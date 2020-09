Trois régions passent en «zone rouge» dès jeudi

Le premier ministre François Legault a confirmé lundi en début de soirée que la région du Grand-Montréal, de la Capitale-Nationale, sauf pour Portneuf et Charlevoix, et de Chaudière-Appalaches passent en «zone rouge» dès jeudi.

Il a annoncé des mesures qui seront en vigueur pendant 28 jours dans ces régions.

«Les chiffres sont sans appel», a-t-il fait valoir, en soulevant la possibilité que d’autres régions passent bientôt au rouge si la propagation de la COVID-19 n’est pas ramenée sous contrôle.

Les personnes demeurant dans les zones rouges ne pourront plus recevoir d’invités à leur domicile, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. La visite d’une seule personne demeurera permise «pour des raisons exceptionnelles», soit pour recevoir les soins d’un proche aidant ou d’autres services primordiaux.

Les proches aidants resteront les bienvenus dans les résidences pour aînés, mais «un seul à la fois».

Les restaurants, les bars, les salles de spectacle et de réception, les cinémas, les théâtres, les bibliothèques, les musées et les casinos de ces zones ne pourront plus accueillir de clients. Les restaurants pourront toutefois continuer la vente pour emporter et la livraison. Des mesures d’aide sont à venir pour ces commerces, a annoncé M. Legault.

EN VIDÉO: la conférence de presse du gouvernement