanne Sirois Ph.D.

Carmen Labelle, professionnelle de la santé

Laurent Emond, retraité

Christian Bolduc, historien et enseignant

Martine Jeanne, intervenante psychosociale

Philippe Houbart, militaire retraité

Claire Leduc

André-Jean Deslauriers, graphiste

Laurence Susini

Joanne Cool, assistante-comptable

Didier Saint-Pierre, maraîcher

Céline St-Hilaire, Québec

Sylvie Tanguay, retraitée, Montréal

Bertrand Ménard, retraité.

Odile Regnault, graphiste

Linda De Lisio

Johanne Tremblay, anthropologue (Ph.D.)

