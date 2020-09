En zone «rouge», des écoles pourraient fermer, mais pas automatiquement

Sally Anscombe via Getty Images

Certaines écoles seulement pourraient fermer leurs portes “temporairement” dans une région qui virerait au “rouge”, a précisé jeudi le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Cette fermeture ne serait pas “automatique”, a-t-il indiqué.

Le gouvernement Legault livre au compte-gouttes les informations sur les conséquences pour la population d’un changement de couleur.

Par exemple, si une région passe du “jaune” au “orange”, les écoles devront revenir aux “bulles-classes” étanches, ce qui éliminerait la possibilité d’entremêler les élèves lors d’activités parascolaires, a dit le ministre.

“En zone rouge, on garde les précautions de la zone orange, on ne peut pas se regrouper à l’extérieur du groupe-classe. Ce que nous dit la santé publique, c’est qu’en zone rouge il est possible (...) qu’elle demande une fermeture temporaire de certaines écoles. Mais ce n’est pas obligatoire ou mur-à-mur.

“Si une zone devait être déclarée rouge, (...) ce n’est pas automatique que toutes les écoles sont fermées, simplement la santé publique nous dit, en regardant la situation épidémiologique de chaque école, qu’elle pourrait demander la fermeture d’écoles complètes, mais pas nécessairement de toutes les écoles, c’est important de le préciser.”

M. Roberge n’a pas précisé s’il existait un document officiel regroupant ces informations, et le cas échéant, s’il comptait le rendre public.