Yves-François Blanchet n'exclut toujours pas de poursuivre «Hyènes en jupons»

OTTAWA — Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n’exclut toujours pas de poursuivre les auteurs d’une page Facebook qui avait publié des allégations anonymes à son endroit.

La page «Hyènes en jupons» était temporairement indisponible lundi soir et les nombreux témoignages — dont celui qui mentionnait M. Blanchet — n’étaient plus publics.

Un communiqué de presse non signé et diffusé par le groupe disait avoir suspendu la page à la suite de «menaces violentes» à l’endroit du collectif et de ses membres.

Mardi matin, M. Blanchet disait que le fait que ces allégations n’étaient plus publiques était déjà un «progrès significatif» et une «démonstration claire que ceci n’aurait jamais dû exister».

EN VIDÉO: Blanchet n’exclut pas de poursuivre la page «Hyènes en jupons»