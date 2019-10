Yves-François Blanchet promet de faire la politique autrement

Jacques Boissinot/La Presse canadienne Yves-Francois Blanchet et Louis Plamondon.

QUÉBEC — Les amateurs de la “politique autrement” à la Chambre des communes ont trouvé leur véhicule: le Bloc québécois.

D’entrée de jeu, dès le début des travaux du premier caucus de sa formation politique depuis l’élection générale de lundi dernier, le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a annoncé ses couleurs.

Le Bloc québécois est différent des autres et va se comporter différemment.

“Vous êtes le caucus qui va changer la façon dont on fait la politique”, a lancé M. Blanchet, jeudi matin, aux députés bloquistes élus ou réélus lundi et réunis dans un hôtel de Québec pour faire connaissance et préparer la prochaine rentrée parlementaire.

Lundi, le Bloc québécois a vu sa députation faire un bond de 10 à 32 députés. Plusieurs d’entre eux n’ont donc aucune expérience politique et parlementaire.

Selon M. Blanchet, le Bloc a mené une campagne électorale “propre”, basée sur des idées, “différente de ce qui s’est fait dans le passé” et différente de “ce qui s’est fait ailleurs”, dans les autres partis. Telle est, à ses yeux, la recette du succès du parti souverainiste le 21 octobre.

Il a demandé à ses troupes “de rester exactement dans cet état d’esprit” dans l’exercice de leurs fonctions d’élus.