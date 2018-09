La bourde a tellement circulé qu'elle est devenue une sensation internationale : Philippe Couillard, à la radio, a déclaré qu'il était possible de faire l'épicerie pour une famille de trois avec uniquement 75$ par semaine. Il approuvait là les propos de François Lambert, homme d'affaires, ex-dragon et futur candidat du Parti conservateur du Canada, qui avait affirmé qu'il était «très facile» de nourrir une famille de trois pour 75$ «ou moins» par semaine, factures d'épicerie à l'appui.

Cette sortie pour le moins inusitée était en réaction à un dossier paru dans le Journal de Montréal soutenant que les travailleurs au salaire minimum peuvent difficilement s'alimenter avec un budget en deçà de 210$ par semaine.

La misère? Connais pas!

En soutenant que les employés au salaire minimum ne vivent pas dans la pauvreté et qu'ils peuvent se nourrir «très facilement» avec leur maigre pitance, autant François Lambert que Philippe Couillard se font les porte-voix des intérêts des chefs d'entreprise et des mieux nantis auxquels ils appartiennent.

N'ayant à se priver de rien, puisque multimillionnaires, ils se permettent toutefois de faire la leçon à ceux qui n'ont pas leur chance, leur disant de se complaire dans leur misère.

Et si ce n'est pas assez, au lieu de manifester ou de faire la grève, « change de job, man! », pour citer François Lambert...

L'effroyable «pénurie de main-d'œuvre»

Parallèlement, ce sont ces mêmes personnes qui poussent l'idée d'une pénurie de main-d'œuvre généralisée, laquelle serait le plus grand mal affligeant le Québec d'aujourd'hui.

En se mettant à la place du patronat, on se rend vite compte pourquoi l'immigration massive est au sommet de ses priorités: en «pénurie», les employés ont le gros bout du bâton et ont plus de marge de manœuvre pour choisir un emploi qui leur offre des conditions décentes, un salaire qui permette de subsister et des avantages sociaux.

Au contraire, s'il y a trop de travailleurs pour le marché, personne ne viendra rechigner lorsqu'il obtient un emploi au salaire minimum sans le moindre avantage social, même si c'est insuffisant pour vivre avec dignité.

Pour pouvoir continuer de maximiser les profits sur le dos d'employés sous-payés, les grands patrons sont chanceux d'avoir des (cham)pions comme Philippe Couillard pour défendre leurs intérêts.

Ainsi, avant de faire une petite cascade comme Dominique Brown de Chocolats Favoris et de servir aux caisses pour attirer l'attention sur la supposément criante pénurie de main-d'œuvre, les grands entrepreneurs ne pourraient-ils pas considérer mieux traiter leurs employés, afin d'en attirer de nouveaux?

La voix des élites économiques

Ainsi, le chef libéral n'a pas «manqué de sensibilité» ou «commis une erreur de jugement» en prétendant que 75$ par semaine suffisaient pour bien manger, il a simplement affiché ouvertement sa défense des intérêts patronaux aux Québécois.