Yvon Deschamps remontera sur scène le 23 octobre

Denis Beaumont/La Presse canadienne Yvon Deschamps et sa femme Judi Richards se produiront durant ce spectacle. (photo d'archives)

Yvon Deschamps effectuera le 23 octobre prochain une brève remontée sur scène afin de présenter un spectacle-bénéfice qui soulignera ses 85 ans.

Le spectacle virtuel de la légende vivante de l’humour québécois sera offert sur espace Yoop Montréal.

Pour l’occasion, le monologuiste sera entouré de plusieurs autres humoristes dont François Bellefeuille, Pierre Hébert, Mario Jean, Maude Landry, Laurent Paquin, Martin Petit et Rosalie Vaillancourt.

Le spectacle permettra d’amasser des fonds pour la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, un centre multifonctionnel du centre-ville de Montréal qui permet chaque année à plus de 200 000 jeunes âgés de 17 ans et moins de participer à la multitude de programmes. Ces jeunes profitent d’installations de pointe qui comprennent une piscine, une salle de psychomotricité, une bibliothèque familiale, une salle multimédia, un gymnase double, une salle de danse et de nombreux locaux multifonctionnels.

Après plus de 60 ans de carrière, Yvon Deschamps a annoncé son retrait de la scène il y a une dizaine d’années. Il a atteint l’âge de 85 ans en juillet dernier.