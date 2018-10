Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 60, plusieurs pays ont connu un «baby-boom». Après des années de crise et de guerre, ils étaient nombreux à penser que l'avenir serait rempli de bonheur et de satisfaction.

Force est de constater que cette vision de l'avenir appartient désormais... au passé. Les perspectives restent sombres sur le marché du travail pour les années à venir, et être parent n'a jamais paru si compliqué. La vie des parents est entourée d'incertitudes. Vous êtes souvent loin d'être sûr de faire le bon choix, et même quand vous l'êtes, il n'y a aucune garantie que vos enfants trouveront des emplois corrects ou qu'ils seront autonomes. Vous ne savez pas d'avance s'ils se transformeront en Tanguy, bref, s'ils partiront de la maison quand ce sera le moment!

Toutefois, vous pouvez mettre toutes les chances de leur côté. Quand il s'agit de techniques parentales efficaces, les avis de divers experts s'opposent. Cependant, les chercheurs et philosophes de l'éducation s'accordent sur le fait qu'il faut «donner des ailes à votre enfant et le laisser voler de ses propres ailes». Vous devez inspirer l'autonomie. Mais que faire, concrètement?

Voici 10 astuces pour élever des enfants autonomes

1-Lâchez prise

Il est tout à fait naturel de vouloir aider vos enfants, mais il faut éviter de tout faire à leur place.

Votre enfant a besoin de prendre des risques.

Être toujours derrière lui signifie que vous le privez des excellentes opportunités pour développer son autonomie. La règle d'or: s'il peut le faire, n'insistez pas pour le faire à sa place.

2- Construisez-le

Les enfants sont curieux de nature et recherchent leur autonomie dès leur plus jeune âge. Élever des enfants autonomes requiert des structures qui favorisent le développement de cette autonomie. De plus, il faut une forme de structure dans leurs environnements de jeu.

Dès l'âge de trois ans, votre enfant peut participer dans des tâches ménagères telles que ranger son linge propre, si vous lui montrez ce qu'il faut faire. Des philosophes d'éducation renommés, tels que Maria Montessori, soulignent l'importance de mettre en place des structures permettant aux enfants de faire les choses par eux-mêmes.

Les enfants apprennent par la pratique. Selon la recherche scientifique, les environnements qui éveillent un sentiment de compétence et d'efficacité personnelle mènent au succès, même au-delà de l'enfance.

3- Ouvrez son monde

De nombreux experts de l'éducation y compris Montessori, Steiner (Waldorf) et Reggio Emilia placent l'accent sur l'importance de nouer des liens forts avec le monde extérieur.

Encourager votre enfant à être attentif au monde qui l'entoure l'apprend à devenir créatif.

La valeur attribuée au fait de laisser votre enfant jouer et explorer à son propre rythme est inestimable.

4- Stimuler leur désir d'apprendre

Stimuler le désir des enfants à apprendre signifie fournir des occasions d'apprendre et créer des habitudes qui favorisent l'apprentissage.

5- Un amour inconditionnel

La recherche est sans appel: plus votre enfant se sent en sécurité, plus il sera susceptible de développer une bonne estime de soi et un fort sentiment d'appartenance. Si votre objectif est d'élever un enfant autonome, soyez cohérent, fiable et sensible aux besoins de votre enfant. Il faut qu'il sache qu'il peut compter sur vous.

6- Stimuler sa créativité

Einstein disait que l'imagination est plus importante que le savoir. Les enfants créatifs deviennent des «spécialistes de la résolution de problèmes». Stimuler la créativité de votre enfant en l'exposant aux différentes activités. Encouragez-le à créer des objets et affichez ce qu'ils créent. Achetez moins de jouets.

7- Soyez son modèle

Votre enfant vous regarde et vous imite plus que vous ne croyez. Vous aimeriez qu'il soit créatif? Soyez plus créatif vous-même. Vous souhaiteriez qu'il soit optimiste? Montrez-le-lui en adoptant une attitude optimiste. Vous aimeriez qu'il devienne un grand lecteur? Faites en sorte qu'il vous voit lire.

8- Se concentrer sur ses points forts

Beaucoup de styles parentaux reposent aujourd'hui sur la compétitivité et la crainte que votre enfant ne soit pas laissé derrière.

Votre enfant est unique.

Il est important d'identifier où se trouvent ses points forts et de mettre l'accent sur ceux-ci. Selon la recherche, adapter les activités afin de tenir compte des capacités uniques de votre enfant contribue à l'orienter vers une vie qui aura du sens pour lui, et lui permet également à renforcer sa confiance dans ses capacités.

9- Cultiver l'optimisme

Il y a une idée fausse que l'optimisme est inné plutôt qu'une caractéristique acquise. On peut cultiver l'optimisme. Votre enfant peut apprendre à développer un état d'esprit plus positif et à mieux faire face aux événements négatifs. Il sera plus facile pour votre enfant de cultiver une attitude optimiste si vous êtes vous aussi optimiste.

10- Soyez présent

Élever des enfants autonomes est un processus délicat. Cela vous oblige à trouver un juste équilibre entre le fait d'être présent et de lâcher-prise. Votre intervention est nécessaire pour accompagner votre enfant vers l'autonomie. Il faut créer des structures qui leur permettent de se sentir suffisamment en confiance pour voler de leurs propres ailes.